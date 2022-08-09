體臭｜港男大呻新同事靚女有濃烈汗臭難忍 醫生教7招減汗味！

香港夏天悶熱，部份人因此大汗淋漓而引致體臭，場面相當尷尬！有男網民在討論區發帖表示，公司有位新女同事，眼見她相貌娟好，但近日天氣炎熱卻發現她身上散發出一種強烈的體臭味道，樓主坐在附近大呻難頂，又言新同事是「地盤佬＋靚女混合體」。除了止汗劑，有甚麼方法可以減少體臭氣味？



該男網民在香港討論區，以《女同事有勁體味》為題發帖，大呻公司有位新來的女同事，本來見她樣貌可人，「眼大唇厚手毛多」。近日碰巧是酷熱天氣，樓主即發現女同事身上傳出一陣陣濃烈汗臭味，加上她每日也在座位吹風扇散熱，樓主坐在後面也避不開聞到同事的體臭，直言難頂，是「地盤佬＋靚女混合體」。

有不少網民紛紛留言，提議事主可「送枝香水畀佢」或「放支止汗劑喺佢張枱度」。另有人建議可做其他動作阻擋，或向女同事暗示其體臭問題，「開風扇吹番畀佢」、「唔使講，行過捏住個鼻佢就醒水」、「叫佢check吓枱底係咪有死老鼠」。

狐臭、汗味有分別！

每個人會因為飲食習慣、性別、身體健康狀況的不同，而有不同的體味。其實，汗水本身並沒有味道，人體的汗腺有兩種，一種是外分泌腺（又稱小汗腺），分佈於全身；另一種是頂漿腺（又稱大汗腺），主要分佈在腋下、陰部、乳頭等周圍，和體溫調節無關，分泌的汗水較濃稠油膩，含蛋白質容易被皮膚表面的細菌分解，產生所謂的「狐臭」。

林醫師指出，流汗後有體味是正常現象。「有些人對自己的味道比較敏感，但其實要先區分你的味道是汗味還是狐臭。」他同時指出2個觀察重點：如果是汗味，你的上臂與腋下味道差別不會太大，但如果是狐臭，味道會有明顯差別。另外，狐臭是頂漿腺分泌出的油脂所造成，所以如果衣服上容易出現黃黃的油垢，更有可能是狐臭。

7招減少體味

流汗是為了排除體熱、調節體溫，為了避免體味太重而影響生活，以下提供七個減少體味的方法：

+ 5

▼同場加映：趕走5種體臭味，就從飲食調理開始（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 6

▼同場加映：消委會建議止汗及香體產品使用貼士（按圖 👇👇👇）