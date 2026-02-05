維特健靈陳曦齡獲頒「傑出品牌領袖」表揚其推動港產品牌邁向國際

由香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會主辦的「2025『品牌選舉』頒獎典禮暨晚宴」於昨日舉行。維特健靈創辦人兼行政總裁陳曦齡博士榮獲「香港傑出品牌領袖獎」，以表彰其積極投身品牌創建工作並取得卓越成就、對香港品牌發展作出重大貢獻。



陳曦齡憑成就、信譽、遠見、領導才能及貢獻等方面的傑出表現，帶領集團成為健康產品行業的領導企業，並獲得香港品牌界的最高榮譽 ── 「香港傑出品牌領袖獎」。

維特健靈創辦人兼行政總裁陳曦齡博士榮獲「香港傑出品牌領袖獎」，獎項由香港財政司司長陳茂波頒發。（照片由維特健靈提供）

陳曦齡於香港大學醫科畢業，為著名的兒科及過敏科專家，行醫逾40年，擔任多項公職，享負盛名。她於1993年創辦「維特健靈」及旗下產品「五色靈芝」，為進一步發展集團的健康產品業務，更修讀中醫及中藥相關課程，並考獲中醫資格，現為註冊中醫。同時擁有中醫及西醫的專業資格，令陳曦齡具備獨特的優勢。

在陳曦齡的帶領下，維特健靈現已成為家傳戶曉的品牌，在全球擁有逾1,500名員工、4間達至「GMP」良好生產規範標準的藥廠、逾10個海外辦事處、逾60間零售店舖及專櫃；集團推出的健康產品超過250種，行銷亞洲、歐洲及美國。

維特健靈旗下擁有多個知名健康產品品牌，包括「五色靈芝」、「盈活雲芝」、「維新烏絲素」、「知音蟲草」及「寧心」等。當中「五色靈芝」更屢獲殊榮，包括先後於2008、2017及2018年獲香港品牌發展局頒發「香港名牌」、「香港卓越名牌」及「香港名牌十年成就獎」。

陳曦齡博士表示：「感謝香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會頒發『香港傑出品牌領袖獎』給我。我們以『讓每個人把健康握在自己手中』的初心創立了維特健靈，研發五色靈芝。今天，我們多款產品在全球多個市場行銷，但我們從未忘記自己是一個香港品牌。我們始終秉持國際視野，「立足香港、面向中國內地、放眼世界」，用科學驗證傳統，融合創新科研與傳統草本的智慧，製作出高品質有效的健康產品，讓世界見證香港品牌實力。」

她續指：「展望未來，我將會繼續帶領維特健靈推出優質產品，期望成為全球第一的健康產品品牌，願每個人都能夠『健康·喜悅·美麗·120歲』，把健康掌握在手中。」