近三分一港人患聲線問題？一文拆解「傷聲」元兇、警號與護聲秘訣

每年的4月16日是「世界聲線關注日」，旨在喚起大眾對聲線健康的重視。聲沙、喉嚨乾涸、說話不夠氣……這些看似微不足道的症狀，隨時是聲帶發出的求救信號。

耳鼻喉科專科李瑞光醫生指出，香港有近三分之一的成年人正面對不同程度的聲線問題。這已漸漸成為一種不容忽視的「都市病」。究竟這把珍貴的聲音為何會受損？在探討背後成因之前，我們首先要正視大眾面對聲線問題時的常見誤區。



聲沙超過兩星期？切勿依賴喉糖延誤求醫

面對初期的聲線問題，大部份人的第一反應往往是自行購買喉糖、喝涼茶或依賴坊間偏方。但李醫生提醒，這些做法大多只能短暫紓緩不適，如果未能對症下藥，往往會延誤了診斷與治療的黃金時間。

一般而言，因傷風感冒引起的聲沙，通常會在兩星期內隨身體康復而自然痊癒。但如果聲沙持續兩至三個星期以上，且沒有明顯原因，這便是一個不容忽視的信號。若同時伴隨以下「紅燈」徵狀，就必須盡快向專科醫生求醫：

吞嚥困難



持續咳嗽



呼吸不暢順或氣喘



為何總是聲沙沙？留意２大日常「傷聲」元兇！

李醫生解釋，人體在發聲時，喉部氣管上方左右兩邊的聲帶會在中線互相拍打。當聲帶無法完全閉合、造成漏氣時，便會出現聲沙。當聲帶亮起上述的「紅燈」警號，很多時候都代表著其結構或功能已經出現了實質的異常，而這種情況主要由兩種情況引起：

1. 用聲過度



這是最主要的「傷聲」原因。長期用力說話或大聲喊叫，會令聲帶在拍打時過度摩擦。長此下去，會導致聲帶黏膜受損腫脹，甚至長出瘜肉或生繭，令聲帶表面變得凹凸不平而無法緊閉。

2. 外來刺激物



例如許多人意想不到的胃酸倒流，胃酸其實會刺激並灼傷聲帶，令其嚴重腫脹。此外，吸煙與飲酒亦是常見的刺激物，煙草中的有害物質會直接令聲帶發炎腫脹；而酒精則會令食道肌肉放鬆，從而誘發或加劇胃酸倒流。兩者疊加，更是引發聲帶癌的高危因素。

３類「傷聲」高危一族

了解過這兩大元兇後，我們不難發現，日常生活中某些特定職業或年齡層的人士，正正最容易墮入這些「傷聲」陷阱，成為患病的高危一族：

「靠把口」的職業： 傳統高危群組包括前線醫護、老師、導遊及推銷員等。值得留意的是，近年新興的 KOL（網紅）及直播主 亦面臨極高風險。因為他們為了帶動節目氣氛、吸引觀眾眼球，經常需要以較大聲量及高亢激動的情緒說話，這極易令聲帶在不知不覺間嚴重勞損。



長者： 隨著年紀漸長，除了肺功能下降導致發聲「不夠氣」外，聲帶肌肉亦會逐漸萎縮。這會導致聲帶無法拉直，拍打時出現漏氣及聲沙情況。



兒童： 幼稚園或小學生常因玩樂過度興奮而大吵大鬧，不懂得控制聲量，同樣容易引致聲帶急性受損。



聲沙不只是喉嚨痛，更可能是癌症先兆！

雖然上述高危一族的聲線問題多屬良性勞損，但李醫生特別強調，我們絕不能對聲沙掉以輕心。因為它有時並不只是一般的聲帶發炎，更可能是潛藏嚴重疾病的先兆。

除了原發性的聲帶癌外，致命的肺癌及食道癌亦可能以聲沙為首發症狀。原因是控制聲帶的神經線會由腦幹一路延伸，經過肺部及食道；若這些部位長出惡性腫瘤並壓迫到該段神經線，就會導致聲帶麻痺，直接引發聲沙。

此外，心理因素如情緒過度緊張，雖不會直接導致聲帶結構病變，但會令頸部周邊肌肉僵硬繃緊。患者若長期用錯肌肉說話，同樣會引發嚴重的聲線問題。

內窺鏡檢查快速無痛，治療方案多元化

既然聲沙的背後可能隱藏著形形色色的危機，及早尋求專科醫生作準確診斷便顯得尤為重要。然而，不少人可能會對「檢查喉嚨」感到抗拒或恐懼。

對此，李醫生大派定心丸，解釋現時的聲帶檢查其實非常快捷舒適。醫生只需將一條直徑僅約 3mm 的超幼細內窺鏡從鼻孔放入，過程大約只需 20 秒。病人只會感到輕微痕癢而幾乎沒有痛楚，醫生便能清晰檢查聲帶的結構與活動功能。

在確認病因後，除了針對癌症或嚴重瘜肉、結節、水囊需要採用外科手術切除外，如果能及早發現，很多良性問題都能透過以下非手術方式有效解決：

言語治療： 專業的言語治療師能糾正病人錯誤的發聲姿勢，指導如何正確運用聲帶。這對於預防手術後復發尤為重要。



生活習慣調整： 針對初期勞損，醫生會建議改變生活模式，例如避免在嘈雜環境「鬥大聲」、減少突然的狂笑或大哭。若確診由胃酸倒流引起，則需避免睡前三至四小時進食，並戒除高脂、油炸食物及碳酸飲品，必要時在醫生指示下，服用處方的胃酸倒流藥物。



告別聲沙！醫生親授 5 大日常「護聲秘訣」

正所謂「預防勝於治療」，無論是正接受治療的患者，還是希望好好保養聲音的普羅大眾，在日常生活中建立良好的護聲習慣都是必不可少的。臨近世界聲線關注日，李醫生為大眾提供了以下五大實用建議：

1. 多喝暖水： 水分是聲帶的天然潤滑劑，保持聲帶有充足水分和柔軟度，才能維持正常的黏膜震動。應盡量飲用暖水，避免過冷或過熱的飲品，以免溫差過大刺激聲帶腫脹。



2. 學習腹式呼吸： 嘗試運用橫膈膜（腹式）呼吸法來說話。這有助放鬆上半身及頸部肌肉，為發聲提供穩定氣流，避免喉嚨過度用力。



3.「吹水」放鬆法（吹管發聲練習）： 準備一杯水和一根飲管，輕輕向水中吹氣並同時發出聲音。這個簡單的動作能在長時間說話前為聲帶「熱身」，或在用聲後幫助聲帶肌肉放鬆，有效減低勞損。



4. 適時休息： 說話的「時長」與「聲量」同樣重要。長時間說話後（例如老師授課半小時至 45 分鐘後），應讓聲帶休息5分鐘，並適時補充水分。



5. 多吃鹼性食物： 如果本身有胃酸倒流問題，除了戒口外，亦可多進食香蕉、西瓜或其他瓜類等偏鹼性的食物，這有助中和胃酸，減低胃液對聲帶的刺激。



請記住，聲線是我們與世界溝通的重要橋樑，也是反映身體潛在健康狀況的一面鏡子。若發現聲線持續出現異常，請及早向耳鼻喉科專科醫生求醫，切勿諱疾忌醫。只有及早找出成因並對症下藥，我們才能長遠地保護這把獨一無二的聲音。

【活動回顧】：教聯會x楷和醫療「動人聲線創造ING」工作坊

教育工作者一直位列「傷聲」高危一族的首位。適逢4月「世界聲線關注日」，香港教育工作者聯會與楷和醫療集團特別於 4 月 11 日，在旺角教師生活館合辦了【動人聲線創造ING】聲帶健康工作坊，與前線老師齊齊關注聲帶健康。

工作坊當日，李瑞光醫生親臨現場，深入淺出地講解發聲原理、聲沙的潛在風險以及聲帶病變的治療方法，並即席指導發聲技巧與護理要訣，即場解答長期困擾老師們的聲帶問題。

即場內窺鏡檢查：揪出隱形「傷聲」成因

李醫生為獲挑選的長期聲沙老師進行即場的喉鏡檢查。

大會更為獲挑選的長期聲沙老師安排了即場的喉鏡檢查，由醫生親自評估並給予專業的建議。檢查過程中，醫生發現部分教師已有聲帶長繭的跡象， 建議他們接受言語治療師或耳鼻喉科醫生醫療跟進。

此外， 醫生亦在檢查中，初步發現教師有胃酸倒流的可能性，活動有為他們提供胃酸倒流快速測試包，以便他們在家進行測試。