大腸癌｜過度攝取加工肉增罹癌風險！3飲食建議抗發炎護腦又護心

飲食習慣中過度攝取加工肉品和鹽分，可能大幅提升罹患重大疾病的風險。



台灣營養師薛曉晶指出，根據最新研究顯示，高頻率攝取加工肉品者，大腸癌風險可能上升高達73%。

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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根據台灣《國民營養健康狀況調查》發現，台灣成年人平均每日鹽分攝取量達9至10克，是建議值的2倍以上。更令人憂心的是，超過95%成年人的蔬果攝取量不足，已成為慢性病的溫床。

薛曉晶表示，2022年發表於《Nutrients》的研究證實，不良飲食習慣與多種重大疾病息息相關。實證研究顯示，每日攝取新鮮蔬果可使頭頸癌風險下降逾50%。

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針對預防重大疾病，薛曉晶提出三項具體建議：「首先，每餐應加入一碗以上的深綠葉菜與1份新鮮水果；其次，選擇全穀類主食，取代精緻白米；最後，每周食用2至3次深海魚，補充Omega-3脂肪酸，達到抗發炎、護心腦的效果。」

2013年發表在《Clinical nutrition》的研究指出，高膳食纖維攝取與較低的腦中風、糖尿病、慢性肺阻塞等風險顯著相關。薛曉晶強調，健康不是等出現問題才開始補救，而是透過日常飲食習慣逐步養成，透過正確的飲食選擇，可有效降低罹患相關疾病的風險。

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