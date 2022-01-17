入侵性肺炎高峰期｜風濕病患者易感染肺炎鏈球菌　宜及早接種疫苗

踏入秋冬，代表正步入感染流感及肺炎鏈球菌的高峰期。風濕病科專科吳善巍醫生提醒：「於新冠疫情爆發以前，肺炎鏈球菌一直是社區感染肺炎的其中一個主因，如出現嚴重併發症，死亡率更可高達30%。」

部份併發症與新冠肺炎類近 嚴重者可致器官衰竭

肺炎鏈球菌所引起的入侵性肺炎與新冠肺炎部份症狀類近，可引起呼吸道症狀如咳嗽、帶痰、呼吸急促及發燒等症狀，同時亦可誘發敗血病及腦膜炎等較嚴重的併發症，嚴重者更可因器官衰竭而死亡。

不少人誤以為只有老年人及小孩才會感染肺炎鏈球菌，其實免疫力受損的人士如癌症患者及風濕病患者亦有較高感染風險。患類風濕關節炎及紅斑狼瘡等風濕病患者因患病導致自身抵抗力較弱，而治療用的免疫抑制藥物更進一步壓抑患者的免疫系統，使其感染風險比一般人高3至8倍，如不幸患上肺炎，死亡率也是非患者的2至5倍。

接種疫苗不影響風濕病病情 細胞免疫記憶可提升保護率

由於風濕病患者抵抗力較弱，出現併發症的風險與死亡率都較高，歐洲抗風濕病聯盟(EULAR)強烈建議大多數風濕病患者接種肺炎鏈球菌疫苗，並指疫苗不會增加風濕病病發機率。吳醫生表示：「肺炎鏈球菌疫苗屬滅活疫苗，不會令接種人士感染細菌，惟風濕病患者建議於病情穩定時接種，以達較高保護率。」

目前本港有十三價肺炎鏈球菌結合疫苗以及二十三價肺炎鏈球菌多醣疫苗，分別涵蓋13種及23種血清型。二十三價肺炎鏈球菌多醣疫苗雖涵蓋更多種血清型，惟相對保護時效較短，體內抗體會按年遞減。而十三價肺炎鏈球菌結合疫苗結合了蛋白質載體，可刺激T細胞反應，以製造更多抗體及產生免疫記憶，並提供較長效的保護。每人的身體狀況亦有別，應諮詢醫生意見並共同商討接種計劃。

吳善巍醫生，風濕病科專科醫生。（照片由醫生授權刊登）