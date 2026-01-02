李家超患坐骨神經痛 監誓需「撐枱」借力？拆解成因與紓緩方法

第八屆立法會宣誓儀式昨日（1月1日）舉行，行政長官李家超在長達一小時的監誓過程中，身旁備有茶几及拐杖，期間他不時以手按著茶几借力支撐。特首辦其後證實，李家超正受「坐骨神經痛」困擾。



其實，坐骨神經痛並非長者專利，許多久坐辦公室的「打工仔」或需要長時間站立的行業從業員，都可能隨時中招。究竟這種令特首也要「撐枱」的痛症成因是什麼？我們又該如何預防？

李家超監誓時，身旁放了一個茶几。（廖雁雄攝）

李家超為新一屆立法會議員監誓時，左手按着身邊茶几。（廖雁雄攝）

什麼是坐骨神經痛？不是一種「病」？

要了解坐骨神經痛，首先要釐清一個概念——坐骨神經痛本身是一種「症狀」，而不是一種單獨的疾病。 它是指坐骨神經受到壓迫或刺激時，所引發的一連串痛楚反應。

坐骨神經是人體最長、最粗的神經線，由下背部（腰椎）開始，穿過臀部，一直延伸至大腿後側及小腿。你可以想像這是一條由腰部通往腳部的「電纜」，當這條電纜在源頭或中途被擠壓，電流訊號就會受阻或變得混亂，導致痛楚。

坐骨神經痛的常見症狀包括：

● 痛楚遊走： 痛楚由腰部或臀部開始，輻射式延伸至大腿後側，甚至小腿和腳掌。



● 像觸電的感覺： 患者常形容痛感像「觸電」、「火燒」或「刀割」。



● 麻痺與無力： 除了痛，患處可能感到麻痺（針拮感），嚴重時腿部會感到無力，影響步行。



● 活動會加劇痛楚： 咳嗽、打噴嚏或長時間維持同一姿勢（如久坐、久站）時，痛楚往往會加劇。



相關文章：坐骨神經痛｜久坐超傷腰？教你找出下背痛原因、5運動增肌肉力量👇👇👇

+ 1

為何痛楚纏身？拆解3大「幕後黑手」

導致坐骨神經受壓的主要成因有以下幾種：

1. 椎間盤突出： 這是最常見的成因。脊椎骨之間的軟骨（椎間盤）就像一個避震的水泡，若因老化或姿勢不良導致外層破裂，內部的啫喱狀物質流出並壓迫到神經，就會引發痛楚。



2. 骨刺： 脊椎退化導致骨質增生，長出的骨刺可能會佔據神經原本的空間。



3. 椎管狹窄： 隨著年紀增長，脊椎內供神經通過的通道變窄，直接壓迫神經。



誰是高危一族？ 打工仔都要小心

雖然特首因公務繁忙需長時間站立或久坐開會，容易誘發痛症，但一般市民同樣不能掉以輕心，以下這些都市人身上常見的風險因素同樣會增加患病機率：

● 年齡增長： 脊椎退化是自然過程，中老年人風險較高。



● 職業因素： 需要頻繁扭腰、搬運重物，或像司機、文職人員需長時間久坐，以及如服務業需長時間站立的人士。



● 久坐不動： 相比經常活動的人，生活模式久坐不動的人患上坐骨神經痛的機率更高。



● 肥胖： 過重的體重會增加脊椎的負荷。



● 糖尿病： 高血糖會增加神經受損的風險。



相關文章：【坐骨神經痛】背痛無力行路都難？4種維他命助紓緩食生蠔花生醬👇👇👇

+ 12

如何自救同預防？動起來才是關鍵！

遇到坐骨神經痛，許多人的第一反應是「臥床休息」。但現代醫學觀點認為，急性期過後，適度的活動比完全臥床更有助康復。

1. 避免長時間維持同一姿勢

辦公室一族應避免連坐數小時。建議每隔 30 分鐘至 1 小時，便起身走動或伸展一下。即使是短時間的步行，也能促進血液循環，減少神經受壓。

2. 核心肌肉訓練

強化腹部和背部的核心肌肉，能有效減輕脊椎負擔。如果想改善坐骨神經痛，不妨嘗試以下簡單動作：

● 平板支撐： 訓練全身穩定性。初學者可由支撐 20 秒開始，循序漸進。



● 橋式： 平躺屈膝，利用臀部發力將身體抬起，有助強化下背及臀部肌群。



● 鳥狗式： 手膝著地，伸展對側的手臂和腿部（如左手右腳），訓練深層肌肉與平衡力。



3. 正確坐姿

坐下時，背部應緊貼椅背，雙腳平放在地上，膝蓋與臀部保持水平。如果椅子未能提供足夠支撐，可在腰後加一個小枕頭或腰墊，維持腰椎的自然弧度。

4. 每日運動小撇步

雖然生活忙碌，但運動不一定需要長達一小時。近期有研究指出，即使是將零碎時間利用起來，進行短至 5 分鐘的活動（如快步走、爬樓梯），對心血管健康有益，同時也能對抗久坐帶來的脊椎僵硬問題。保持身體靈活，是預防痛症復發的最佳良藥。

相關文章：坐骨神經痛｜久坐過重5高危因素勿大力打噴嚏！3紓緩動作趴低就得👇👇👇