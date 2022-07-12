內地「一整根」飲品主打低糖養生 專家拆解捱夜靠人蔘真係得？

產地標明長白山的「一整根熬夜水」，近日成為內地人氣飲品，推出後常處於售罄狀態。玻璃瓶裡面裝着整枝人參，主打「0糖0脂」、「植物飲料」，健康之餘又可以養生，更是捱夜後必備，令不少人也願意拿出銀包購買。但人蔘又有甚麼功效？單靠飲用「一整根」可完全解決捱夜後症狀？



「一整根」近期成為內地大熱飲品，整瓶水共480ml，標榜是「0糖0脂」、「植物飲料」，產地標明長白山，最引人注目的是有整枝人參泡在玻璃瓶中，予人感覺真材實料，非常養生，也符合當下消費者追求健康、低負擔飲料的需求。

產地標明長白山的「一整根熬夜水」，近日成為內地人氣飲品，推出後常處於售罄狀態。（微博圖片）

人工種植人蔘低成本？

而據內地報道，從業十餘年的長白山特產商指，「一整根」的人參為人工種植而非林下參，若一次性購買50枝以上類似大小粗細的人參，一枝批發價為人民幣2元（即2.34港元）左右。

除水和人參外，「一整根」配料表包含的杭白菊、茉莉花，都是常見的藥食同源材料，而三氯蔗糖、赤蘚糖醇則是市場上常見的代糖產品，食材價格頗為透明，一瓶植物飲料的實際成本遠遠低於售價。

而江蘇一玻璃製品廠稱，「一整根」玻璃瓶單價約人民幣1.8元，瓶蓋則是約人民幣0.2元左右，合計2元（即2.34港元）。也就是說，「一整根」的瓶子或與其所使用人參的價格差不多，人參的成本甚至可能更便宜。

捱夜後飲「一整根」效用存疑

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授吳廣楓指出，「一整根」或有提神的功效。但在宣傳中一方面將自己與功能飲品、咖啡因對立，另一方面暗示著自己能「徹底」解決熬夜問題，卻並非合理。

他續指需要2、30年以上參齡的野生人參才能起到滋補作用，即使是老山參也不能完全解決熬夜問題，只能緩解熬夜導致的體虛、失眠、精神差等症狀。

中國食品行業分析師朱丹蓬介紹，人工種植5年以下的小人參效果甚微，而野生人參營養價值非常高，存活率低且生長緩慢，因此比較珍貴。「一整根」生產企業利用的是人參傳統滋補品的概念，而產品銷售更多的是營銷手段。