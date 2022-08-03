超聲波檢查｜應用範疇有哪些? 8項超聲波檢查介紹 有咩注意事項?

【超聲波檢查｜身體檢查｜體檢】超聲波是一種常見的身體檢查項目，屬於非入侵性且不含輻射的項目，安全度高。透過聲波與體內器官所產生的反射，超聲波接收器就可描繪出超聲波影像；可應用在心臟、甲狀腺、乳房等不同身體器官的檢查。本文將為各位整合超聲波的應用範疇及注意事項，並介紹８項常見的超聲波檢查。



本文將為各位整合超聲波的應用範疇及注意事項，並介紹８項常見的超聲波檢查（圖片：ousiclinic）

【超聲波檢查｜身體檢查】預防心血管疾病

心臟超聲波檢查



心臟超聲波檢查能有效從多個角度掃瞄心臟，有助醫生仔細觀察心臟、瓣膜、血管的結構及行為，以辨別出會否出現異常情況，繼而幫助診斷出心血管相關的疾病及進行心臟手術前後的評估。不時出現心口痛、心悸、胸悶、呼吸急促的人士及長者，建議定期接受心臟超聲波檢查。

頸動脈超聲波檢查



透過頭動脈壁影像，醫生可以準確量度出頸動脈血管壁內膜及中層的厚度，以評估動脈粥樣硬化的嚴重性及惡化程度，從而預測患上心血管疾病的風險。一般而言，當血管壁增厚超過0.68mm，即代表有較高風險患上心血管疾病。血管的彈性會隨年齡而減少，故長者、已患有動脈粥樣硬化的人士、三高人士應定期進行檢查。

【超聲波檢查｜身體檢查】預防骨質疏鬆

骨質密度超聲波檢查



骨質會在35歲後會逐漸流失，故患上骨質疏鬆的風險會隨年齡一同增長；骨質密度超聲波檢查可以反映骨骼的健康狀況、骨質強度，以便評估未來出現骨骼健康問題的風險，如骨折、骨質疏鬆等；建議曾出現骨折、易腰酸背痛、更年期女士及長者進行骨質密度檢查。

【超聲波檢查｜身體檢查】預防慢性疾病

上腹超聲波檢查



上腹超聲波檢查可以檢驗肝臟、膽囊、腎臟、脾臟等器官及其腺管等腹部器官，透過觀察及分析其尺寸及形狀，從而評估器官有否出現肥大、腫瘤等異常情況，能有效診斷出結石、癌症、器官慢性發炎等疾病。平日常有腹部疼痛問題、曾出現肝功能異常或結石的患者，可以選擇接受上腹超聲波檢查。

上腹超聲波檢查可以檢驗肝臟、膽囊、腎臟、脾臟等器官及其腺管等腹部器官（圖片：Shutterstock）

甲狀腺超聲波檢查



經常出現心悸、睡眠障礙（失眠、多夢）、容易疲勞、精神緊張、體重有劇烈變化的人士，有較高機會出現甲狀腺囊腫；透過超聲波檢查，即可知道甲狀腺內部結構是否出現異常，如組織有否出現固體硬塊、囊液，及結節屬良性或惡性。

【超聲波檢查｜身體檢查】預防男士疾病

前列腺超聲波檢查



踏入中老年，男性罹患前列腺相關疾病的風險會大增；當腺狀組織不斷肥大，就有機會嚴重堵塞尿道，阻礙正常排尿。大部分患者初期都不會發現任何病徵，但當身體出現經常尿急、等尿、尿頻、夜尿、小便流量微弱、小便時灼痛等情況，就必須盡快求醫。前列腺超聲波檢查可透過影像，檢測出前列腺出現肥大、病變的情況，適合中老年男士防患未然。

【超聲波檢查｜身體檢查】預防婦科疾病

盆腔超聲波檢查



除了孕婦要定進行超聲波檢查，確保寶寶健康；經常出現下腹疼痛、月經失調、經痛等症狀的女生，患上水瘤、纖維瘤、卵巢多囊症或朱古力瘤等婦科疾病風險比較高，亦建議定期進行檢查。超聲波檢查更有助及早發現子宮內膜異位、卵巢癌、子宮頸癌等病變，保障子宮、卵巢及其他盆腔器官的健康。

超聲波檢查有助及早發現子宮內膜異位、卵巢癌、子宮頸癌等病變（iStock）

乳房超聲波檢查



乳癌是香港第三位致命癌症，以女性患者為多。當乳房及乳頭形狀、大小有明顯轉變、乳房周圍的皮膚有凹陷、乳頭出現分泌物或皮疹或乳房出現硬塊，須必須盡快求醫。透過乳房超聲波，醫生就能從影像中分析硬塊屬正常脂肪、乳腺組織、良性組織或是惡性癌細胞；如能及早發現乳癌，死亡機率會大大減低。

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。