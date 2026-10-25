睡錯姿勢恐傷腦？右側睡不是人人適用　左側睡減少夜間胃酸倒流

現代人生活步調緊湊，熬夜與睡眠品質不佳已成常態。然而，與其一味追求延長睡眠時間，更重要的是掌握正確的睡眠方式。



近期一項利用磁振造影技術進行的研究指出，睡眠期間大腦會啟動「類淋巴系統」，協助清除白天累積的代謝廢物，就像夜間專屬的清道夫，幫助腦部「倒垃圾」。研究還指出，比起仰躺或趴睡，側睡可能更有利於腦部清除包括乙型澱粉樣蛋白在內的代謝廢物，有助維持腦部健康。

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右側臥符合淋巴引流方向 有助腦部清潔廢物

台灣財團法人基督復臨安息日會臺安醫院心臟內科暨心導室主任林謂文指出，從醫學與解剖學的角度來看，「右側睡」可能帶來較多的健康益處。其中，針對頸部淋巴引流方向的研究發現，右側臥的姿勢與腦膜淋巴系統的走向較為吻合，這使得腦脊髓液的沖刷與引流更加順暢，進而有助提升清除腦部廢物的效率。

此外，人體的心臟位置偏向左側胸腔，採取右側睡能有效避免由於重力與內臟壓迫對心臟造成的額外負擔，這對於本身患有心血管疾病或是容易胸悶的族群來說，是較能安心入眠的保護性睡姿。林謂文提醒，大家應挑選高度適中且能貼合頸椎的枕頭，有助於睡眠期間腦部代謝廢物的清除，同時給予心臟喘息的空間。

右側睡不是人人適用 胃食道逆流應左側睡

值得注意的是，右側睡並非適用於所有族群，特別是本身患有胃食道逆流（胃酸倒流）的人，建議將睡姿調整為「左側睡」。林謂文指出，由於人體胃部構造呈現向左側彎曲的弧度，當採取左側臥姿時，胃部會處於食道的下方，這樣的物理高低差能將胃酸留在胃部裡；反之，若採取右側睡或平躺，食道括約肌只要稍微鬆弛，胃酸就容易逆流而上，刺激或是灼傷食道黏膜。

臨床醫學研究證實，左側睡有助於減少夜間胃酸逆流，對改善夜間溢酸與火燒心症狀具有一定作用，也是臨床上常見的非藥物物理療法。但單靠調整睡姿仍不足以改善睡眠健康。與其每天糾結究竟該向左或向右睡，不如先確保充足、規律且高品質的睡眠，才能進一步守護大腦與心血管健康。

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