農曆新年｜長期病患拜年外遊　專家籲謹記用藥３件事

農曆新年將至，相信不少市民已準備好大吃大喝，或者趁長假期外遊、通宵「煲劇」。但在歡度佳節的同時，對於需要長期服藥的慢性病患者來說，稍一不慎可能會影響病情。台灣食品藥物管理署（下稱食藥署）日前發布指引，提醒大眾在新春期間需注意３大用藥事項，讓大家過一個健康馬年。



1. 作息大亂忌自行停藥

新春期間，親友聚會、打麻將或通宵「煲劇」好容易就會令生活作息大亂，令人忘記準時服藥。此外，亦有部份長者存在「過年食藥唔吉利」的觀念，因而在節日期間自行停藥。

專家提醒，長期病患切勿因放假心情放鬆或傳統忌諱而改變服藥習慣。即使作息改變，亦應盡量維持規律用藥，以免病情反覆。

2. 賀年美食高脂高鹽 恐影響藥效

團年飯及開年飯少不了大魚大肉，或是盆菜等豐富菜式。不過，這些菜式大多高油高鹽，食用除了對身體造成負擔，更有可能和藥物產生交互作用：

● 高脂食物（如肥肉、煎炸食品）： 進食過多高脂肪食物會刺激膽汁分泌，增加油溶性藥物的吸收；同時會減慢胃腸蠕動，延長藥物在腸道停留的時間，變相令藥效增強，甚至可能引發副作用。



● 高鹽食物（如醬汁濃郁的菜式、臘味）： 攝取過量鈉質會導致水分滯留體內，令血壓上升。對於高血壓或腎功能不佳的病人，過鹹的食物可能令血壓藥無法發揮預期效果，增加健康風險。



3. 自駕遊注意藥物副作用

不少人都會趁新春假期自駕遊或開車拜年。食藥署提醒駕駛者需特別留意正在服用的藥物會否影響精神狀態：

● 高危藥物： 常見如降血壓藥、安眠藥、肌肉鬆弛劑，以及治療鼻敏感或傷風感冒的抗組織胺藥物等。



● 潛在風險： 這些藥物可能導致嗜睡、反應遲緩或注意力不集中，影響行車安全。



食藥署建議，如對藥物副作用有疑慮，應先諮詢醫生或藥劑師，或仔細閱讀藥物包裝上的說明書及標籤。

食藥署又特別提醒，長期病患者在假期前應檢查家中藥物存量是否充足，避免因診所休業而出現「斷藥」情況。用藥時亦應遵循醫生或藥品上的指引，切勿自行增減劑量，才能降低風險，安心健康過好年。

