【4月世界健康日派分】即玩遊戲學健康生活方式　贏500「01積分」

每年的4月7日為「世界健康日（World Health Day）」，為了提高各位對全球公共衛生和醫療疾病的關注，醫師Easy特意準備了問答遊戲，希望大家透過吸收更多健康知識並實踐，逐漸養成健康的生活模式。由４月7日至18日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答數條文章相關問題，首1000位參加者就可獲得500分「01積分」。

遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【健康生活齊齊Fun】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

首1000位參加者可獲得500分「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



雖然第五波疫情逐漸放緩，但有大量確診康復者表示仍有不適，甚至出現新冠肺炎後遺症，如心悸、胸痛、腦霧、咽喉癢痛或氣促等問題；持續超過兩個月並影響日常生活。要解決或紓緩上述症狀，最好要找專業中醫師根據個人體質及需要，制訂適合的調理計劃；幫助清除殘留體內的病毒，亦可增強抵抗力。

有興趣人士可到「01mall」選購疫後調理療程，使用「01積分」最多更能直接扣減最高達50％的價格！

怡健堂中醫致力為疫後出現不同後遺症的康復者提供支援，其「疫後中醫調理計劃」，包括4次中醫診症及16天中藥。購買後可選擇預約視像應診或親臨包括屯門、元朗、葵芳、將軍澳、太古城６個診症點進行服務，藥物更可以速遞到付形式送至病人住所或指定地方。

➤怡健堂中醫—疫後中醫調理計劃（4次中醫診症及16天中藥）—$1,800（原價$2,040）

承治堂中醫診所亦提供「康復診症計劃」，為康復者提供專業診斷，協助趕走新冠後遺症。此服務包括4次中醫門診或網診及28天中藥沖劑。客人可選擇到銅鑼灣或旺角診所領取藥物、亦可透過順豐速遞自取或由速遞員即日送到特定地鐵站；惟網上診症服務未能提供病假或到診證明。

➤承治堂中醫診所—新冠肺炎康復者診症計劃（4次中醫門診或網診及28天藥物）（只限於新冠肺炎康復者）—$1,500 （原價 $3,040）

健福堂中醫診所提供的「新冠肺炎調理療程」，與各康復者共渡時艱。自第五波疫情以來，健福堂醫師們已經累積不少經驗處理新冠肺炎病患者。中醫主張辯證論治，運用不同方案去解決臟腑受損、糾正陰陽失調的病徵。

➤健福堂中醫診所—新冠肺炎康復調理（1次會診／視診及4天濃縮中藥）—$ 340

宏康醫道推出的「新冠肺炎康調理療程」，主力為康復者重建肺部健康；療程包中醫會診 1次和2劑濃縮中藥，及量子磁場肺功能檢查（經儀器計算肺功能指數），優惠只限新舊客戶每人登記一次。

➤宏康醫道—新冠肺炎康復調理療程（量子磁場肺功能檢查＋ 1次中醫會診＋2劑濃縮中藥） —$ 98

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