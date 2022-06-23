乙型肝炎｜女子紋眉後小腹脹痛失食慾 7大病徵要留意或染肝炎

為了方便及看起來更有精神，近年不少女士也接受半永久紋眉一了百了。而內地一女子早前也光顧小店紋眉，但及後出現腹脹、乏力的症狀，求醫後證實患上乙型肝炎。有醫生提醒，若使用未經消毒的工具進行皮膚破損的美容項目，有機會感染經血液傳染的疾病。



據內地《經視直播》，湖北武漢一名蔣姓女子在家附近的私人美甲店接受紋眉服務，其後出現腹脹、食慾減少、乏力、厭油的症狀。該女子初時以為患上腸胃道疾病，於是到醫院消化內科就診。經檢查發現其轉氨酶（aminotransferase）比常人高出20倍，乙肝抗體亦顯示正處於活動期，證實感染了乙型肝炎。

湖北武漢一名蔣姓女子在家附近的私人美甲店接受紋眉服務，其後出現腹脹、食慾減少、乏力、厭油的症狀。（微博截圖）

然而在1年前，她曾接受過體檢，結果顯示身體一切正常。幸好經治療後，蔣女病情目前得到控制，但未來一段長時間需持續接受抗乙型肝炎的藥物治療。

長江航運總醫院消化內科主任謝伶俐醫生表示，在紋眉過程中可能會刺破皮膚，假如前一位接受服務的患者曾感染乙型肝炎，而使用器械沒有經過嚴格消毒，就可能造成傳染。

謝醫生續指除紋眉外，修腳、紋身等可導致皮膚破損的美容項目，若工具未有徹底消毒，都有感染疾病的可能，例如乙型肝炎，甚至是愛滋病、梅毒等都可以通過血液傳染，她遂提醒選擇美容服務時必須謹慎。

長江航運總醫院消化內科主任謝伶俐醫生表示，在紋眉過程中可能會刺破皮膚，假如前一位接受服務的患者曾感染乙型肝炎，而使用器械沒有經過嚴格消毒，就可能造成傳染。（微博截圖）

乙型肝炎知多啲

據本港衞生防護中心資料，乙型肝炎病毒可引致急性肝炎，潛伏期由45日至160日不等，症狀通常在3個月內出現。其病毒可存在患者的血液及體液中，並傳播給他人，例如：母親分娩期間傳給嬰兒、血液接觸、性接觸。在患者當中，少於5%的5歲以下兒童，以及30至60%的成年人會出現症狀。

常見症狀包括：

1. 發燒

2. 食慾減退

3. 噁心、嘔吐

4. 腹痛

5. 眼白變黃

6. 小便深色

7. 大便呈泥土色或變淺色



不管出現症狀與否，大約5至10%的成人患者及95%受母體感染的嬰兒均不能清除這種病毒，因而變成慢性帶菌者，並可能在日後患上慢性肝炎，肝臟永久損壞或肝癌。

▼急性和慢性乙型肝炎有什麼分別？有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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