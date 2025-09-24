高血壓｜停經後血壓經常波動？每日坐站轉換5個日常動作護心血管

「生活明明沒變，為什麼血壓年年升？」不少停經後女性發現血壓悄悄飆高，即使飲食清淡、作息正常，健檢報告卻總出現紅字。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師指出，這其實是女性停經後體質變化的正常現象，但透過一個簡單的小動作「站起來」，就能喚醒血管、幫助降壓，讓身體與年齡的對抗。

停經後血壓飆高？恐是血管彈性流失的警訊

隨著年齡增長，女性在停經後雌激素大幅下降，原本保護血管彈性的「隱形保護傘」也就收起來了。血管不再像過去有彈性，而是漸漸變硬、反應遲緩，就像老化的水管，面對壓力更容易堵塞或破裂。

張家銘提醒這是身體自然的變化。隨著肌肉量減少、代謝變慢，加上活動量不足，血壓便悄悄升高。這正是停經後女性常見卻被忽視的健康變化。

每天「站起來26次」 臨床證實有效穩血壓

根據2025年刊登於《循環》（Circulation）期刊的研究，針對407位停經後女性進行三個月的生活型態實驗。研究分為三組：一組照常生活、一組減少久坐，另一組則增加「坐站轉換次數」，也就是鼓勵每天多站起來幾次。

結果顯示，每天平均多站起來26次，在三個月內收縮壓平均下降3.33mmHg，舒張壓則下降2.24mmHg。這樣的改變雖看似微小，但不靠藥物、不必大運動，卻能實際降低血壓，對停經後的女性來說是既簡單又具可行性的保健方式。

為什麼「起立」比「少坐」更有用？關鍵在血管剪切力

許多人以為只要少坐就能降血壓，但研究發現，單純減少坐著時間的效果遠不如頻繁的「起立行為」。每次從坐著到站立，腿部肌肉短暫用力會促進血液流動，產生「剪切力」，這種摩擦力能刺激血管釋放「一氧化氮」，幫助血管擴張、抗發炎、維持彈性。

對缺乏雌激素保護的停經後女性來說，這樣的「微動作」就是一種有效的血管訓練與修復。

不流汗也能練血管！醫師教你這樣動起來

張家銘建議，與其硬逼自己做不適合的運動，不如從生活中安排「起立活動」：

1. 電視廣告時間站起來走動

2. 每喝一次水就站起來活動30秒

3. 電話響了就站著接

4. 開電腦前先站起來伸懶腰

5. 上完廁所順路多走幾步



這些日常的「坐站轉換」動作，就是幫助血管找回彈性的訓練，不必一口氣做26次，只要分散在一整天中，身體就會記得這份善待。

血壓偏高別再拖！每天多站就是自救起點

如果你最近早上量血壓總偏高，或覺得壓力一大就頭悶、晚上腳腫，別等健檢紅字才警覺。停經後的高血壓風險可以靠日常小動作改善，從「坐著變成站起來」這一刻開始。

張家銘強調健康的轉捩點，有時就藏在一個小動作裡。只要願意每天多給自己幾次站起來的機會，就是一種對身體的重新照顧，也是讓血壓穩下來的起點。

