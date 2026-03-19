銀屑病｜３成患者恐併發關節炎！個人化精準治療防止關節永久變形

銀屑病又稱牛皮癬，是一種自身免疫疾病，本港約每1,000人中有3人患有此病。患者不但需要長期忍受皮膚痕癢及腫痛之苦，而且需要面對外觀困擾所帶來的心理壓力。雖然銀屑病目前尚無法根治，但透過適切治療，病情有望受控。近年治療出現新突破，由傳統單一靶點生物製劑發展至「雙靶點」，可同時針對皮膚及關節炎症，並提升完全清除皮膚症狀的機會，改善生活質素，為患者提供另一治療選擇。



香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生

三成患者或發展為關節炎

銀屑病的皮疹可出現在身體任何部位，尤其是手肘、膝蓋、腰部、手掌及腳部等高發區域，患者常因皮膚乾燥、龜裂、發癢以及刺痛等不適而感到困擾。此外，銀屑病的病徵不僅局限於皮膚。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生指出，約三成患者會進一步發展為銀屑病關節炎。若不及早治療，可能導致關節變形甚至殘障，並增加死亡風險。

評估病情作個人化治療

臨床上，醫生常以PASI數值來評估病情，並根據病情分級為患者訂立個人化治療方案。風濕病科專科陳柏滔醫生解釋，PASI數值綜合鱗屑、發紅程度、皮膚損傷的厚度、受銀屑病影響的皮膚面積為指標，數值愈高代表病情愈嚴重。治療後會以PASI 50、PASI 75、PASI 90及PASI 100表示改善幅度。舉例，如PASI 50代表較治療前改善50%；而PASI 100則表示皮疹症狀近乎完全改善，皮膚狀態接近回復正常水平。

治療銀屑病的方式包括局部治療、全身治療及生物製劑。局部治療通常針對特定部位，使用外用藥膏或光學治療；而全身治療適用於受影響皮膚面積達一成或以上的患者，常用藥物包括環孢素、甲氨蝶呤及維A酸，這些藥物能調節免疫系統及皮膚細胞生長，但副作用較多。

皮膚科專科陳湧醫生

銀屑病治療迎來新突破

相較之下，生物製劑能更精準地阻斷與銀屑病相關的發炎訊號，安全性較高，適合中至重度患者。近年治療更有突破，醫學界由傳統的單一靶點製劑發展至「雙靶點」治療技術，例如同時抑制IL-17A與IL-17F兩種炎症因子，顯著提高治療效果。皮膚科專科陳湧醫生引述研究表示，雙靶點生物製劑達到完全清除銀屑病班塊（PASI 100）的天數，比其他用於治療中至重度銀屑病的生物製劑更多，助患者皮膚回復正常及自然。目前此類藥物已獲英國國家健康與臨床卓越研究院（NICE）納入治療指引，並通過美國食品藥物管理局（FDA）批准，適用於成年銀屑病患者。患者可積極與醫生商討，多了解不同適合自己的治療方案。

勿忽視日常護理

除了藥物治療，生活方式管理同樣不可或缺。例如患者用溫水洗澡及避免用力搓洗，以免刺激或損傷皮膚；而洗澡後立即塗抹保濕護膚膏，以減少皮膚乾燥及脫屑；更可穿著寬鬆且輕盈的布料衣物，助減少皮膚摩擦及悶熱；此外，患者亦要建立健康生活方式，保持均衡飲食、避免飲酒吸煙，並保持健康體重，均有助控制病情。