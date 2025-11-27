無煙老友記計劃啟動「遠離吸煙 耆妙每天」 鼓勵長者投入無煙生活

香港吸煙與健康委員會（委員會）每年舉辦「無煙老友記」計劃，並透過舉辦健康講座、上門探訪、街站宣傳等活動，致力向長者推廣無煙生活的好處。昨日（11月26日），委員會以「遠離吸煙 耆妙每天」為題舉辦宣傳活動，支持長者投入無煙生活，擁抱自在、健康的每一天。



一眾「無煙老友大使」與委員會攜手在社區推廣無煙訊息，展現健康活力。

活動的主禮嘉賓包括安老事務委員會主席李國棟醫生GBS太平紳士、衞生署控煙酒辦公室主任林民聰醫生、醫院管理局主席范鴻齡SBS太平紳士、新界西長者學苑聯網召集人陳孝慈MH、新界東長者學苑聯網召集人劉世蒼、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊BBS, MH太平紳士、副主席陳志球博士SBS, BBS太平紳士以及總幹事黎慧賢。

研究證戒煙降死亡風險 親友支持成關鍵

長者戒煙可大幅度降低提早死亡或患上嚴重疾病的風險。香港大學的研究指出，相較吸煙長者，已戒煙的長者因全部死因、肺癌和心臟病而死亡的風險下降28%、53% 及 27%。但公眾對長者吸煙仍存在誤解，而長期吸煙人士的戒煙意欲較低。委員會主席湯修齊呼籲加強長者對無煙生活的關注，鼓勵長者遠離吸煙和二手煙。他指出，「家人和朋友的支持十分重要，是協助長者及每位吸煙人士踏出戒煙第一步重大力量，因此，我們應把握機會、時時刻刻關心長者的健康狀況和提醒他們戒煙。」

加強控煙有助營造無煙氛圍，推動吸煙人士戒煙，讓更多市民體驗無煙生活的益處。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰醫生表示：「政府於今年九月通過《2025年控煙法例（修訂）條例》，以推行新一階段控煙措施。推動戒煙亦是控煙策略的重要一環。衞生署資助多個服務提供者營運免費西醫戒煙以及中醫戒煙服務，服務點遍佈全港。有意戒煙的市民，只需撥打戒煙熱線1833 183，即可獲轉介至合適的免費戒煙服務。」

專家提醒吸煙傷腦骨 戒煙過來人分享成功經驗

香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系教授、香港中文大學賽馬會骨質疏 鬆預防及治療中心總監、兼賽馬會耆智園總監郭志銳教授分享吸煙對腦部與骨骼健康 的影響，並鼓勵年長人士戒煙永遠不太遲。

吸煙會損害幾乎全身器官，令人加速衰老。除了導致十多種癌症的主要風險因素，吸煙更與長者常見慢性疾病密切相關。在活動中，香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系教授、香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心總監、兼賽馬會耆智園總監郭志銳教授提醒大眾不要忽視煙草對腦部與骨骼健康的損害。他指出吸煙是導致認知障礙症及骨質疏鬆症的重要風險因素之一，強調在任何年紀戒煙都能帶來莫大裨益。

此外，成功戒煙人士李明達先生以自身例子鼓勵吸煙者戒煙。他表示在早年曾出現中風情況，惟當時並未意識到吸煙禍害，情緒低落時反而吸煙更頻密，導致身體更差、情緒壓力更大。後來李先生在朋友鼓勵及專業戒煙輔導員支持下成功戒煙，精神狀況得到明顯改善，印證戒煙能帶來積極、正面的轉變。

長者大使深入社區宣傳

本年度的「無煙老友記」計劃得到來自新界西長者學苑聯網、新界東長者學苑聯網以及醫院管理局支持，招募了約50位長者義工成為「無煙老友大使」， 與委員會攜手在社區推廣無煙訊息。為表揚他們的努力與貢獻，委員會在活動上頒發嘉許狀，感謝各位義工身體力行，將「遠離吸煙 耆妙每天」的精神推廣至全港各區，讓更多市民一同實踐無煙、健康的生活方式。