宏福苑五級火｜感痛心宜停止瀏覽訊息 專家籲留意「創傷後遺症」

大埔宏福苑昨日（26日）發生的五級大火，導致多人罹難，其中包括一名英勇殉職的消防員。這場被形容為「世紀火災」的慘劇雖然隨著火勢撲滅而暫告一段落，但遺留下來的傷痕除了大廈外牆的焦黑，更深深烙印在無數人的心中。



隨著災後進入冷靜期，除了關注樓宇結構安全，人們亦必須正視這場災難為社會帶來的心理衝擊。香港心理學會輔導心理學部就在Facebook發文對意外造成多人傷亡表示深切哀悼，並向受影響家庭及傷者致以誠摯慰問。

學會又特別提醒，本次火災現場畫面透過媒體即時傳播，令不少市民目睹災難過程。反覆接觸災難畫面可能引發「二次心理創傷」，特別是對災難倖存者、目擊者及曾歷創傷的市民，可能加劇情緒困擾。

當大腦的「警報系統」失靈

什麼是「創傷後遺症」？簡單來說，當一個人經歷或目擊了涉及死亡、嚴重受傷或危及生命安全的慘劇（比如今次大火）後，大腦處理恐懼的機制可能會「卡住」。

你可以想像大腦內有一個警報系統，正常情況下，危險過去後警報就會解除。但在 PTSD 患者腦中，這個警報系統失靈了，導致即使身處安全的家中，身心仍持續處於「備戰」或「受驚」的狀態，無法分辨現在已經安全。

在這場大火中，高危群體不僅是逃出生天的住客，還包括痛失至親的家屬、在前線目睹人間煉獄的消防員及救護員，甚至是居住在附近的街坊，都有可能因為強烈的無助感與恐懼感而誘發 PTSD。

「急性壓力反應」 vs 「創傷後遺症」

不過，香港心理學會亦指出，災難後出現情緒反應是正常現象，市民大眾毋須過分恐慌。常見的反應包括：

● 震驚、麻木或難以置信



● 焦慮、擔憂或恐懼



● 悲傷、無助或落淚



● 失眠、食慾改變



● 注意力不集中



● 反覆思考事件經過



留意身體發出的４大警號

上述提及的反應在醫學上稱為「急性壓力反應」，通常在數日至數週內會逐漸緩解。然而，如症狀持續並出現以下創傷後壓力症（PTSD）徵兆，建議尋求專業協助：

1. 創傷再體驗（Re-experiencing）



這是最典型的症狀。患者會不由自主地回憶起火災畫面，感覺災難正在「重播」。

2. 逃避反應（Avoidance）



為了保護自己免受痛苦回憶折磨，患者會持續逃避與創傷相關的思想、感受或地點。

3. 認知與情緒負面改變



持續出現負面情緒、對活動失去興趣、與他人疏離。

4. 過度警覺（Hyperarousal）



身體長期處於「緊張狀態」，易受驚、煩躁不安、失眠或注意力不集中。

我們該如何調適心理？

1. 接納情緒： 告訴自己，感到害怕、悲傷或憤怒是正常的生理反應。不要強迫自己或家人「立刻好起來」或「堅強啲」。



2. 適度限制接觸新聞： 學會建議市民適度限制接觸相關新聞報道，並留意自身情緒反應。同時呼籲傳媒避免過度重複播放災難現場片段，以免對觀眾造成心理影響。家長亦應適當引導孩子觀看新聞，留意其情緒反應及需求。



3. 維持規律生活： 盡量保持正常的作息、飲食和運動。規律的生活節奏能帶給大腦安全感。



4. 尋求支援： 與信任的家人或朋友傾訴感受。對於死難者家屬或痛失家園的災民，社會的聆聽與陪伴是重要的復原力量。



這場大火無疑是香港歷史上沈重的一頁。香港心理學會強調，社會各界應共同努力，為受影響人士提供支持性環境。若您或身邊親友受到嚴重情緒困擾，請務必尋求臨床心理學家或精神科醫生的專業協助。

【情緒支援熱線】

紅十字會突發事件專線： 2353 0029

紅十字會即時心理支援熱線：51645040

情緒通廿四小時電話及WhatsApp支援熱線：18111

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會 (多種語言)：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350