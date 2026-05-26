世界無煙日2026｜玩遊戲贏禮品 以運動戒除煙癮 凝聚無煙力量

世界衞生組織將每年的5月31日定為「世界無煙日」，旨在呼籲全球關注煙草禍害，共同營造健康清新的無煙環境。今年，香港吸煙與健康委員會(下稱「委員會」)將於 5月30日及31日（星期六及日） 一連兩天，在將軍澳新都城中心3期舉辦「世界無煙日2026暨無煙運動日」啟動禮！



「委員會」以「識破煙草誘惑 凝聚無煙力量」為主題舉辦宣傳推廣活動，活動更號召全港市民共同響應連續第六年舉辦的「無煙運動日」。現場設有精彩表演、星級嘉賓分享、互動攤位遊戲、免費親子工作坊，以及與無煙代言人「咪點我」的合照環節，非常適合家長在週末帶同小朋友一邊玩樂，一邊學習無煙健康知識。活動免費入場，千萬不要錯過！

焦點一：星級嘉賓陣容！孫慧雪現身支持，分享無煙家庭的重要

為了凝聚全城的無煙力量，主辦單位在5月30日的啟動禮邀請了多位重量級嘉賓。人氣媽媽兼藝人孫慧雪將以啟動禮嘉賓身份現身，分享無煙家庭的育兒心得，以及規勸身邊朋友戒煙的妙法，更會即場親自示範簡單的居家伸展運動，鼓勵大眾以運動戒煙。活動更邀得極具親和力的方健儀與林偉豪聯手擔任啟動禮主持。

焦點二：一連兩日免費攤位遊戲 贏取「咪點我」Wise Mike 限量紀念品

兩日的活動期間（上午11時至下午5時），現場均設有由戒煙服務團體設置的互動攤位遊戲，以輕鬆的方式，讓小朋友認識煙草對身體的禍害，並學會如何「識破煙草誘惑」。

參與攤位遊戲的市民，更有機會獲得無煙代言人「咪點我」Wise Mike 的精美紀念品（數量有限，送完即止）。此外，深受大人小朋友歡迎的「咪點我」Wise Mike 亦會親臨現場，在指定時間與大家見面合照，市民記得捕捉Wise Mike的身影，一齊打卡留念！

焦點三：5.31大舞台工作坊 「零煙親子流行舞」動起來

除了攤位遊戲，主辦單位更鼓勵大家以運動建立健康生活、戒除煙癮。

在活動第二日（5月31日）下午2時30分至3時30分，大舞台將舉辦「零煙親子流行舞」工作坊。家長可以與小朋友一同在台上跟隨節拍起舞，透過活力四射的流行舞，向公眾傳遞以運動抵抗煙癮、建立健康生活模式的積極訊息。這絕對是增進親子感情、投入運動的絕佳機會！

活動詳情一覽

這週末約定大家，帶同屋企人一齊去新都城中心3期，以行動支持無煙生活，邁向無煙香港！

「世界無煙日2026暨無煙運動日」啟動禮



日期：2026年5月30及31日（星期六及日）



時間：

第一日〈5月30日〉上午11時至下午5時（下午2時半至3時半為啟動禮）

第二日〈5月31日〉上午11時至下午5時



地點： 新都城中心3期 L1天幕廣場（將軍澳寶琳站）



費用： 免費入場

