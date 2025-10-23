前列腺癌｜立體定位同步治療 晚期寡轉移患者三年存活率達100%

前列腺癌是香港男性常見癌症的第三位，由於早期症狀不明顯，不少患者確診時已屆中至晩期，根據香港癌症資料統計中心數據顯示，前列腺癌晚期患者五年相對存活率少於一半。



養和醫院今日（10月23日）舉辦研究發佈會，公佈了應用亞洲首部磁力共振導航放射治療機（MR-Linac）於「寡轉移前列腺癌」的全球首次臨床研究成果。這項名為「MR-Guided STAR Therapy」（立體定位同步全消融放射治療）的研究，顯示出極高的療效和安全性，為長期被視為難以根治的轉移性癌症帶來了全新的希望。



領導本次研究的養和綜合腫瘤科中心副主任、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿醫生

發佈會上，領導本次研究的養和綜合腫瘤科中心副主任、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿醫生表示，前列腺癌是香港常見的癌症之一，約三成患者確診時已屬第四期轉移性癌症，而晚期前列腺癌又可分為「寡轉移」和廣泛轉移等病況。本次研究的重點在於治療「寡轉移」的前列腺癌患者。「寡轉移」前列腺癌是指轉移的擴散範圍有限，且轉移的器官數量不多（通常為五個或以下），這類病人介乎於局部和廣泛轉移之間，被認為有機會透過更進取的區域性治療達到類似根治的效果。

確立精準診斷 鎖定「寡轉移」病灶

為了評估癌症轉移的範圍和程度，須採用「前列腺特異性膜抗原正電子掃描」，透過「瞄準」前列腺癌細胞表面蛋白質的放射追蹤劑，PSMA正電子掃描在偵測癌細胞的擴散上更為敏銳，配合電腦掃描影像，令以往難以測出的寡轉移前列腺癌細胞無所遁形，有助出現初期擴散的患者及早對症治療，增加病情受控的機會。

創新STAR療法 五次療程達100%存活率

潘醫生指出，前列腺癌的第一線治療主要採用全身性荷爾蒙治療，惟單靠藥物治療終難逃抗藥性，癌細胞會再次活躍繼而復發，進一步擴散至主要器官。但透過結合立體定位及同步全消融放射治療技術（Stereotactic Total Ablative Radiotherapy, STAR），便能夠在單次治療中，同時以多靶點的方式對準多個病灶（腫瘤）照射，令治療次數得以減少，且治療更具效益。

此項研究於2020年至2023年期間進行，對象包括43名晩期前列腺癌患者，年齡介乎46至93歲，均屬已轉移但未致大範圍擴散的「寡轉移」情況，轉移病灶在五個或以下，且轉移的器官只影響部分淋巴和盆骨位置等。

潘醫生又解釋：「以磁力共振實時影像導航立體定位放射治療的最大優勢，是能夠清晰地將靶區收窄至極精準的腫瘤範圍，將較高的放射線劑量，重點照射於腫瘤之上，周邊健康細胞所受的傷害較少，副作用較輕微。」與傳統的放射治療相比，後者以逐次逐點、多次數、低劑量的治療模式進行，以免傷及附近健康組織，如腸道、膀胱等，次數可多至十至超過三十次，而且有可能因要避免對附近重要組織或器官造成嚴重傷害而無法治療部分腫瘤。

MR-Linac 技術優勢：實時影像與動態管理

養和醫院董事李維文先生分享MR-Linac的研發歷程。

在本次研究中，養和採用了全亞洲首部「磁力共振導航放射治療機」（MR-Linac）實行立體定位放射治療。MR-Linac 的磁力共振影像具備比一般造影技術更高的軟組織對比度，醫生能從而獲得更佳的影像引導。

養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文先生表示，MR-Linac 的最大優勢是能夠將 MRI 影像與放射治療合而為一。每次治療時，機器會即時進行 MRI 掃描，精準捕捉原發腫瘤和轉移病灶的當日位置和形狀，同時監測正常器官（如直腸、膀胱）的位置，並即時調整劑量和照射範圍。這種「多靶點同步照射」功能，使得醫生可以同時且安全地對付多個不斷移動的病灶，克服了傳統放射治療的技術難點。

全亞洲首部「磁力共振導航放射治療機」（MR-Linac）。

被問到磁力共振導航技術的應用前景，潘明駿醫生表示，MR-Linac 的應用範圍正在持續擴大，不限於前列腺癌，還包括需要精準導航且腫瘤容易移動的癌症，例如胰臟癌和婦科癌症（如子宮癌）。

針對受呼吸等生理活動影響而移動的腫瘤，MR-Linac 具備獨特的「動態管理（Motion Management）」技術：系統能夠實時偵測腫瘤位置。一旦腫瘤移動出預設的靶區，放射線會即時停止運作，直到腫瘤返回靶區才會恢復照射，從而極大地提高了治療的準確性和安全性。與這項技術的相關研究正在積極進行中。