銀屑病關節炎令「E人變I人」？醫生拆解3大徵兆與新藥療效

身邊總有性格外向的人，喜歡到處結交朋友，享受與朋友外出相聚；相反地，亦有人天性較內斂，不擅與人打交道，更享受獨處時光。性格可因職業、年齡、環境等後天因素而改變，但你可曾想過，疾病亦可能使一個「E人」變為「I人」？



銀屑病或許為人熟悉，但大眾未必了解除了皮膚出現紅斑與皮屑外，此病更可能伴隨多種共病，其中銀屑病關節炎便是常見的一種。風濕病科專科王德龍醫生指紅斑、皮屑，再加上關節炎帶來的痛楚與僵硬，不但影響身體，更令患者逐漸失去外出意願，「被迫」退出社交生活。

近三成銀屑病患者併發關節炎

約三成銀屑病患者會同時患有銀屑病關節炎，與其他關節炎相比，銀屑病關節炎的臨床表現較為多樣性，部份患者症狀與類風濕關節炎相似，出現對稱性手指多關節炎，部份患者亦可能出現不對稱性寡關節炎，亦有個案可以出現脊椎炎、趾炎（俗稱「香腸指」），以及著骨點炎，即肌腱與骨骼交接處發炎。此外，患者或會伴隨指甲病變，此為銀屑病關節炎較特異的表徵，有助於與其他關節疾病作區分。

王醫生補充，若銀屑病患者具相關家族史、皮膚受影響範圍較大、病情長期不受控或同時出現指甲病變，則屬較高風險一族，應提高警覺，若出現關節問題應及早求醫。

延誤治療或致關節永久變形

若長期缺乏適切治療，銀屑病關節炎患者的關節可持續發炎，甚至導致骨質侵蝕，最終造成關節變形。王醫生提醒：「一旦關節變形，情況便無法逆轉，屬永久性損傷。」在心理及社交方面，由於皮膚症狀影響外觀，甚至出現皮屑脫落情況，令患者或因害怕他人目光而抗拒外出，又或因感受到歧視而產生壓力。隨著病情反覆，社交圈子逐漸收窄，患者或會出現焦慮甚至抑鬱，進一步影響生活質素。

新式生物製劑針對2種發炎因子起效快

當患者併發銀屑病關節炎時，治療目標需同步控制皮膚及關節的病情，力求達到疾病的最低活躍程度（Minimal Disease Activity）。醫生在制訂治療方案時，會根據患者的病情嚴重程度、受影響範圍，及患者期望作出個人化考量。及早控制病情有助阻止共病發展，生物製劑目前已成為成效較好的治療選擇之一，研究顯示，患者若能及早接受生物製劑治療，對控制病情及減低關節結構破壞方面，效果尤為理想。

隨著醫學進步，現時已有分別針對不同發炎因子的生物製劑，其中新式生物製劑透過同時抑制白介素 17A 及 17F 兩種引發銀屑病的發炎因子，能更全面及針對性地緩解相關皮膚及關節症狀。與傳統治療相比，此類藥物見效速度較快，有研究指出，患者於使用新式生物製劑的首4個月內，病情已可獲顯著改善。

王醫生分享一名中年男患者個案，該名患者皮疹遍及臉部及頭皮，因外觀受影響而不敢外出，工作亦大受困擾，其後更出現關節炎。在開始使用新式生物製劑後，僅1至2個星期已初見成效，3至4個月後病情更明顯改善。患者至今仍持續用藥，無論是自我形象、社交生活或工作表現均顯著改善，亦重新尋回原有的社交生活。