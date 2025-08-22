腸胃健康｜水喝不夠、纖維吃太少易致大腸憩室發炎！醫教這樣預防

平時飲食真的要注重營養均衡，尤其是纖維攝取不足，水又喝得不夠多，就很可能會產生「大腸憩室」。



醫師提醒，近年來大腸憩室炎有年輕化趨勢，若在肚子左下方，有種怪怪的「不舒服感」，就可能是大腸憩室發炎的警訊。

大腸憩室的成因

台灣好心肝診所肝膽腸胃科主治醫師林姿伶指出，所謂的「大腸憩室」是指，大腸在排便時，如果內部壓力較大，有較脆弱的地方就會鼓起一個囊狀物，導致糞便或食物被卡在裡面，造成發炎、疼痛，甚至曾經有瘜肉卡在內部的案例。

醫師通常會用大腸鏡檢查憩室問題，檢查時若空氣吹得足夠壓力，超過負壓時，就會看到腸壁內凹進去一個囊狀處，這時就可以判斷是有憩室存在。常見於肥胖者、長期便秘者以及高齡者身上。

肚子左下方不舒服 恐是大腸憩室發炎警訊

林姿伶提醒，大腸憩室在初期不一定有明顯症狀，當腸道壓力增加、憩室卡有糞便，或飲食習慣短時間大幅改變，就可能引起大腸憩室炎。最典型的症狀就是在肚子左下方，有種「怪怪的不舒服感」，可能不見得是痛，直到有肚子痛、發燒等症狀，才比較容易被警覺。

如何治療大腸憩室炎？

林姿伶建議，如果大腸憩室炎不嚴重，可以先用清流飲食，讓肚子休息一下，通常休息兩天後，就有機會自癒。若兩天後流食休息效果不好，肚子依然不舒服，建議要去醫院就醫，讓醫師判斷病況，通常會使用抗生素治療，再搭配清淡飲食來調理。

大腸憩室炎反覆發作 當心形成瘻管

台安醫院胃腸肝膽科醫師林承達說明，大腸憩室會一直存在，如果下次又出現排便不順或其他狀況，就有機會再發炎，且憩室反覆發炎，還可能形成瘻管，讓膿液積在裡面，如果飲食清淡卻依然沒有緩解，最好還是就醫檢查。

多喝水、吃蔬果補充纖維 才是預防根本

林承達提醒，大腸憩室炎近年來有年輕化趨勢，主要是跟水喝不夠，還有纖維攝取不足有關，因此蔬菜吃得不夠，也會增加大腸憩室風險。但想從根本杜絕大腸憩室，多喝水、多吃蔬果補充纖維，才是根本關鍵。

