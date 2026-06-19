研究揭交通噪音傷心血管健康！僅1晚干擾也令高血壓與心臟風險增

位於城市住家附近常見的交通噪音，即使只出現一個晚上，也可能讓人體的心血管出現壓力反應。



德國研究指出，健康的成人在夜間睡眠時聽見道路車流所發出的噪音後，隔天起床往往會覺得沒有精神，除了自覺睡眠品質低落外，血管功能也跟著變差，平均心跳更隨之上升。研究團隊認為，這種情況可用來解釋為何長期暴露在交通噪音環境下的人，較易出現高血壓與心臟病。

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模擬路邊噪音 同一批人比較3種夜晚情境

這項研究於2026年2月25日刊登於《心血管研究》（Cardiovascular Research），不同於早期多以長期觀察或回顧資料討論噪音風險，這次則直接用人體實驗模擬吵一整晚的情境，英國醫療網站《MedicalXpress》報導，研究團隊和74名健康成人在互不知情，且受試者不受酒精、咖啡因、尼古丁及藥物等物質的影響下，分別參與3個不同的夜晚情境測試，包括沒有噪音干擾，及分別播放30和60次車流噪音，並在每個夜晚結束後，於隔天早上替受試者進行檢查，評估噪音對身體的影響。

血管反應數值下降 噪音愈大影響愈明顯

研究結果顯示：

在沒有噪音的夜晚，受試者的血流介導血管擴張檢查（FMD）數值平均為9.35%

在每晚30次噪音的情境下，數值降至8.19%

在每晚60次噪音的情境下，則降至7.73%



研究團隊指出，數值下降代表血管擴張幅度變差，與心血管風險增加有關。

抽血也能看到變化 噪音可能引發壓力與發炎反應

研究團隊也在受試者接收噪音干擾後抽血比對，發現受到夜晚噪音干擾的受試者，體內出現與壓力反應和發炎相關的變化，其中血管反應較差的人，影響也更突出。參與研究的德國美因茲大學（Johannes Gutenberg-Universität Mainz）醫學中心（University Medical Center Mainz）研究團隊指出，研究結果與過去動物研究的觀察方向一致，顯示交通噪音可能透過壓力與發炎反應影響血管功能。

睡著身體也在接收聲音 噪音讓平均心跳多1.23下

研究指出，噪音干擾使受試者的平均心跳上升，平均每分鐘增加1.23下，且自覺的睡眠品質在噪音夜晚後變差，起床時也較沒精神，研究第一作者為德國約翰內斯古騰堡大學醫學中心博士奧瑪哈哈德（Omar Hahad）。

他表示，就算只是暴露在噪音干擾環境下一個晚上，心血管系統也會受到影響，即使人在睡覺，身體仍會接收聲音，若夜復一夜反覆啟動壓力反應，長期下來，可能會增加高血壓與心臟病風險。

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先從臥室降噪 但最大根本仍是整體環境

哈哈德博士指出，若情況允許，民眾可先降低臥室噪音暴露，例如把臥室改至較不靠路邊的一側，或使用隔音效果較佳的窗戶。他也提到，耳塞可能降低噪音干擾，但目前仍缺乏耳塞能降低心血管風險的明確證據。研究團隊指出，最大的改善方式仍可能來自整體環境與制度措施，例如政府實施夜間交通管制，或透過都市規劃落實建築隔音設計等。

歐洲心臟學會專家：噪音應被視為心血管疾病風險因子

研究資深作者之一、歐洲心臟學會（ESC）環境與永續任務小組主席湯瑪斯蒙澤爾（Thomas Münzel）指出，既然現有研究已把長期噪音暴露與高血壓、缺血性心臟病、中風等風險連結在一起，代表相關風險可能在低於現行管制門檻的噪音水準下就會出現，其中交通噪音應在未來心血管預防指引中被正式視為一項獨立的風險因子。

研究僅觀察短期變化 仍需更多實證追蹤長期影響

研究團隊也提醒，這是一項短期研究，受試者均為年輕且健康的成人，目前仍需要更多實證，釐清身體在噪音干擾的短期變化與心血管疾病長期風險之間的關係，並在更大規模研究中確認相關數值的變化。

EEA估逾1.5億人長期暴露交通噪音 道路車流是主要來源

歐洲環境署（EEA）估計，歐洲有約1.5億人長期住在交通噪音超標的環境中，也就是每3個人就有1個受到影響。研究也引用世界衛生組織（WHO）的建議指出，只要長期噪音超過大約55分貝，就可能不利於健康，而道路交通是最主要的噪音來源。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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