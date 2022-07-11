毛囊炎｜傅嘉莉心口生粒粒食錯藥變嚴重 5大成因自行剃毛易出事

傅嘉莉（Kelly）現時於內地拍劇，而日前卻在Instagram上載心口布滿紅色粒粒的自拍照，拖足一個月才求診的她，被診斷因免疫力低引致毛囊炎。她跟醫生指引去買藥，但買錯藥令皮膚情況愈見嚴重，連Kelly也表示嚇倒。若患毛囊炎又有甚麼要注意？又有何改善貼士？



傅嘉莉（Kelly）除了拍劇、做主持之外，又創業做飾物生意，近年更修讀寶石學課程增值自己，她不時在IG分享自己溫書的照片，獲網民大讚非常勤力。

她近日上載了一張自拍照，並寫道︰「讀書+拍攝=荷爾蒙失調，這一點一點…見證住我的努力。繼續，加油！」相中可見Kelly即使素顏，皮膚也相當好，惟令人留意的是她心口長粒粒，令網民及粉絲也擔心是否因壓力所致。

現時Kelly仍在內地拍劇，她以為胸口的粒粒可以自行復原，過了1個月也未見好轉才看醫生，結果被診斷因免疫力低引致毛囊炎。

Kelly遂跟醫生指示買藥，及後才發現買錯藥，令胸口的皮膚更見嚴重。她無奈的稱：「自己望住塊鏡都有啲嚇親，跟住醫生處方…買錯藥，原來同一種成分有藥膏同搽灰甲的塗劑，點知搞成咁…從來都無諗過出汗會誘發皮膚問題。」

不過她似乎禍不單行，又在IG狂呻在酒店睡覺時被蚊咬醒。有網民留言提醒「有蚊要開電蚊機」，亦有不少人指Kelly似被木蝨咬，「跟咗返屋企就大鑊」。

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毛囊炎（Folliculitis）是指毛囊發炎的一種皮膚狀況，常發生在鬍鬚、手臂、背部、臀部和腿部等有毛的身體部位。毛囊炎一開始看起來可能像紅腫或丘疹（Papule），且可能會逐漸擴散到身體其他部位。



毛囊炎沒有危險性，但會留下搔癢和疼痛的感覺，嚴重的話還會導致掉髮和疤痕，並可能讓人感到自卑。而常見誘發原因有以下：

1. 毛髮倒長

2. 因事故或手術而受傷

3. 其他皮膚狀況，如皮膚炎（Dermatitis）和青春痘

4. 病毒、真菌感染，例如受到金黃色葡萄球菌感染

5. 毛囊損壞或阻塞，這可能是由於摩擦衣服，或剃刮毛髮而造成的



▼毛囊炎的症狀、病因（按圖看清👇👇👇）

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輕度的毛囊炎通常約兩週就會自行康復，患者可以在家中熱敷受感染的部位，並使用含藥的洗髮精來照護患部。但如果受影響的區域變紅、腫脹、發熱、變得更痛，或在大約兩週後開始擴散，應盡快求醫。以下6大方法可有助改善毛囊炎：

1. 盡可能避免刮毛。

2. 避免用手摳抓腫脹處。

3.嘗試使用非處方抗生素。

4. 避免共用毛巾等個人用品

5. 運動後用溫和的肥皂清潔身體。

6. 避免使用會刺激皮膚生油的產品，因為油會阻塞含有細菌的毛孔，並引起毛囊炎。

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▼同場加映：想皮膚健康可以吃什麼？（按圖 👇👇👇）