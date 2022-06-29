脊柱側彎｜為你解答5個Q&A 把握「黃金矯正期」防惡化至心肺失調

【脊柱側彎】脊柱側彎是兒童及青少年常見的健康問題之一，女生的發病機率比男生高，主要在發育時期出現。如果未有把握「黃金矯正期」令情況持續惡化下去，輕則會出現失眠、頭暈、胸悶、手腳麻痺等問題；重則會影響外觀，出現頭部傾斜、高低膊、肋骨突出、盤骨傾側等問題；甚至會因胸腔變形而引發心肺失調問題。本文將為各家長解答關於脊柱側彎的5個常見問題，並為孩子建議適當的解決方法。



【脊柱側彎】５個脊柱側彎常見問題 成因原來唔關姿勢事?

孩子出現脊柱側彎是否因為坐姿差？



如果孩子患有脊柱側彎的問題，再配合日常不良姿勢，的確會使病情惡化。(圖片: FreePik)

普遍大眾會認為脊柱側彎的成因是孩子日常姿勢不正確，再加上經常揹著沉重的書包上課。事實上，醫學界並未找出直接導致脊柱側彎的成因。以臨床數據分析，父母如果曾有脊柱側彎的病史，子女患上脊柱側彎的機率亦會較高，從而推斷其發病原因與遺傳有關，但亦不排除有其他因素。當然，如果孩子患有脊柱側彎的問題，再配合日常不良姿勢，的確會使病情惡化。

如何發現孩子出現脊柱側彎？



早期的脊椎側彎不會有明顯症狀，家長平日可以多留意子女的背部、姿勢及體態。如果孩子出現高低肩、褲子腰線不等高、胸部及肋骨下緣的兩側不對稱、背後肩胛骨出現不平均等異狀，則有機會患上脊椎側彎。與此同時，家長可定時以「亞當式前彎」檢查孩子背部會否出現凹凸、不平均、不對稱、一高一低的異常情況。

早期的脊椎側彎不會有明顯症狀，家長平日可以多留意子女的背部、姿勢及體態 (圖片: FreePik)

亞當式前彎：雙腳企直，身體向前彎曲45至90度，雙手向下放鬆伸直；如果肩膊、肩胛骨、腰部出現不對稱、背部出現明顯歪斜，即有可能患上脊柱側彎，須盡快進行專業診斷。

脊柱側彎角度會持續增加嗎？



在發育未完成前，脊柱側彎的角度仍有機會增加 (圖片: FreePik)

一般而言，在發育未完成前，脊柱側彎的角度仍有機會增加；因此，一旦脊柱側彎的角度超過20度，就應每４個月追蹤一次，並盡早接受治療，避免病情惡化而不自知。

如何改善脊柱側彎？



脊柱側彎分為三個階段，愈早期的脊柱側彎角度較輕微，自然愈快康復。

脊柱側彎分為三個階段，愈早期的脊柱側彎角度較輕微，自然愈快康復。(圖片: FreePik)

輕度：25度以下的側彎一般不會有任何不適或明顯痛症，但須持續觀察，並糾正日常姿態，避免情況惡化。

中度： 25至40度惡化速度很快，需穿上背架、矯形內衣及多做能有效改善姿勢、軀幹肌力、柔軟度、核心肌群的治療性運動，以減緩惡化情況。

採用支架療法的脊柱側彎患者一般會被要求每天佩戴矯形支架23小時，但傳統的矯形支架於塑膠製造，再配以內衣穿搭；由於物料並不透氣，皮膚經長時間接觸後容易敏感、長紅疹。Active Biotechnology 特意與香港理工大學合作研發一件脊柱側彎矯形支架專用內衣，為需要佩戴支架的脊柱側彎患者提供最貼身及舒適的支架內衣，以減低穿着支架時對皮膚造成的不適。

重度：40度以上的側彎有機會令胸腔變形，影響心肺功能，需要接受開刀手術矯正，預計大約可改善70%的彎曲程度。

脊柱側彎可以斷尾嗎？



一般而言，脊柱側彎的彎度很難逆轉，坊間流傳的方法只能維持脊椎骨的彈性、柔軟度，避免情況惡化；惟有接受開刀手術，才能將彎度回復至過往70%的水平。然而，如果脊柱側彎的問題僅屬輕微，其實不會造成痛症或影響日常生活，長大成人後亦不太機會會復發，家長無須過份擔心。

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