暗瘡懶人包｜8位置知便秘或胃火盛？排毒5穴位+5色食物忌洗面太多

暗瘡可以說是美容大敵，除了發紅腫痛，還易留下疤痕。但其實暗瘡是身體發出的健康警號，生長在不同部位更能反映哪個內臟出現問題。暗瘡可以吃什麼預防？如何治療？夏天真的特別容易長暗瘡嗎？本文為你一一拆解。



夏天易生暗瘡？

炎熱的天氣和臉上長暗瘡似乎息息相關，暗瘡的主要成因是由於皮脂腺和毛囊阻塞而引起的發炎。出汗量大會令毛孔被油脂堵塞，令暗瘡密密生！從中醫角度，香港夏日的天氣炎熱又潮濕，容易在體內形成濕氣，易長出暗瘡，因此夏天飲食養生應以去濕清熱為主。

暗瘡成因

▼點解會生暗瘡，知道原因先可以對症下藥！（按圖了解👇👇👇）：

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1. 皮脂線分泌旺盛（excessive sebum production）



有些人因遺傳而得到較活躍的油脂腺，所以毛孔較容易被油分堵塞，進而引致粉刺（沒有產生發炎反應的黑頭、白頭），甚至暗瘡（炎性粉刺）等問題。

2. 毛囊口角化異常（follicular hyperkeratosis）



這是由於毛囊口角質細胞異常角化造成，當不正常的角質皮膚阻塞毛囊出口，會造成阻塞，令油脂分泌無法排出，加速暗瘡形成。

3. 痤瘡丙酸桿菌（Propionibacterium acnes）過度增生



當毛囊口出現角栓（角質、皮膚分泌的脂質和灰塵氧化物構成），它們便會瘋狂生長、通過毛孔滲入皮膚，皮膚由此產生反應，導致粉刺、紅腫等。

4. 發炎（inflammation）



當痤瘡丙酸桿菌、其他細菌和人體的免疫細胞發生變化時，便會引起發炎，形成膿包。

暗瘡位置反映健康

▼8個暗瘡位置反映身體問題？（按圖了解👇👇👇）：

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1. 眉間：心、肺功能



原因：心肺功能不好，容易胸悶，心律不整，心悸。

改善：不要做太過激烈的運動，避免煙、酒、辛辣食品。

2. 鼻頭：消化系統



原因：胃火過盛，消化系統異常。

改善：少吃冰冷、油炸、重口味食物。飲食建議清淡。

3. 臉頰：肺、肝功能（左肝右肺）



原因（右邊）：肺功能失常

改善：注意保養呼吸道，儘量避免芒果、芋頭、海鮮等易過敏的食物。

原因（左邊）：肝功能不順暢，有熱毒

改善：作息正常，保持心情愉快，且不要讓身體處在悶熱的環境中。

4. 下巴：內分泌功能



原因：內分泌失調。

改善：少吃冰冷的東西。

5. 額頭：壓力大、脾氣差



原因：壓力大，脾氣差，造成心火和血液循環有問題。

改善：早睡早起，多喝水。

6. 太陽穴：吃太多加工食品



原因：你的飲食中包含了過多的加工食品，造成膽囊阻塞。

改善：需要進行體內大掃除、排毒。

7. 鼻翼：生殖系統



原因：與卵巢機能或生殖系統有關。

改善：不要過度縱慾或禁慾，多到戶外呼吸新鮮空氣。

8. 唇邊：宿便、便秘



原因：便秘導致體內毒素累積，或是使用含氟過量的牙膏。

改善：多吃高纖維的蔬菜水果。

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暗瘡調理：五色食物

《內經•五色》中提到：「肝熱病者，左頰先赤；心熱病者，顏先赤；脾熱病者，鼻先赤；肺熱病者，右頰先赤；腎熱病者，頤（下巴）先赤。」痘痘位置分別代表著五臟六腑的功能異常的可能，我們可透過運用五行五色的飲食調理，進行五臟的排毒養生，讓身體恢復健康。

▼痘痘長在這些地方，該吃什麼來調理？（按圖了解👇👇👇）：

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暗瘡穴位

▼想預防暗瘡？最緊要係幫內臟排毒！（按圖了解人體5大器官排毒穴道👇👇👇）：

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▼暗瘡要如何治療？按嚴重程度，處理方法亦有所不同？（按圖了解👇👇👇）：

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Vigour by EVRbeauty專業醫美急救爆瘡5大儀器、療程

身體警號注重內調外養，不過遇上大節日，快快抑制暗瘡問題就成為首要任務！醫學美容直接針對肌膚層面，由暗瘡潛伏、形成、爆發、留印這四個不同階段，都有不同的醫學科技處理。在醫美角度，沒有人必然是「暗瘡體質」，要變成「水油平衡」的健康肌膚，最重要是準確針對皮膚問題。以下介紹這5款Vigour by EVRbeauty熱門的醫美儀器、療程，由原理、效果兩方面，逐一介紹它們如何急救大爆瘡。

暗瘡治理1：VISIA皮膚分析儀 伏擊未爆發的暗瘡

在美國進行醫美，如果要取得一份VISIA皮膚分析的完整報告，一般需額外購買（約港幣$500）。它是全球數一數二的智能皮膚分析儀，準確檢測肌齡、膚質、毛孔、皺紋、色素、紅血絲、紫外線曬傷、油脂分佈等等。它也結合美國P&G公司提供的全球最大型臨床數據庫，跟同齡及同一膚色的肌膚作比對，預測及分析客人的肌膚五至七年後的狀況，為美容療程提供數據支持，確保客人的付出都花在刀口上。

原理：追蹤痤瘡桿菌代謝過謝過程中產生的「紫質」，紫質含量愈高，表示該部位愈多痤瘡桿菌，潛在爆發暗瘡的危機。

暗瘡治理2：Lumenis Stellar M22強效脈衝光 抑制大油田

暗瘡＝發炎狀態，這時候，適宜由三個方向修復痘痘肌膚，包括即時抑制「皮脂分泌過多」和「痤瘡桿菌過量繁殖」，再應因肌底發炎而不正常增生的多餘微血管組織，「減少微血管擴張 / 增生」從而減少暗紅色痘印。有50年光療雷射研發歷史的美國醫療儀器廠商Lumenis最新一代Stellar M22，配備9種專利濾片ExpertFilters™，共有34個美國FDA及CE歐盟認證，能有效即時消減石頭瘡、發炎中暗瘡、大膿瘡。

原理：以專治「炎症痤瘡」、「血管病變」及「色素病變」等專用濾片，結合「平頂光波」的專利科技AOPT™，穩定能量輸出，解決肌底不同層面的暗瘡問題。療程中有升級藍寶石冷卻晶體(SapphireCool™)，持續、穩定地保持接觸溫度於攝氏4°C左右，保護皮膚免於熱能傷害。

效果：(1)收縮皮脂腺、抑制分泌，減少出油。(2)殺死、抑制引致暗瘡的「痤瘡桿菌」，減少表淺發炎。(3)改善細菌繁殖所需的壓氧環境。(4)收縮表淺血管，消褪紅痘印、臉部泛紅。(5)打擊黑色素沉澱，提亮美白，改善膚色不均。

暗瘡治理3：Discovery PICO®蜂巢皮秒 撫平你的瘡疤

凹凸洞常見於2類暗瘡問題：發炎時間很長、發炎時受到刺激干擾了真皮層的修復過程。大家一定聽過蜂巢皮秒嫩膚，忍過了幾天紅腫修復期，毛孔就變得細嫩、肌膚更光滑，原理是老化的肌底再生出年輕緊密的結構，真皮層結構重新排列。治理暗瘡遺下的凹凸洞，道理也一樣，就是以高能量準確針對肌底真皮層，強制破壞舊的纖維化疤痕組織，啟動膠原蛋白再生，從而修復皮膚表面的凹凸洞。

原理：Vigour採用意大利Discovery PICO®「蜂巢皮秒」 專利ReFIX超級鏡片，以市面皮秒科技最高1.8GW功率，能量100%聚焦放大24倍，準確針對真皮層，產生空泡效應（LIOB effect），鬆開肌底下纖維化組織，刺激膠原蛋白自生，重生出平整、年輕的細胞組織，專治凹凸洞、疤痕、毛孔粗大。

效果：撫平凹凸洞、修復暗瘡疤痕、細緻肌膚

暗瘡治理4：尊貴訂制面部護理 打破又油又乾惡性循環

「缺水多油」是暗瘡肌的最普遍問題。暗瘡皮膚一般都是油性肌，皮脂腺容易受刺激而過量分泌，例如荷爾蒙、飲食、環境刺激等等。皮膚易出油，因此甚少注重「保濕」、甚至清潔過度，最後形成肌膚表面屏障缺少保濕因子，又油又乾，惡性循環。Vigour by EVRbeauty獨家LUXE BESPOKE FACIAL™尊貴定制面部護理，以量膚定制的4步曲，打造健康表面屏障。有別於單一療程偏向重點治療的效果，4步曲護理則針對提升整體膚況，對暗瘡肌效果尤佳。第一步導入「4選1自選安瓶精華」啟動護理療程，第二步人手面部按摩，促進循環，提升新陳代謝能力，第三步深層保濕鎮定，第四步超脈衝光子嫩膚，層層疊加效果，對症下藥，解決暗瘡煩惱。

原理：「溶菌酶暗瘡肌控油」安瓶精華以無針導入方式，重點對抗發炎敏感，紓緩及穩定膚況，消除暗瘡粉刺。經驗治療師配合Visia肌膚數據，制定專屬護理，結合深度保濕和脈衝光療程，有效達至水油平衡，避免皮脂腺慢性發炎的「暗瘡體質」。

暗瘡治理5：革命性醫學煥膚 暗瘡肌專用的清潔療程

暗瘡肌膚不能隨便做清潔，一旦破壞了表皮的菌叢生態平衡、天然保濕因子，膚況便愈來愈糟，輕易受到外界刺激。例如針清以清除毛孔為目標，但卻無助於角質代謝、紓緩炎症，甚至容易傷害到真皮層（皮下0.3mm-3mm），形成色素沉澱、爆瘡等更棘手問題。Vigour引入革命性醫學煥膚概念，採用美國研製專利AHAs植物因子，融解老化角質細胞間的連結，讓它們順利剝落，加快肌膚新陳代謝的速度，減少老廢角質積聚，安全、有效地擺脫「暗瘡體質」。

原理：以多種果酸以及高濃度醫學成份，加快角質代謝及細胞新生，增厚皮膚活性表皮層，加強皮膚抵禦能力。

效果：(1)維他命A醇3%：增厚皮膚活性表皮層及促進膠原增生。(2)Triethyl citrate 4%：重整皮膚結構，提升肌膚彈性及緊緻度。(3)天然甘醇酸：植物幹細胞技術，親膚性高，有效解決毛囊角化，清除油垢粉刺，改善肌膚粗糙暗沉。(4)維他命E：對抗游離基，減退衰老。(5)紅沒藥醇：舒緩鎮靜，退紅。

最後，一定要記得暗瘡問題並非千篇一律，甚至每粒暗瘡都不一樣，長在背脊可能是清潔問題，長在臉頰可能是護膚品出事。治療師需要憑經驗及專業，分析個別肌膚問題，再定制最合適的醫美方案。

Vigour by EVRbeauty嚴格貫徹「絕不硬銷」宗旨，所有治療師皆經驗豐富、一絲不苟。全市3間分店位於銅鑼灣、尖沙咀美麗華及旺角朗豪坊，只提供歐盟CE、美國FDA認證或備受國際認可的頂級醫美儀器，由儀器至配件及修護精華成份，皆正廠正貨，是各大型廠商認可的指定合作醫美中心，客人可安心選購。

▼暗瘡肌人士日常要如何護理？（按圖了解👇👇👇）：