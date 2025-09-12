心臟病｜皮質醇長期偏高增心血管疾病風險！專家教3招抵抗壓力

不少人以為心臟病是中老年人才需要擔心的健康問題，但近年來，臨牀上出現愈來愈多年輕患者因心血管疾病就診的情況。



台灣家醫科醫師陳欣湄指出，現代年輕族群長期處於高壓生活環境下，容易引發一連串生理變化，其中「壓力荷爾蒙」皮質醇的升高，是影響心臟健康的重要關鍵。

皮質醇長期偏高 增心血管疾病風險

台灣陳欣湄醫師表示，皮質醇是一種由腎上腺分泌的激素，原本的作用是幫助身體應對短期壓力。然而，若長期處於高壓環境，皮質醇水平持續偏高，便可能對身體產生一連串負面影響：

1. 血壓不穩：皮質醇與腎上腺素會使心跳加速、血壓上升，長期下來恐增加高血壓風險。

2. 心律不整：壓力對自律神經造成干擾，可能導致心跳不規律。

3. 心血管疾病風險提升：研究顯示，慢性壓力與冠心病、心肌梗塞、中風等病症相關。

4. 血管內皮損傷：長期高壓可能損傷血管內皮細胞，進一步加劇動脈硬化。



現代文明病 壓力管理成顯學

台灣陳欣湄醫師提到，即便不是軍警、醫護、金融交易員等高壓職業，日常生活中仍有各式壓力來源如工作負擔、家庭責任、育兒焦慮、經濟壓力等。這些壓力長期累積，往往悄悄影響健康而不自覺。因此在工作時也須兼顧「壓力管理」，這是現代人維護心臟健康的重要課題。

要降低壓力對身體的傷害，可以從營養補充、生活型態、心靈調整三方面著手。這些方式都經過科學實證，有助於調節壓力荷爾蒙，保護心血管功能。

從飲食下手 補充特定營養素抵抗壓力

陳欣湄醫師指出，適當補充特定營養素，有助於降低壓力對身體的影響：

- Omega-3脂肪酸：建議每日攝取約1000毫克，尤其是以EPA為主的來源（例如鯖魚、三文魚等深海魚類），有助調節情緒與抗發炎。

- 鎂：每天約200毫克，有助於放鬆神經與肌肉，對緩解焦慮與緊張特別有幫助。

- 維他命C：每日建議500毫克以上。維他命C是著名的抗壓營養素，能調節皮質醇分泌，建議多攝取富含C的水果，如奇異果、番石榴、柑橘等。



簡單改變就能有效減壓 穩定作息與規律運動

台灣陳欣湄醫師表示，不需特別費用，只要持之以恆，生活中的簡單改變就能有效減壓：

- 規律運動：有氧運動、瑜珈、氣功等都經研究證實能降低壓力荷爾蒙、穩定自律神經。每周運動3至5次，每次30分鐘，能明顯改善情緒與睡眠。

- 冥想練習：每日進行15分鐘以上的靜坐或深呼吸冥想，可有效減緩焦慮與心率波動，提升專注力與情緒調節能力。



檢視壓力來源 斷舍離是必要選擇

壓力若已影響到睡眠、情緒甚至身體健康，就須仔細檢視壓力源。陳欣湄醫師提醒，適度調整生活方式或人際關係，進行「斷舍離」是必要的選擇。例如，若某份工作長期造成身心負擔，可能需重新評估是否值得繼續承受。工作可以重來，健康卻不見得能回到原點，健康應該是所有人的第一考量。

心臟病非老年人專利 年輕人也須關注

台灣陳欣湄醫師表示，心臟病不再只是老年人的專利。對年輕人而言，長期壓力與忽視健康是主要隱憂。幸運的是，只要提早認知壓力的危害，並採取有效的生活調整與營養補充，就能大幅降低風險。在工作之餘不妨練習深呼吸、每天找時間運動、多吃抗壓食物，就能幫自己的心臟舒壓，降低心血管疾病的風險。

