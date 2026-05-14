「心晴支援 」計劃支援成效顯著 研究：受助母親創傷症狀下降41%

非牟利機構「愛望基金」（The WEMP Foundation）今日（14日）聯同香港中文大學醫學院兒科學系及中華基督教會香港區會舉行發佈會，公佈「心晴支援」計劃及延伸研究「成長『家』油站」（REBUILD）的臨床數據。研究顯示，針對育有 0-6 歲幼兒的高風險家庭進行早期介入，能顯著改善母親的心理健康狀況及兒童的執行功能與抗逆力。



愛望基金首席執行官毛迪生先生在致辭中指出，傳統服務往往需要面對排隊、填表與漫長的等待，但危機往往無法等待。他表示：「『心晴支援』計劃的獨特之處在於打破標準化框架，提供具彈性、低標籤、快速到位的支援。我們看到許多受助家庭在掙扎中，憑藉適時的介入重新站起來。守護一個家庭，就是守護一個孩子的未來。」

改變傳統醫療模式：不再只醫小朋友，更要幫家庭

計劃總負責人、兒科專科醫生陳鳳英在台上分享計劃成立的目的與過程。

計劃總負責人、兒科專科醫生陳鳳英指出，傳統兒科醫療模式往往在兒童出現發展問題後才進行診斷與治療。然而，醫學實證顯示，家庭不利因素（如貧窮、照顧者情緒問題、藥物濫用、精神健康問題）會直接影響幼兒的大腦發展。

陳醫生表示，若僅處理兒童的發展症狀而忽略家庭根源問題，介入效果有限。因此，計劃打破現有跨專業協作的限制，建立一套結合醫療與社福資源的早期介入模式，透過母嬰健康院平台主動接觸有需要的隱蔽家庭，提供低門檻且即時的支援。

「心晴支援」計劃：危機介入機制與成效

計劃主任許佩珊說明了「心晴支援」的運作細節。自 2023 年 4 月成立以來，計劃共服務 283 個家庭，其中約 50% 領取綜援，40% 租住環境欠佳的處所（如劏房、鐵皮屋、天台屋）。

毛迪生先生補充，對於處於崩潰邊緣的家庭，計劃提供的「微型支援」往往是其「救命稻草」，具體措施包括：

去標籤化接觸：利用超市禮券支援不願被標籤化的家庭，建立互信。



直接經濟支援：為無力負擔育兒費用的家庭代付托兒費用。



醫療銜接：鼓勵因情緒問題中斷覆診的家長重新進入醫療系統。



提升育兒技能：安排家居指導員教導簡易營養烹飪及幼兒社交訓練。



「成長『家』油站」研究數據

「成長『家』油站」計劃統籌佐藤由美女士講述計劃的成效。

「成長『家』油站」為 20 個高風險家庭（共 47 名兒童）提供兩年深度支援。服務內容包括專業心理學家提供的創傷聚焦治療、一對一導師計劃、ADHD 訓練及家庭理財工具等。

研究結果顯示：

母親心理指標：介入後，受助母親的抑鬱及焦慮等創傷症狀平均下降 41%，具臨床意義的改善。



兒童發展指標：兒童在計劃能力、情緒調節、抑制控制和抗逆力方面均有顯著進步；研究觀察到，兒童參加導師活動愈多，抗逆力提升的成效愈顯著。



逆轉困境 受助家長親述受助經歷

發佈會上多位家長親身分享其受助經歷，說明介入措施對不同背景家庭的具體轉變：

個案一：跨境資助與發展障礙轉向（婷婷與子奕）

受助兒童子翼。

子奕在2歲就讀學前N班時，因學校老師難以在 1 對 33 的師生比例下兼顧其特殊需要，媽媽婷婷最終無奈將其接回家。當時子奕被確診為中度至嚴重自閉症，而坊間康復訓練費用高昂（每小時約1,600元），令家庭陷入嚴重經濟及心理壓力。計劃作出突破性安排，特別資助子奕在內地接受為期兩年的密集式訓練。經過支援，現年5歲的子奕已由「中度至嚴重自閉症」轉為「輕度自閉症」，並發掘出書法愛好，更自主揮毫寫下「天生我材必有用，勤學苦練終成才」的格言。

個案二：隔代照顧者與心理創傷復原（淑華婆婆與睿睿）

淑華分享與孫子睿睿的受助的經歷時指，談及女兒自殺身亡時，曾失控落淚。

睿睿由外祖父母照顧，其母親患有濫藥習慣並欠下債務，對家庭造成長期困擾。由於外祖父有微薄收入，加上傳統服務較少針對隔代照顧者提供支援，該家庭最初難以獲得渠道協助。計劃透過彈性機制資助睿睿接受語言治療，改善其嚴重語言障礙。及後睿睿母親自殺身亡，淑華婆婆在照顧重擔與情緒創傷下出現抑鬱及嚴重自責。計劃安排精神科醫生為其治療，淑華婆婆堅持服藥 8 個月後情況大幅改善，現已能重新融入社會並維持家庭照護功能。

愛望基金建議未來在本港高風險家庭服務中，推廣此類「以家庭為本、及早介入、短期密集、長遠保護」的支援模式，以保障幼兒及家庭的精神健康。