牙齒不是突然變壞　牙周病拖十幾年牙會掉光　自測7大求救信號

「每天都刷牙，怎麼還長蛀牙了？」「牙齦出點血，應該就是上火了」「牙有點鬆，但還能吃飯，應該沒什麼大事」……這些話，是不是聽着格外耳熟？



很多人總覺得掉牙是突然發生的事，其實牙齒很少「突然壞掉」，大多是被一點點忽略、一步步拖壞的。從淺齲到蛀牙，從牙齦出血到牙齒鬆動，中間可能隔着好幾年，甚至十幾年。今天我們就來讀懂牙齒發出的那些求救信號，別等到真的掉牙了，才追悔莫及。

7信號是牙齒出問題的預警（01製圖）

牙齒不可忽視，出現這7信號要注意👇👇👇

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牙齒不是一下子壞掉的

牙齒壞掉，是一場漫長的「慢性消耗」。

蛀牙：從「小黑點」到「牙洞」，一般1.5～2年

齲病，也就是大家說的「蛀牙」。北京友誼醫院口腔科副主任醫師王變紅在該院微信公眾號刊文介紹，齲病發病的每個過程都需要一定時間才能完成。從初期齲到臨床形成齲洞一般需要1.5～2年。

正常的牙齒是白色中透着淡黃色，發生齲病牙齒顏色會變為棕色甚至是黑色。齲病嚴重時牙齒出現齲洞。①

開始有「小黑點」時不痛不癢，很多人不當回事。如果每年檢查一次，很多蛀牙根本走不到「鑽心疼」那一步。

牙周病：從「刷牙出血」到「鬆動脱落」，可能十幾年

比起蛀牙，牙周病更「沉默」。牙周病分為牙齦病和牙周炎兩類。據北京大學口腔醫院，牙周炎的發展緩慢，從初期的牙齦出血到晚期的牙齒鬆動脱落，可能要十幾年甚至幾十年。

早期信號容易被忽視，比如，刷牙出血，啃蘋果、咬饅頭時牙齦出血，口腔異味，牙齒慢慢變鬆、移位等。②

北京同仁醫院口腔科主任林江在接受中國新聞周刊採訪時介紹，牙齦病主要侷限於牙齦軟組織，大部分情況下可逆轉，而牙周炎涉及牙周骨頭的深度病變，骨頭一旦吸收掉，就不可逆了。牙周病病程可漫長至十幾年，許多牙周病患者來醫院拍口腔CT時，用於支持牙齒穩定的牙槽骨都吸收了一大半，牙齒明顯晃動，卻仍堅稱「沒有感覺，還能吃飯」。③

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牙不好，拖累的是全身健康

很多人把口腔問題只當成「牙的小事」，殊不知實際會牽動全身健康。四川大學華西口腔醫院兒童口腔科主任醫師鄭黎薇在接受成都商報採訪時表示，口腔的齲病和牙周病，其實都屬於菌斑相關性疾病，這一類菌斑性疾病是存在在口腔內的一個個「小病灶」，但是裏面可能生存着成千上萬個細菌。

細菌的代謝產物會進入血液，通過血液輸送到各個人體器官，最終引發各種全身疾病。④

湖北省人民醫院口腔科主任醫師葉青松在該院公眾號刊文提醒，多項研究發現，牙齒健康與全身健康密切相關。比如：

心腦血管疾病

糖尿病

某些癌症

骨質疏鬆症

胃腸道疾病

呼吸道疾病

類風濕性關節炎

顳下頜關節紊亂

老年痴呆症（認知障礙症）⑤



口腔，稱得上是全身健康的一道重要關口。

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7個信號，是牙齒在向你求救

牙齒沒有自我修復的能力，一旦損傷便不可逆轉。最好的口腔健康策略，永遠是「預防大於治療」。浙江省中山醫院口腔科俞飛勇副主任在該院公眾號刊文提醒，這7個信號，都是牙齒向我們發出的重要健康預警。⑥

1. 牙齒敏感

遇冷、熱、酸、甜或冷風刺激，短暫刺痛。這通常意味着牙齒最外層的保護傘——「牙釉質」已經受損。

牙齒敏感往往是各種牙齒疾病共有的表現。常見的病因包括：牙頸部楔狀缺損、齲齒、牙隱裂、牙齦萎縮等。

2. 牙面有黑點

牙齒表面有黑褐色或失去光澤的白堊色斑點，或兩牙相鄰處有變暗的黑暈，這些可能是蟲牙的早期表現。需定期檢查，按需治療，以免牙洞越來越大，傷害到牙神經。

3. 牙齒疼痛

疼痛可分為多種情況：

（1）紅腫性牙痛：俗稱「風火牙痛」，痛點主要為牙齦，甚至連張口都困難。

（2）蛀牙的牙痛：牙齒在接觸冷、熱刺激時表現出異常敏感，發作起來如鑽骨之痛。

（3）敏感性牙痛：牙本質暴露，神經末梢受到冷熱或者機械刺激時，感到痠痛。

4. 食物嵌塞

頻繁塞牙絕非小事，它是蛀牙、牙周炎、牙齒磨損、牙齒錯位等多種問題的徵兆。殘留的食物殘渣會加速細菌滋生。

5. 牙齦出血

健康的牙齦，正常刷牙時是不會出血的。

（1）出血輕者：僅在刷牙、咀嚼較硬食物時，唾液中帶有血絲。

（2）出血重者：牙齦受到輕微刺激時即出血較多，如刷牙出血、進食出血、自發出血。

與此同時，牙齦顏色可能呈現鮮紅色或暗紅色，質地變鬆、較腫脹，可能伴有退縮的現象。這些一般為牙周炎的表現。

6. 牙齒不齊

通常表現為牙列擁擠、牙列疏鬆、齙牙等。牙齒不齊，是指兒童在生長發育過程中由於先天因素或者後天環境影響，如疾病、口腔不良習慣、換牙異常等導致的牙齒、頜骨及顱面的畸形。

7. 牙齒缺失

缺牙的危害是持續性的。它不僅影響美觀和咀嚼，還會導致鄰牙傾斜、對頜牙伸長，嚴重破壞整個牙弓的穩定性和咬合關係，如同一排整齊的多米諾骨牌，因為一顆的缺失而逐漸倒塌。缺單顆或多顆牙齒，醫生一般都建議在一定時間範圍內進行修復。

記住這幾條「護牙底線」

口腔養護，貴在日常堅持，給大家整理了實用護牙小建議：

1. 每年至少進行1～2次口腔檢查

2. 早晚刷牙，每次不少於2分鐘

3. 飯後漱口、牙縫用牙線或牙間隙刷

4. 定期洗牙清除牙結石

5. 少吃甜食、碳酸飲料

6. 別橫向猛刷牙，別拿牙開瓶蓋、咬硬物

7. 牙齦出血、口臭、敏感、塞牙等問題，及時就醫檢查



寫在最後

牙齒陪我們嚐遍三餐百味，卻也是最容易被忽略的身體部位。80歲仍能擁有20顆健康的天然牙，從來不是靠運氣，而是日復一日的悉心保護。不妨就從今天開始：認認真真刷好每一次牙，定期約一次口腔檢查，把護牙變成日常的小習慣。

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本文綜合自

①2023-09-15北京友誼醫院服務號《淺談齲病》

②2023-09-20北京大學口腔醫院《愛牙日｜人老了一定會掉牙嗎？愛牙需要知道這幾件事》

③2026-03-20中國新聞周刊《20多歲，牙快掉光了》

④2021-09-30成都商報四川名醫《50萬國人研究證實：不好好刷牙，真的會短壽！口腔科醫生是這樣護牙的！》

⑤2023-09-23湖北省人民醫院《「牙不好，疾病滿身跑」？！被忽視的口腔問題，正悄悄瓦解「全身系統」！》

⑥2025-11-11浙江省中山醫院《口腔醫生提醒：出現這7種情況，說明你的牙齒「病」了！》



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