乙型流感｜13歲女生七日病逝！一文認清流感症狀及求醫時機

衞生防護中心（中心）於上周日（10月12日）公布，一名就讀東華三院黃鳳翎中學的13歲女生因感染乙型流感引發嚴重併發症，不幸離世。從確診到病逝僅歷時七日，這是香港今年入秋以來首宗兒童感染流感的死亡個案。



中心昨日公布，東華三院黃鳳翎中學一名13歲女學生，因患乙型流感病逝。（鄭子峰攝）

生前曾現4症狀及暈倒家中

該名女生平日健康狀況良好，但在10月5日開始出現常見的流感病徵，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水。儘管症狀持續，她在10月9日於家中突然暈倒，被緊急送往威爾斯親王醫院急症室，同日轉送香港兒童醫院深切治療部。

經鼻咽拭子化驗後，證實她感染乙型流感，並併發了腦病變、心肌炎及休克等多重嚴重併發症。儘管醫護人員全力搶救，女生情況持續惡化，最終於10月12日病逝。

據中心的調查顯示，該女生的家居接觸者暫時沒有病徵。不過，有三名與她同級的同學曾在10月3日至9日期間出現輕微流感病徵，但均無需入院。中心已向校方提供感染控制措施建議，並會對該校進行醫學監察，以控制潛在的傳播風險。

衞生防護中心總監呼籲：夏季流感季疫情升溫

衞生防護中心總監徐樂堅表示，這是自去年6月以來，本港再次錄得兒童因感染季節性流感而死亡的個案。他指出，香港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發情況自9月開學以來大幅上升。

截至10月10日，自9月開學至今，全港共錄得337宗涉及學校的流感樣疾病爆發個案：

● 幼稚園／幼兒中心：35宗



● 小學：182宗



● 中學：120宗



計及上述不幸個案，中心由開學至今共錄得9宗涉及兒童流感的嚴重個案和1宗死亡個案，患者年齡介乎3至17歲，其中8名患者過往的健康狀況良好，突顯了流感併發症的嚴重性與突發性。

什麼是流行性感冒？ 甲、乙、丙型有何不同？

根據衞生防護中心資料，季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在香港，流感通常於每年一至四月和七、八月期間較為流行。流感病毒主要分為甲型、乙型與丙型三種。

甲型流感病毒可感染人類及多種動物（如禽類、豬），病毒的表面抗原變化劇烈，容易發生基因重組，因此能產生新的亞型（如H1N1、H3N2），是造成全球大型流行的主要原因，症狀亦多較為嚴重。

乙型流感病毒幾乎只感染人類，變異速度較慢，不會引起全球大流行，但仍可導致每年冬季的季節性流感流行，常見分支為Victoria系與Yamagata系。

至於丙型流感病毒則可感染人及部份動物，但症狀通常輕微，類似一般感冒，不會造成大規模流行。

乙型流感知多啲！

潛伏期

乙型流感的潛伏期約為 1～4 天（平均約 2 天）。這表示從感染病毒到出現症狀的時間通常在兩天左右，且在症狀出現前1 天即可能具有傳染力。

症狀與病徵

乙型流感的症狀來得急且明顯，典型表現包括：

● 高燒（可達 38°C以上）



● 頭痛、全身肌肉痠痛、倦怠感明顯



● 喉嚨痛、乾咳、鼻塞或流鼻水



● 食慾不振、寒顫、出汗



● 有時伴隨噁心、嘔吐或腹痛（在兒童較常見）



症狀通常在發病後 2～3天最嚴重，一週左右緩解，但部份患者可因免疫力低而出現支氣管炎或肺炎等併發症。

傳播途徑

乙型流感與其他流感病毒的傳播方式相同，主要有以下兩種：

● 飛沫傳染：病人咳嗽、打噴嚏或說話時釋出的病毒飛沫，被他人吸入鼻、口或呼吸道。



● 接觸傳染：接觸被污染的物體表面（如門把、桌面）後，經手部再接觸口鼻黏膜。



治療與預防指引

衞生防護中心提醒：

● 大部份人患上流感後能自行康復。如果病徵持續或惡化，應立即求診。



● 症狀較輕微的人士應要有充足休息和多喝水。若出現流感病徵，不應上班或上學。



● 抗生素是治療細菌感染而非病毒感染的藥物，服用抗生素不能治癒流感或加快痊癒。



● 抗病毒劑能減輕病情和縮短患病時間，但必須經由醫生處方才可服用。



流感預防４大要點

1. 接種流感疫苗

● 建議每年在流感季節來臨前（秋冬季前）接種季節性流感疫苗。



● 疫苗涵蓋當季預測的甲型與乙型病毒株，接種後約兩週可產生足夠保護力。



2. 保持良好衛生習慣

● 勤勤洗手，尤其在接觸眼、口、鼻前。



● 咳嗽或打噴嚏時，應以紙巾或手肘遮掩口鼻。



● 維持環境清潔，並確保室內空氣流通。



3. 避免傳播與群聚感染

● 如出現流感症狀，應留在家中休息，避免上班或上學。



● 避免前往人多、通風不良的場所。



4. 增強免疫力

● 維持均衡飲食、適度運動，並確保充足睡眠。



● 減少熬夜、壓力與吸煙，以維持免疫系統正常功能。

