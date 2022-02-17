民間中醫自發聯合贈醫施藥抗疫　支援遙距診症緩公院醫療壓力

疫情持續升溫，初步確診人數再創新高，大量患者湧到急症室求醫，使公立醫療系統瀕臨癱瘓情況。為了減輕醫院和診所的負荷、支援確診的市民及縮短其輪候時間，《中醫‧生活》月刊與星科中醫雲一同組織了「民間中醫結盟抗疫」活動，並以香港骨傷及脊椎專科診所莫永豪醫師領頭，聯合中醫文化眾創平台等共33間中醫診所，盡可能覆蓋18區，為全港市民贈醫施藥，免收初診及2天中藥費用，每日提供515個名額。

危急關頭出一分力 民間中醫共襄善舉

是次義舉為民間中醫自行發起，活動所需費用大部份由中醫診所自行承擔，並得到揚子江藥業、堅成實業、中醫學術促進會、國際中醫暨綜合自然療法學會的贊助及協辦。莫永豪醫師表示，在疫情爆發以後，中醫在防預及治療方面一直取得令人鼓舞的效果；因此危急關頭必定要發揮力量為本港市民盡一分綿力。

中醫講究辨症論治，如果處理確診個案，會按照病情及狀況處方藥物，綜觀最新的新冠肺炎病例，很多病人都有寒濕徵狀，如自行服用強力清熱的中成藥不但無助病情，更有可能加重病況。 莫永豪醫師

莫永豪醫師（照片由醫師授權刊登）

免收診金及中藥費用 支援遙距診症滿足社會需求

而本港條例規定首次診症必須為面對面，可幸現時防疫措施還未進一步收緊，仍能外出，呼籲有需要市民趕快前往提供服務的33間中醫診所求醫及登記資料；初次面診免費、更會贈藥；一旦需要隔離或無法外出時，就只可通過遙距診症來看病。

望聞問切為中醫最基本診症手法，有人可能會質疑跳過面診及把脈步驟，或難以掌握病情；莫醫師表示，中醫是「四診合參」，即是以望聞問切四種診斷手段互相參照，辨別病人證型得出治療方案；而不是「四診同參」，必須具備所有條件才能治病。

遙距診斷已可滿足望聞問三種診斷手段，且病人首次需到診所求醫，建立了個人電子病歷記錄後，醫師對其整體身體狀況有了解，也可以確認患者是否適合網上遙距視像覆診。在這種非常時期，減少患者出門不便，避免交叉感染的風險；同時也可斷症及調整處方，並輔以速遞送藥上門，最切合社會當下需要。

資源有限 發揮中醫力量望市民受惠

雖然資源有限，亦缺乏財團支持，是次的「民間中醫結盟抗疫」活動現階段已聯同33間分佈不同區域的中醫診所，由即日起至2月28日止，平均每間每天提供約20個名額，享用免費初診服務另加2天免費中藥顆粒，預計共可有超過五千位香港市民受惠。有興趣的中醫診所亦可加入以壯大團隊保護市民，同心支援香港醫療系統，發揮中醫力量由基層做起！

「民間中醫結盟抗疫」活動贈醫施藥內容：

日期：2月17日—28日

流程：

1. 登入網站並挑選心儀診所作初診，須先預約診症日期及時間。

2. 初次免診金及2日藥費，醫師會根據病情輕重，可能處方多於兩劑中藥。額外處方劑數將會依照診所訂價收費。

3. 當有需要使用遙距診症時，首次診金將全免，由初診日起3個月內的網上診症藥費可享85折。

登記及查詢診所網站：《中醫‧生活》月刊網頁https://www.mkcrm.com/telehealth.html

WHATSPP查詢：6724 3716