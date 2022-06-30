莊韻澄第二胎患巴陶氏症需終止懷孕 染色體T13出問題致缺陷

莊韻澄（Xenia，前名莊端兒）早前宣布懷有第二胎，早前曾在Instagram表示要抽羊水檢查，呼籲大家集氣。但昨日（29日）卻突然宣布，因胎兒患上罕見的巴陶氏症，須接受醫生的建議終止懷孕。Xenia分享在病床的自拍照，面露倦容，「雖然我們緣份只有4個多月，但我仍然感受到懷著女兒的幸福，感恩你的到來讓我學習面對無常，永遠愛你的媽媽。」



Xenia於2020年11月與圈外男友呂成忠簽紙結婚，同年12月宣佈懷孕三個月，2021年3月，誕下兒子呂崇滈 (乳名：波子)。早前5月，她曾在IG分享超聲波照片，公開懷有第二胎的喜訊，當時又指要抽羊水檢查，呼籲大家集氣，獲得一眾好友及網民的祝福。

直至昨日（29日），Xenia再於IG更新消息，突然宣佈：「首先感謝為我們集氣的朋友，亦要為關心我的朋友說聲對不起，因心情比較沉痛未能逐一回覆，女兒因染色體T13出現問題，患上罕有的巴陶氏症，要在20週前接受終止懷孕手術。」

自拍照中可見Xenia躺在病床上，手腕有插喉的痕跡，一臉哀愁，她也痛心的表示：「雖然我們緣份只有4個多月，但我仍然感受到懷著女兒的幸福，感恩你的到來讓我學習面對無常，永遠愛你的媽媽。」

除了自拍照外，莊韻澄亦分享醫院特別為終止懷孕媽媽的紀念，印上「小天使」的腳印，並寫上：「你永遠在我心中」。莊韻澄的好友謝安琪、張繼聰、練美娟、余香凝、簡淑兒等等都送上慰問，並著Xenia好好休養身體。

巴陶氏症是一種染色體異常的疾病，會造成多器官異常及智力障礙。正常人體內具有23對染色體，共46條染色體，而大多數巴陶氏症患者其體細胞內具有三條第13號染色體，共有47條染色體。

其致病原因為生殖細胞在進行減數分裂時發生異常，導致染色體分離不完全(Non-disjunction)，而造成精子或卵子染色體數目異常，受孕後則形成染色體異常的胚胎。

患有此症的胎兒通常在子宮內發育不良，出生後易造成體重不足或生長遲緩，多數會出現先天性心臟缺陷、全前腦畸形、小腦及脊髓出現異常，面部易出現唇裂、低位耳(或畸形)、小眼症(或失明)、多指、肌無力及其他器官包含肺、肝、腎、泌尿系統、及性器官皆易出現異常，且大多數患者有智力不足現象。其胎兒平均壽命約4至6個月，絕大多數的患者在1歲前夭折。

巴陶氏症發生率約二萬分之一，屬罕見病，通常為自發性變異(非父母遺傳造成)，隨著婦女懷孕年齡越高，該疾病發生機率會越高，少數患者為父母具有染色體轉位異常而造成。