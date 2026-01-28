無生都會滲、急、鬆？一分鐘自測有冇陰鬆！醫生教改善盆底肌下陷

近日一位年約40歲的女性患者，五年來一直受「滲」困擾，無法控制小便意欲，因而每天24小時必須使用護墊，結果令私密處出現異味，甚至因皮膚長期摩擦引致紅腫、搔癢和嚴重濕疹。女士們對於私處鬆弛問題大都感到難以啟齒，加上以為這只是年紀大的自然結果，直至情況愈來愈嚴重，才鼓起勇氣求醫解決。事實上，陰肌鬆弛和滲問題遠比想像中普遍，卻很容易錯失改善的黃金時機。



陰肌鬆弛和滲的問題遠比想像中普遍，但受困擾的女性往往選擇隱忍，錯失及早改善的黃金時機。（圖片：Shutterstock）

及早發現有得救！即1分鐘自測陰肌鬆弛問題

其實，私密處和盆底肌鬆弛並非難以察覺，只要細心留意日常生活中的徵狀即可。只需花1分鐘即可簡單檢測有沒有陰肌鬆弛的潛在問題：

如你中2項，代表有陰肌鬆弛機會相當高；中4項，則屬於陰肌鬆弛嚴重，需要及早處理！

未曾懷孕都會「滲」、「急」、「鬆」？醫生逐一拆解常用成因！

1. 剖腹產 或 順產，同樣令盆底肌鬆弛

許多人以為只有剖腹產的女性才會有陰肌鬆弛，其實不然，懷孕期間，為了準備分娩，骨盆底肌肉和韌帶會自然地大幅度延展，無論順產或剖腹產，都會令盆底肌受壓甚至受損，導致鬆弛和滲的情況出現。

無論順產或剖腹產，都會令盆底肌受壓甚至受損，導致鬆弛和滲的情況出現。（圖片：Shutterstock）

2. 年齡增長，身體膠原蛋白流失

即使未曾懷孕，隨著年齡增長，身體膠原蛋白流失，身體調節機能下降（特別是更年期後），骨盆底肌肉自然變得鬆弛無力，「滲」、「急」、「鬆」等問題會更常見。中醫亦認為，40歲後腎氣開始下降，導致「氣虛下陷」，令私密處健康受損。

3. 生活方式與其他高風險因素

長期久坐少動、體重過重、經常咳嗽、長期排便不順、過度重訓或提重物，都是盆底肌鬆弛的高危因素。這些生活習慣會令肌肉力量下降，失去對私處的支撐，進一步加劇滲和鬆弛問題。

婦科醫生提醒：依賴護墊或尿片 治標不治本

張瑜芹醫生指出，盆底肌鬆弛不僅影響自信與日常生活，還可能導致其他健康問題、性生活不協調等。有些女性依賴護墊或成人尿片，誤以為「年紀大就係咁」，但這只是治標不治本，甚至會令問題惡化，甚至影響腎臟健康。

有些女性依賴護墊或成人尿片，誤以為「年紀大就係咁」，但這只是治標不治本，甚至會令問題惡化。（圖片：Shutterstock）

盆底肌問題嚴重，要徹底改善陰道鬆弛及滲問題，必須針對骨盆底肌無力的根源。除了常見的凱格爾運動及物理治療外，選擇安全有效的天然保健品，亦能守護女性私密處的健康。

維特健靈緊肌秘密 婦產科醫生推薦改善「滲」、「急」、「鬆」

想從根源改善「滲」、「急」、「鬆」問題，婦產科醫生張瑜芹推薦選擇天然草本保健品「緊肌秘密」。

維特健靈「緊肌秘密」專為女性私密問題而設，由團隊獨家研發中西合璧配方，使用人參、當歸、升麻等珍貴緊陰成分，有效補氣升提，緊緻滋潤陰肌、改善氣虛下陷問題，超過9成用家認同改善「滲」、「急」、「鬆」等私密問題 ^。

^根據2022年緊肌秘密™問卷調查。

維特健靈「緊肌秘密」於萬寧門市及網店有買3送1優惠（40粒裝），平均每盒只需$299.3*，數量有限，售完即止。立即行動，為自己的健康和自信把關！

萬寧網店：https://go.vitagreen.com/3YnMObK

*優惠期由2026年1月30日至2月19日，優惠受條款及細則約束。數量有限，售完即止。

延伸閱讀：凱格爾運動5大好處 2招輕鬆收緊陰肌 改善滲漏

維特健靈「緊肌秘密」官網：網購緊肌秘密｜盆底肌健康｜VITAGREEN維特健靈– Vita Green