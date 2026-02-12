睡眠習慣｜眼瞓仍要捱夜？研究發現：一年恐失300個鐘睡眠時間

經過一整天忙碌的工作，明明已經洗漱完畢躺在床上，身體發出強烈的疲憊信號，但你的手卻不自覺地拿起手機，繼續瀏覽社交媒體、追劇，直到深夜兩三點？如果你對這種情況感到熟悉，你可能已經患上了現代都市人的通病——「報復性睡前拖延症」。



最新的調查數據顯示，這種看似無傷大雅的壞習慣，實際上正在悄悄偷走我們每年數百小時的睡眠時間，成為威脅健康的隱形殺手。

睡前拖延的代價 一年睡少300小時

據外媒《紐約郵報》報道，床墊公司 Avocado Green Mattress 委託調查機構進行的最新調查指出，這種現象在繁忙的都市生活中極為普遍。數據顯示，受訪者中竟有高達 96% 的人承認曾經歷過「睡前拖延」。

更驚人的是，這種習慣積少成多，竟可導致每人平均每年損失超過 300小時 的睡眠時間，相當於每年憑空失去了約12.5整天的休息機會。對於一眾本身工時長、平日休息時間已經「捉襟見肘」的打工仔而言，這無疑是對身心健康的沉重打擊。

調查亦進一步揭示了人們「犧牲睡眠」的具體原因：

● 63% 的受訪者表示，深夜是他們一天中唯一能真正擁有「Me Time」的時刻。



● 36% 的人是為了騰出時間從事個人嗜好（如打機、追劇）。



● 35% 的人則單純是為了確保自己能享有片刻的獨處時光，逃離白天的社交轟炸。



點解明知會損害精神都要捱夜？

為什麼明明知道明天要早起上班，我們還是捨不得睡？

根據美國睡眠基金會（Sleep Foundation）的分析，這種心態其實源於我們對生活缺乏掌控感。所謂的「報復」，並非針對任何人，而是為了在深夜這唯一的自由時段，透過「拒絕結束這一天」來奪回一點生活的主導權。

在白天，我們的時間被上司、客戶、家庭責任填滿；只有在夜深人靜時，時間才真正屬於自己。因此，這種熬夜行為有別於單純的失眠，而是一種心理上的「補償機制」——我們用睡眠來交換心理上的自由與滿足感。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

「報復性熬夜」的３大特徵

睡眠基金會指出，要判斷自己是否屬於「報復性熬夜」一族，可以看看是否符合以下３個特徵：

● 延遲入睡導致總睡眠時間減少。



● 並非因為患病、失眠或不得不完成的深夜工作而晚睡，而是完全出於主動選擇。



● 你清楚知道熬夜會導致明天精神不振、記憶力下降，但當下依然選擇熬夜。



雖然深夜的「Me Time」能帶來短暫的心理慰藉，但長期睡眠不足的代價不容忽視。除了最直觀的日間疲勞、專注力下降和記憶力變差之外，還會導致情緒波動，容易焦慮、易怒。在生理層面上，更會增加患上心血管疾病及免疫力下降的風險。

專家建議：3招奪回生活主導權

想擺脫這個惡性循環，其實不需要把自己逼得太緊。與其強迫自己閉眼，不如試試從調整心態和生活小細節入手，輕鬆奪回對時間的掌控感：

1. 偷閒享受「Me Time」

試著在白天給自己製造一些「唞氣位」。無論是午飯後的一杯咖啡時間，還是搭車時聽聽喜歡的Podcast，甚至是下班後在公園坐個15分鐘。當你在白天已經滿足了「做自己」的願望，晚上那種「不甘心去睡」的念頭自然會減弱。

2. 實行「數碼排毒」

我們都知道藍光會趕走睡意，但要完全不看手機真的很難。不如試試給手機一個「休息時間」？例如在睡前一小時，把手機放在客廳充電，讓臥室變成真正的休息區。這時候，可以聽點輕音樂、看幾頁書，告訴大腦：「是時候放鬆了。」

3. 週末也別太放縱

雖然週末很想睡到自然醒，但專家建議盡量保持和平日差不多的作息。這樣身體的生理時鐘才不會被打亂，到了週日晚上，自然會感受到睡意，減少在床上輾轉反側、忍不住玩手機的機會。

幫你改善睡眠的5個方法（按圖👇👇👇）

