兒童新冠重症或住院個案從未間斷 高危人士適時接種疫苗增保護

雖然目前新冠病毒活躍度較疫情高峰期有所回落，臨床觀察顯示，兒童感染後出現重症或需入院的個案從未間斷。按病毒活躍周期推算，未來數月本港或迎來新一輪新冠活躍周期，市民應提高警惕。

有見及此，新冠公共健康關注組公布最新亞太區調查。結果顯示，受訪港人的新冠感染比例明顯高於亞太區水平，反映本港病毒傳播風險不容忽視。關注組更提醒，特別是高風險人士，應把握時機接種更新版新冠疫苗，提升個人防護力。



香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科孔繁毅教授

料本港或將進入新冠活躍周期

自疫情復常以來，香港每隔半年至九個月便會經歷一次新冠活躍周期。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科孔繁毅教授表示，由2023年1月起，本地已觀察到四次明顯的疫情高峰，每次持續約兩至四個月。本港距離上一次新冠活躍周期的完結已接近八個月，未來幾個月有可能迎來新一輪活躍周期。

港人感染率高於亞太區平均值

亞太區最新調查顯示，過去12個月內，亞太地區有37%的受訪者曾感染新冠；在香港，曾受感染的受訪者比例達46%，明顯高於亞太區，調查提示本港社區感染風險不容忽視。

呼吸系統科專科曹忠豪醫生

調查亦發現，受訪港人接種疫苗的主要因素包括保護高危家人、認為新冠病毒仍對健康構成嚴重威脅以及希望避免「長新冠」。呼吸系統科專科醫生曹忠豪提醒高危人士，應把握在新冠再次活躍或病例激增前的關鍵時機接種疫苗。

環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生

高危人士需格外留意

再次感染方面，一項於2025年發表的本地研究指出，約自2020年1月至2023年1月期間，本港錄得約10萬宗新冠再次感染個案；其中慢性病患者的再感染風險較一般人高約兩成。環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生建議，慢性病患者應提高警覺，接種更新版疫苗以降低重症及併發症風險。

亞洲兒童傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生

兒童群組同樣需要關注。目前本港幼兒接種新冠疫苗的初始劑次比例不足五成，情況令人關注。亞洲兒童傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生提醒，幼兒感染後有機會引發嚴重併發症，如急性肺炎、急性壞死性腦炎及嘶吼症。其中，嘶吼症若延誤診治，可能導致腦部缺氧，造成永久傷殘甚至死亡，凸顯了接種疫苗的迫切性。

近日的一宗個案正反映了上述風險。一名約一歲的陳小朋友（化名）未曾接種新冠疫苗，於今年3月上旬出現發燒、咳嗽及氣促等症狀。隨後因病情惡化、聲沙加劇而求醫，經化驗證實對新冠病毒呈陽性，並診斷為併發嘶吼症，一度出現呼吸困難。所幸經治療後，目前病情已轉趨穩定，但過程已令家長心驚膽戰。

針對當前的流行病毒株與臨床風險，政府已更新高風險優先組別建議，並提供針對現行流行株的 LP.8.1 疫苗。為了保障健康，政府呼籲尚未完成初始劑次的兒童應盡快接種；而屬於高風險群組的人士，亦應按指引及早接種加強劑，以減低重症風險。