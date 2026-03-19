80後提早更年期？37歲面臨卵巢早衰　症狀自測、中醫回春調理

「更年期」不再是50歲女性的專利，現代女性因工作、家庭的雙重壓力，加上作息不規律、飲食失衡等因素，導致荷爾蒙不穩定，令「卵巢早衰」的情況有年輕化趨勢。近年卵巢早衰個案顯著增加，部分女性在37、38歲時，其卵巢年齡已相當於50歲水平。面對身體和情緒的失控感，應該如何處理？雁月中醫綜合中心提供雌激素迴旋灸調理方案，正為女性提供延緩更年期、「養雌降雄」的調理方案。



圍絕經期分階段預警 卵巢早衰的隱憂

註冊中醫師楊頌恩指出，女性生理階段以七年為一週期，雖然一般更年期在49歲左右來臨，但現代女性所面對的壓力，已成為「卵巢早衰」的隱憂。

更年期階段

37歲媽媽壓力大 卵巢功能早衰

37歲任職市場策劃經理、育有兩名子女的阿敏，因家庭及工作關係，容易熬夜、睡眠少，導致女性荷爾蒙不穩。去年開始，阿敏發現自己出現怕熱、轉季脫髮、皮膚乾燥及情緒不穩定等症狀，原先準時的經期開始變得時早時遲，經量偏少，甚至出現連續2個月沒有經期。雖然未正式踏入更年期，但已經開始有跡象。直到公司年度體檢，阿敏加錢做了女性荷爾蒙檢查，報告結果顯示，阿敏的 FSH（卵泡刺激素）超過40 IU/L，AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）低於1.0，被確診為「早發性卵巢功能不全」，其卵巢衰退速度比正常快了超過10年。

症狀自測！卵巢早衰的早期預警信號

女性可透過以下生理和心理層面的困擾進行自查，警惕卵巢早衰危機。以下為早期預警信號的自測清單：

卵巢早衰早期預警信號的自測清單

中醫雌激素迴旋灸延緩調理

雁月中醫綜合中心提供「雌激素迴旋灸」調理方案，改良自傳統艾灸的施灸方式，獨特之處在於熱力溫和卻穿透力強，可產生「透熱」直達深層組織的效果，能夠精準作用於如關元、氣海、三陰交、足三里等重要穴位，進行重點溫補調理，改善因女性荷爾蒙波動或下降引起的不適，特別是「宮寒」所導致的內分泌失調、月經不調、痛經，甚至卵巢早衰和宮寒不孕等婦科病症。

雌激素迴旋灸透過改良艾灸的溫和穿透熱力，精準刺激穴位，從根本上調理卵巢早衰問題。

迴旋灸刺激特定穴位，透過溫熱力量改善子宮及盆腔的血液循環，達到溫經散寒、行氣通絡之效。臨床研究亦證實，迴旋灸能有效提升圍絕經期患者的血清雌二醇（E2）水平，同時降低過高的促卵泡激素（FSH），從根本上幫助恢復正常的激素分泌節律，同時透過緩解情緒壓力，降低皮質醇，實現全面調理。

除此之外，雁月中醫綜合中心亦會採用「雌激素調理針灸」，透過各自專長的溫陽、疏通、滋補功效，從根本上全面調理體質。

• 針灸 —— 用細針刺激特定穴位，調動身體氣血運行，主要處理氣滯血瘀（經痛、有血塊）和熱毒（潮熱、盜汗、失眠）的問題，打通堵塞、幫助激素流通，並刺激穴位引火下行，降低發炎反應。

膏方調理的好處

中醫女性調理九蒸九曬膏方 膏方將中藥熬製成濃縮膏狀，方便身體吸收，改善陰虛血虛（月經量少、皮膚乾燥）和氣虛乏力（長期營養不良，說話沒力氣）的問題。膏方裡補血滋陰、補氣溫陽的藥材，補充身體所需物質。

37歲Athene真實逆齡見證：從內而外重拾年輕光彩

Athene 過往因工作壓力導致經期不規律、膚質欠佳，透過艾灸、針灸與膏方等全方位調理方案，其雌激素水平逐漸恢復平衡。調理後，Athene不僅經期回復準時，整體更散發健康光澤，呈現由內而外的轉變。中醫智慧透過氣血調和與臟腑平衡，讓她體驗到真正的逆齡蛻變，重新擁抱年輕活力與光彩。

Athene 接受艾灸、針灸與膏方等調理後，成功改善經期不準和膚質變差等問題。

中西醫協作：穩定症狀更要從根本調理

對於治療方法，楊醫師建議中西醫可互相配合。西藥荷爾蒙療法能快速紓緩潮熱等症狀，但其作用是治標不治本，未能修復卵巢本身的機能，而且針對不同體質，荷爾蒙藥物可能出現副作用。因此，患者可藉助西藥快速穩定症狀，同時透過中醫方式，從根本上調理體質，逐步恢復卵巢的自主生產力，達到延緩更年期的效果，最終減少對外部藥物的依賴。女性一旦發現月經週期混亂、潮熱盜汗、腰腹脂肪堆積、認知衰退（腦霧）等身心困擾，應及早尋求專業協助。

限時優惠！8折體驗「雌激素迴旋灸」

把握機會，FACEBOOK LIKIE POST+留言PM，以優惠價8折體驗雁月中醫綜合中心的「雌激素迴旋灸」調理方案。這項改良自傳統艾灸的獨特療法，能透過溫和而強勁的穿透熱力，精準刺激重要穴位，從根本上調理「宮寒」和卵巢早衰等婦科問題，助你恢復正常的激素分泌節律，延緩更年期。

雁月中醫綜合中心

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