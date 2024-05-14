癌症體檢2024｜本港致命癌症逐個數 肺癌 大腸癌 肝癌邊個排第一?

【癌症體檢｜健康檢查】根據政府及醫管局最新數字顯示，癌症是港人的頭號殺手。醫管局最新的癌症數據顯示，單於2019年已錄得近15,000宗癌症死亡個案，佔港人死亡率約33.4%，意味著每十個死亡人口中，至少有三人是死於癌症。本文將為各讀者盤點本港常見致命癌症，並提供預防癌症的方法。



【癌症體檢2024】本港常見致命癌症逐個數！

以2019年數據顯示，頭十位的致命癌症分別為肺癌、大腸癌、肝癌、乳腺癌、胰臟癌、胃癌、前列腺癌、非霍奇金淋巴瘤、食道癌及白血病；而頭五位男性與女性的致命癌症又略有不同，分別是：

【癌症體檢2024】頭五位男性致命癌症

1. 肺癌 (30.7%)

2. 大腸癌 (14.6%)

3. 肝癌 (13.1%)

4. 前列腺癌 (5.1%)

5. 胃癌 (4.5%)



肺癌新症按年增6.2%，錄得5575宗，且是本港第一位的頭號殺手（圖片：Shutter Stock）

【癌症體檢2024】頭五位女性致命癌症

1. 肺癌 (22.2%)

2. 大腸癌 (14.6%)

3. 乳腺癌 (13.7%)

4. 肝癌 (6.4%)

5. 胰臟癌 (5.6%)



▼【癌症體檢2024】肺癌共分4期，各階段均有不同徵狀（按圖 👇👇👇）

大腸癌自2012年起本來一直是本港的最常見癌症，但自大腸癌篩查於2016年推行至今，成功及早發現瘜肉進行治療，預防發病，大腸癌的致命個案已跌至第二位。

▼【癌症體檢2024】哪７類人為大腸癌高危一族？（按圖 👇👇👇）

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不少男士都愛食精緻澱粉、酒精及高熱量的食物，又缺乏運動習慣，不健康的生活習慣長遠會影響肝臟健康，增加患有肝硬化、肝炎及脂肪肝的風險，繼而誘發肝癌。

▼【癌症體檢2024】肝癌常見徵狀（按圖 👇👇👇）

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女士而言，乳癌是第三位的致命癌症，家族病史、年齡、藥物、酒精等因素都會影響患上乳癌的風險。當乳房及乳頭形狀、大小有明顯轉變、乳房周圍的皮膚有凹陷、乳頭出現分泌物或皮疹或乳房出現硬塊，須必須盡快求醫。一般而言，乳癌可以透過X光造影、超聲波掃描、活組織檢驗等檢查發現；如能及早發現乳癌，死亡機率會大大減低。

▼【癌症體檢2024】自我檢查乳房原則（按圖 👇👇👇）

【癌症體檢2024】定期接受身體檢查 及早發現潛在癌症風險

根據2019年數字顯示，整體癌症新症有35,082宗；而因患癌致命的個案則有14,871宗，意味著有約6成患癌人士暫未有致命風險。現今醫學發展昌明，大部分癌症不再是無藥可治，故建議各位高危人士應定期接受身體檢查，及早發現身體潛在的健康風險，並盡快接受治療，避免癌細胞擴散至身體其他部位。健康Easy為各讀者整合了多個癌症體檢，各位可以因應自己的身體狀況及個人需要，選擇合適的體檢計劃。

各位高危人士應定期接受身體檢查，及早發現身體潛在的健康風險（圖片：123RF）

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雖然煙民數量有所下降，但吸煙仍然是引發肺癌的主因，故吸煙或曾有吸煙史的50歲以上人士，建議定期進行肺癌篩查，以便作出相應的應對措施。禮護醫療服務 — 肺癌篩查計劃，尤其適合這類人士，計劃包括：家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、低輻射肺部電腦掃瞄、專科醫生解釋報告及跟進會診。

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肉瘤

腦／神經系統

婦科（乳房、卵巢、子宮）

胃腸道（大腸、胃、胰腺）

內分泌（甲狀腺、副神經節瘤/嗜鉻細胞瘤、甲狀旁腺、垂體）

泌尿生殖系統（腎／泌尿道、前列腺）

皮膚（黑色素瘤、基底細胞癌）

血液學（骨髓增生異常綜合症／白血病）



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