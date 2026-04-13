手機成癮｜別讓屏幕主宰生活！自測６大徵兆 ３招輕鬆排毒

你有沒有試過，明明只是想拿起手機看一看時間，結果一滑就是半小時？或者在等電梯、等過馬路的那幾十秒，手就不自覺地伸向褲袋？美媒《紐約郵報》（New York Post）最近引述多位健康專家的觀察，指出這種「數位依賴」正悄悄侵蝕現代人的精神健康。



與其說我們在利用手機，不如說很多人已經被手機「綁架」。克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的心理學家 Kia-Rai Prewitt 博士提醒，當科技開始令你與現實生活脫節，甚至影響到社交與工作時，這已經不單是習慣問題，而是成癮的警號。

你的生活被手機佔領了嗎？

專家總結出 6 個最常見的依賴跡象，大家不妨看看自己中了多少項：

1. 「睜眼即看，睡前必滑」： 每日睜開眼第一件事，不是伸懶腰，而是伸手拿手機看訊息。到了晚上，即便眼皮已經很沉重，還是要滑到最後一刻才肯入睡。



2. 習慣性「幽靈震動」： 明明手機根本沒響，卻總覺得褲袋在震動，或者隱約聽到通知聲。這反映你的大腦長期處於高度繃緊，隨時準備接收資訊。



3. 完全無法忍受「空檔」： 無論是排隊買咖啡、等電梯，只要有片刻無聊，就必須拿手機出來填補。我們似乎失去了與自己獨處、放空的能力。



4. 聚會中的「隱形成員」： 跟親友聚餐時，手機習慣性放在桌面上。只要螢幕一亮，對話就會中斷。雖然人坐在餐桌前，靈魂卻在屏幕裡。



5. 離線焦慮感： 手機電量低於 20% 會開始心慌，收不到訊號或者忘記帶手機出門時，會感到莫名的焦躁不安，甚至影響整日心情。



6. 專注力嚴重下降： 發現自己很難靜下心來看完一本書，甚至連看一段長一點的影片都想快轉。大腦已經習慣了快節奏的碎片化資訊，難以處理需要深思的內容。



3 招簡單「排毒」：拿回生活主導權

想要擺脫手機的控制，不需要極端到「隱居」，只是要重新建立一下邊界。紐約大學心理學教授 Adam Alter 曾指出，現代軟體刻意設計得沒有「停止信號」（Stopping Cues），讓我們像無底洞一樣不停滑下去。若想打破這種惡性循環，專家建議可以由以下幾點做起：

1. 物理劃分：設定「無手機禁區」



不要試圖靠意志力抵抗。最好的方法是規定某些地方「不准見到手機」，例如餐桌、床頭或者浴室。試試食飯時將手機收進手袋，你會發現與人的交流會變得更真實。

2. 過濾資訊：關閉非必要通知



除了工作通訊或緊急電話，建議關掉社交媒體（如 IG、TikTok）的所有推播。與其被動地被手機「召喚」，不如主動決定何時才去查看訊息。這能大幅減少大腦被「劫持」的次數。

3. 找回實體工具：從鬧鐘開始



很多人用手機設鬧鐘，結果一關掉就開始滑手機。專家建議買一個實體的實物鬧鐘，將手機放在睡房以外的地方充電。另外，在包包裡放一本輕便的紙本書，在搭地鐵時用閱讀取代滑手機，這對緩解數位焦慮非常有幫助。

數位排毒並非要我們倒退回原始時代，而是要提醒自己：我們擁有「不被干擾」的權利。下一次感到無聊時，試著忍住不拿手機，看看窗外，或者只是感受一下當下的呼吸。拿回生活的選擇權，其實就從放下手機那幾秒鐘開始！