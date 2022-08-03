陪月｜不止煮坐月飯照顧初生嬰兒　逾廿年「金牌陪月員」分享心得

懷胎十月和分娩過程對女性身體造成極大的負擔和創傷，因此母親分娩後便需要透過「坐月」使身體復原。俗語說「坐月坐得好，一世無煩惱」，坐月不單是傳統習俗，古今中醫理論都十分強調坐月對女性日後健康的重要性。不過坐月的細節和注意事項繁多，很多人都毫無頭緒，一名經驗豐富的陪月員就可以幫新手媽媽在坐月過程順利。入行超過廿年、曾幫無數名人藝人坐月的「珍姐」李素珍，就以她豐富的陪月經驗，教大家選擇優質且適合自己的專業陪月員。



俗語說「坐月坐得好，一世無煩惱」，坐月不單是傳統習俗，古今中醫理論都十分強調坐月對女性日後健康的重要性。（圖片：shutterstock）

服務專業貼心獲「金牌陪月」美譽 擔任課程導師推動陪月專業化

談到專業陪月，「珍姐」李素珍絕對是行內無人不識的大師級人馬。珍姐擁有超過三十年的陪月員經驗，早期受聘於職工盟，服務對象主要是港島半山區、銅鑼灣、中環、加多利山等專業人士家庭，亦曾擔任影帝家庭的陪月員。珍姐服務專業及貼心，累積極佳的口碑，有客人更因而訂製刻有「金牌陪月」的足金金牌，以答謝珍姐非凡的陪月服務，使珍姐逐漸建立起「金牌陪月員」美譽。

珍姐服務專業，而且貼心，累積極佳的口碑，更曾經有客人訂製刻有「金牌陪月」的足金金牌，使珍姐逐漸建立起「金牌陪月員」的美譽。（圖片：天寶陪月）

隨著社會上對陪月服務的需求日益增加，珍姐全盛時期曾試過一日之內照顧三個家庭；同時曾擔任香港家務助理總工會主席的珍姐，由2000年起已在職工盟開辦陪月課程，擔任陪月服務課程導師超過21年，以自身經驗和知識，培訓出一批又一批專業的陪月員，推動陪月服務走向專業化。

擔任導師期間，珍姐不但親自撰寫課程教材，更出版多本產前產後食療和嬰幼兒食譜，著作成為不少陪月從業員的參考書​。近年珍姐逐漸退居幕後，將工作重心轉移到培訓及傳授專業知識、為陪月員提供轉介服務等，更曾為電視劇《BB來了》擔任顧問，劇中的陪月員角色更以珍姐為創作原型。

退居幕後成立公司 持續培訓及支援確保服務優質

為更有效地管理陪月員團隊，及進一步提升培訓質素，珍姐成立「天寶陪月」。有別於一般的陪月公司，天寶陪月並非單純的中介公司，除了會為坊間陪月員提供轉介服務之外，天寶陪月本身亦有固定的陪月員團隊。

天寶陪月的陪月員除了通過政府認可的專業陪月課程之外，在接受委託工作前，會經過天寶陪月的培訓，以確保專業程度和服務質素。而且，天寶陪月會為陪月員在工作期間遇到的問題提供支援和協助，亦會主動聯絡陪月員，跟進工作情況。

陪月知識和技術不斷改變和進步，因此天寶陪月十分強調持續培訓。陪月員需接受由珍姐主理的定期培訓課程，內容包括製作月子餐、催乳技巧等，其中烹飪方面的培訓更是全港獨有。產前產後飲食是陪月服務的重要環節，但由於烹飪培訓的成本較高，所以坊間的陪月公司甚少提供相關培訓。

此外，天寶陪月十分重視團隊溝通。學員之間的交流頻密，會定期分享經驗和心得、工作上遇到的疑難和解決方法，使團隊不斷進步，令服務質素更有保證。

陪月員需接受天寶陪月的定期培訓課程，培訓課程由珍姐主理，內容包括製作月子餐、催乳技巧等，其中烹飪方面的培訓更是珍姐獨創。（圖片：天寶陪月）

服務全面 產前產後陪月服務一應俱全

因應不同的產婦狀態，天寶陪月可提供一至三個月，每天8至24小時的陪月服務，涵蓋產前和產後。由產前的準備入院物資、住院膳食、湯水和代茶等，代為到指定或其他藥材店購買藥材、代為準備薑醋、準備坐月五更飯、產後湯水、代茶和燉品等；幫助初生嬰兒的洗澡、餵奶、掃風、清潔嬰兒用品等，以致向家庭成員或外傭教授育嬰技巧及​處理簡單家居清潔，都有包含在服務內。

天寶陪月的產後陪月服務內容包括協助母親和嬰兒出院回家；提供產後調理和進補；照料新生兒的起居飲食等。（圖片：healthymatters）

珍姐分享坐月重點

坐月五更飯：調補血氣、健脾養胃，坐月時應就個人體質去循序漸進調理身體，富有營養為主，要少食多餐，同時多飲湯水，有利於乳汁分泌。坐月應該禁食生涼、寒涼的食物，這些食物傷脾胃，寒氣凝滞就導致惡露不下，導致產後腹痛。



產後飲代茶：產後身子虛弱，身體吸收能力比較差，容易出現胃寒、口淡情況，不適合喝白開水。在坐月期間飲用代茶對身體有益，可以促進新陳代謝，減輕身體不適情況。



燉湯功效：對原本虛弱體質產婦來說，加不同藥材烹調更適合產後進補，有助提高免疫能力。



煲湯功效：有補虛健體，滋補身體作用。



煲魚湯功效：促進產婦的氣血恢復，有助產生足夠的乳汁孕育嬰兒，魚湯可以助上奶。



在疫情期間，坐月期間去健康院回家最好要用煲過的薑水洗頭冲凉，避免用生水。由於產後皮毛疏鬆，身體虚弱，最容易入風引起關節酸痛。洗頭後需即時用風筒吹乾頭髮，避免著涼。



餵母乳時要留意坐的位置是否冷氣當風位，避免長時間冷風吹膊頭，導致頸背疼痛，餵母乳時最好搭件披風加強背部保暖，不能掉以輕心。



温馨提示：室內溫度最好設定在25度，坐月期間最好穿上可遮膝頭長褲，再穿上襪子保暖。

