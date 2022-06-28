暗瘡｜美國孖妹YouTuber多年爆瘡爛面 靠一招飲食法還原美肌！

生暗瘡其實是身體發出警告的訊號，外國一對孖妹YouTuber多年內受盡暗瘡困擾，即使試過多種方法也難以痊癒，幸得醫生建議嘗試一個飲食法，竟在6星期內成功治好暗瘡，更逐漸還原成白滑美肌，到底是甚麼飲食最有效？



來自美國的孖女YouTuber叫Nina與Randa，她們是童星出身，在Youtube上也小有名氣，兩人長得非常相似，青春可人的樣貌超吸睛獲。不過兩人在20歲時卻受到了囊腫性暗瘡困擾，幾乎一爆不可收拾，整塊臉又紅又腫，到達爛面程度，令她們都不敢出鏡、約會、甚至見朋友，非常影響生活。

豐富油脂食物易出事！

Nina及Randa在期間嘗試過多種方法解決滿臉暗瘡的問題，包括改變不同的潔面產品、曾試過服用超過一年的抗生素，但是即使她們多堅持用藥，似乎沒起任何作用，反而令暗瘡持續翻發及惡化。

這段看似無盡的抗痘之路已令她們身心俱疲，而後來找到一位皮膚科名醫，並建議她們服用羅可坦（Roaccutane）的藥物，有指對治痘很有效，但因有朋友服用此藥時起副作用，令她們都不敢嘗試此治療。

除了藥性方法，Nina與Randa一直以純素飲食為主，例如早餐只吃燕麥、豆奶或花生醬多士，午餐為豆類、墨西哥玉米片、牛油果及飯，晚餐是油醬撈意粉。雖然這些亦不是油炸食物，但原來當中也含有豐富油脂，導致長期生暗瘡的惡性循環。

Nina與Randa後來出書分享抗痘的心路歷程及貼士。（IG圖片）

低脂飲食法擊退暗瘡

後來兩姊妹咨詢了Dr. John McDougall的建議，採取以植物為主食材的低脂飲食法，盡量吃蔬菜、水果、薯仔、來自全穀物的澱粉質等為主要食物。結果3日後，Nina與Randa的臉上竟然停止長痘，而且暗瘡在之後的日子也逐漸減退，最後只需6星期，2人也成功回復滑溜美肌。

Dr. John McDougall醫生解釋，高脂肪飲食會增加皮膚內和皮膚上的脂肪含量，而奶類製品、 肉類、家禽則有機會增加人體內生長激素的水平，最後導致暗瘡。Nina與Randa的低脂飲食法只從脂肪吸收卡路里總和的10%，而一般的美國人會從脂肪吸收35%的卡路里。

而低脂又有助治療暗瘡的有以下數款食物可留意多食用，從而達到健康均衡飲食。

▼有助治療暗瘡的7款低脂食物（按圖👇👇👇）

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綠葉蔬菜



羽衣甘藍、菠菜等深色綠葉蔬菜含有多種抗氧化劑，包括類胡蘿蔔素、葉黃素和玉米黃質。

十字花科蔬菜



西蘭花、白西蘭花、椰菜等富含抗氧化劑和多種其他植物營養素。

橙色/黃色食物



胡蘿蔔、芒果、蕃薯等含有類胡蘿蔔素，具有抗氧化、抗炎和增強免疫力的功效。

紅色食物



蕃茄、西瓜、木瓜和西柚等紅色食物富含番茄紅素，是一種抗氧化劑，有助對抗癌症、心臟病以及一般炎症。

藍色/紫色食物



藍莓、紅菜頭和布冧等含有花青素，除了具有抗氧化作用外，還可以預防心臟病和致癌物的有害影響。

綠茶



綠茶和白茶都富含抗炎的多酚。事實上，綠茶含有大約 30% 重量的多酚，還包括一種稱為兒茶素的天然抗氧化劑，可防止細胞損傷並減少炎症。

黑朱古力



可可含量達70% 以上的巧克力的抗氧化劑含量很高。

紅酒



紅酒含有高水平的多酚，對健康有很多好處，尤其是對心臟健康。黃酮類化合物是紅酒中最活躍的多酚，它們提供強大的抗氧化功效。

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▼同場加映：臉上痘痘反映內臟健康（點擊下圖看清👇👇👇）

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