湯水｜辦公室滋補必備　燜燒壺新鮮湯水食譜　15分鐘焗出養生花茶

對抗疾病，藥物和疫苗固然有用，但歸根究柢還是以增強自身抵抗力為治本之道。近年香港人愈來愈重視日常養生，湯水和花茶是兩種常見的食療之選。不過香港人生活繁忙，難以「奢侈」地抽出三數小時煲湯及揀選優質食材，可幸現時坊間有不少湯包和花茶包，配合燜燒壺就可以為方便忙碌的都市人，特別是久坐冷氣地方的上班一族，輕鬆養生維持身心健康。



近年香港人愈來愈重視日常養生，湯水和花茶是兩種常見的食療之選。（資料圖片）

響螺花膠適合都市女性 燜燒壺焗出「原汁原味」湯水

湯水具滋補功效，是廣東傳統食療智慧。各式各樣的湯材具備不同功效，適合不同人士，其中響螺和花膠含豐富營養價值，適合大部分人食用。

響螺味甘性平，可滋陰補腎、清肝潤肺、健脾養胃。花膠平和不燥，全年都適合食用，具有滋陰、固腎益精的功效，而且有助補充骨膠原，對關節和皮膚都有益處；花膠亦含有多種維生素，包括B6、B12，以及鈣、鋅、鐵、硒等多種微量元素，對維持身體機能運作起著關鍵作用。

不過，廣東湯水用料繁多，購買和處理湯料十分費時耗神；湯包的出現解決不少人的煩惱。湯包的形式有多種，部分只是把多款湯材集合成一袋，雖然材料完整，但仍然需要自行浸發、清洗、修剪等；部分則已燉製成湯，雖然較方便，但大部分湯材已被隔走，而且保質期短及必須冷藏，略嫌不便。

燜燒壺焗湯是經改良後的湯包形式，既可節省大部分處理湯材的工序，又能夠保留湯材及其營養價值，名副其實的「原汁原味」。（資料圖片）

燜燒壺焗湯是經改良後的湯包，既可節省大部分處理湯材的工序，又能夠保留湯材及其營養價值，名副其實的「原汁原味」。使用燜燒壺焗湯前，只需先用熱水預熱燜燒壺約10分鐘，洗淨材料後注滿熱水，燜焗4小後即可飲用。以燜焗方式可確保水份不會蒸發，營養得以保留，十分適合家居和不能生火的辦公室使用。

配合燜燒壺使用 養生湯包用料上乘

珍好味推出專為燜燒壺而製的「養生湯包系列」，湯材經預先處理，按照簡單步驟處理湯材後，四小時後便可享用滋補靚湯。事實上，珍好味以售賣海味為主，自家團隊從世界各地採購產品，確保品質優良；而湯包中的花膠和螺片正是採用自家銷售的海味，品質不容置疑。

「養生湯包系列」湯包有多款選擇，其中選用自家採購花膠的「花膠蟲草花湯」有助增強免疫力，是大眾化的全年食療之選。湯水含豐富骨膠原，有助滋陰養顏、緩延衰老，尤其適合女士。材料包括花膠、蟲草花、淮山、龍眼肉、紅棗、蜜棗、南杏和北杏。

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採用自家採購螺片的湯包則有「螺片雪耳潤肺湯」和「茶樹菇生薏米袪濕湯」。前者具備潤肺、護膚、養顏等功效，亦可加強新陳代謝，適合轉季常咳嗽人士，材料包括螺片、淮山、玉竹、蜜棗、枸杞子、雪耳和陳皮；後者益氣開胃、化濕健脾，適合久坐冷氣間而食慾不振的辦公人士，材料包括螺片、元貝、茶樹菇、姬茸菇、淮山、蜜棗、眉豆、花生和生薏米。

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「赤小豆薏仁消暑祛濕湯」顧名思義可消暑祛濕，是炎炎夏日的不二之選。而且赤小豆和薏仁能促進新陳代謝、利尿消腫，適合一眾OL還可以排走身體多餘水份，消除浮腫。

「養生湯包系列」可與套裝附帶的象印牌不鏽鋼燜燒壺配合使用，除此之外，湯包也可用煲滾或燉盅方式烹調，並按個人口味添加肉類。湯包在室溫下存放於陰涼及乾爽位置三個月，炎熱或潮濕天氣則可放入雪櫃。

花茶養心袪水腫 精選進口材料提升養生功效

除了湯水，花茶也是近年都市人養生之選。如果說湯水是養「身」，那麼花茶就是養「心」。花茶的常見材料有玫瑰、茉莉、杭菊、金盞菊等，透過適當的配搭達至並增強潤肺養胃、清熱明目、抗氧化、促進新陳代謝、袪除水腫等功效，花茶的香氣更可安定心神。

珍好味的「養生花茶系列」除了著重花茶本身的功效之外，更強調採用精選進口材料，例如「玫瑰茉莉安神茶」以法國玫瑰花、印尼茉莉及意大利羅馬金盞菊製成，選材講究，並配搭紅巧梅、貢菊、冰糖等材料。玫瑰有助改善內分泌，緩和情緒、消除疲勞，而茉莉花可清熱解毒、安定提神及滋潤養顏。這款花茶尤其適合壓力大、經常焦慮人士以及月經不規律、有經痛的女士。

一套八款的花茶X水瓶套裝，可以一次過品嚐各種花茶。（圖片：珍好味）

愛美的女士可選擇「蘋果菊花美白茶」，這款花茶著重美白、潤膚及抗氧化，同時可清熱明目、潤肺養胃。經常長暗瘡、眼睛乾澀、咽喉不適、痰多口乾、燥熱體質人士可多飲用。

長期使用電子產品的辦公室一族則可飲用「桑菊杞子明目護肝茶」。這款花茶的材料包括桑葉、杭菊、杞子及印度甜菊葉，主要功效是清肝明目、潤肺止渴、袪除水腫，能有效改善昏沈感覺、眼睛不適、皮膚吸收能力差等問題。

「玫瑰茉莉安神茶」以法國玫瑰花、印尼茉莉及意大利羅馬金盞菊製成，選材講究，並配搭紅巧梅、貢菊、冰糖等材料，適合壓力大、經常焦慮人士以及月經不規律、有經痛的女士。（圖片：珍好味）

其實養生並不如想像中那麼麻煩又複雜，用燜燒壺不用處理湯材或開火，4小時後便有一煲靚湯；閒時可配上一杯泡15分鐘再可享用的花茶，輕輕鬆鬆達至身心內外的全方位養生。

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