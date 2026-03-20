DSE壓力大逾八成考生專注力大減　兩大營養補充品成關鍵

每年三至五月的中學文憑試（DSE）備戰期，可謂是考生最緊張的時刻，長時間溫習、睡眠不足及飲食不規律，往往令身心陷入疲勞狀態。根據學友社 2025 年的調查顯示，超過八成受訪考生在備考期間感到身心疲累，七成以上更出現學習動力下降及難以集中精神的情況。長期高壓不但損害記憶力與專注力，還會削弱免疫力，使腸胃問題頻發，影響整體表現。考生的學習表現與身體狀態息息相關，在努力溫習之餘，亦應配合均衡飲食、充足睡眠及適度運動，若能同時顧及腦部與腸道健康，則有助穩定情緒及提升專注力。



「腦力營養」提升專注力與記憶力

長期溫習可能導致考生在記憶和專注方面出現「記不住重點」、「一坐下就發呆」，甚至感覺大腦「當機」的情況。DHA（Docosahexaenoic Acid）是腦部神經細胞的重要成分，能促進訊息傳導及提升思維靈活度，而攝取足夠 DHA 可有助維持專注力。此外，DHA 亦被指出具備穩定情緒的特性，能夠幫助考生在考前保持較為平靜的心態。備試期間，考生可多進食含 Omega-3 脂肪酸的食材，如三文魚、秋刀魚、亞麻籽和核桃等。如飲食攝取不足，亦可考慮市面專為腦部健康設計的 DHA 補充產品。

日本命力強腦素 DHA 70

日本命力強腦素 DHA 70 特別選用鮪魚眼窩脂肪提煉，確保魚油來源的高純度。其採用70%高濃度 DHA 配方，並維持 DHA 與 EPA 14:1的比例，強調 DHA 主導，專為提升大腦認知功能而設計，有助於促進學習能力、提升記憶與專注力。相比部分採用沙丁魚肉且需化學濃縮的產品，這款高純度魚油的成分天然及安全，且不含腥味，更適合考生持續穩定地補充。

「腸道健康」改善免疫力與消化系統

精神壓力不僅反映在情緒，亦會導致腸道問題，影響考試表現。不少考生在備考期間出現胃部不適、腸易激、排便困難或腸道蠕動紊亂等壓力反應。考生可適量補充益生菌平衡腸道微生態，增強腸道抵抗力，進而全面提升免疫力。在考試的關鍵時期，穩固的免疫系統有助於減少染病風險，確保考生能以最佳狀態應試。

活得易益生菌咀嚼片

在壓力與作息紊亂夾擊下，不少考生出現腸胃不適情況，適當調整飲食並配合益生菌補充，有助穩定腸道狀態。活得易益生菌含臨床科研實證的益生菌菌株（洛德因乳酸桿菌 DSM 17938），每粒咀嚼片含達一億活性菌，並通過逾 295項臨床研究支持。該菌株有助調節腸道好壞菌比例，改善胃脹、消化不良，並可減少因緊張導致的偶發性腸道蠕動紊亂或排便困難等腸胃不適。產品設計為無糖檸檬味咀嚼片，無需吞服或沖水，方便考生於溫習或考試期間日常使用。

規律作息與心理放鬆同樣關鍵

註冊營養師湯芷君（Jasmine Tong）指出，除了營養補充，心理管理和生活規律也同樣重要。她建議考生可透過「25分鐘專注＋5分鐘休息」的學習節奏訓練專注力；睡前進行深呼吸或伸展運動，有助放鬆神經系統及提升睡眠質素。考生亦不要忘記攝取營養豐富的早餐，例如牛奶燕麥粥配水果，以助於開展活力的一天。家長應以理解與陪伴取代壓力施加，營造支持性環境，讓考生以平穩心態迎戰考試。

Jasmine 續指，DSE 考生面對長期壓力，維持「腦腸雙線健康」尤為重要。除了從飲食與適量補充 DHA 和益生菌入手，均衡生活方式與積極心態更是不可或缺，唯有從身、心、腦三方面同步調整，方能讓考生以最佳狀態迎接文憑試挑戰。

強腦素 DHA 70

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活得易益生菌(咀嚼片) - 檸檬味

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湯芷君 Jasmine Tong

日本命力註冊營養師

（資料及相片由客戶提供）