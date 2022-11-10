大肚腩人士更易有糖尿病？ 胖男風險高5倍 胖女風險高11倍

天下間美味食物何其多，但小心吃得多會有大肚腩，患慢性病的機會都會增加。11月14日是世界糖尿病日。根據衞生署資料指出，超重和肥胖會增加患上糖尿病的機會。糖尿病患者會隨著病情發展出現各種徵狀或併發症，病情不受控制時更會出現嚴重脫水和昏迷等情況。所以時刻注意自己生活習慣，避免自己有「大肚腩」都很重要。



中央肥胖患糖尿病風險高5倍以上

根據衞生署資料，有研究指出中央肥胖的男士和女士，患上二型糖尿病風險，相比無中央肥胖的人士，分別高出5.1倍和11.1倍。超重和肥胖同樣會增加患上糖尿病的機會。

中央肥胖俗稱大肚腩，即腹部積聚過量脂肪。研究指出腰圍可反映腹部積存程度，可以從而評估個人患病風險。一般亞洲成年人而言，女士腰圍超過80厘米以上，即大約32吋；男士腰圍超過90厘米以上，即大約36吋，將被界定為中央肥胖，較一般人有較高患上慢性病風險。

▼量度腰圍的方法：

圖片來源：衞生署資料截圖

成人的理想體重也可根據體重指數（BMI）計算，計算方式是BMI=體重(公斤)÷身高2次方(公尺2次方)。數值18.5至22.9屬於正常，23至24.9屬於過重，大於25即是肥胖。

糖尿病病徵和高危因素

糖尿病患者一般無明顯徵狀。但患者隨著病情發展會出現各種徵狀或併發症。當中可能出現的徵狀包括口渴、尿量增多、食量增加、體重減 輕、身體疲倦、傷口經久不癒和出現感染，病情不受控更會出現嚴重 脫水和昏迷等情況 。

糖尿病的高危因素包括年老、肥胖、家族遺傳和缺乏體能活動。此外 ，一些內分泌疾病、 胰臟疾病，以及類固醇等藥物均容易誘發糖尿病 。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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按圖了解維持血糖平穩及糖尿病前期患者7大飲食宜忌︰

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坊間很多瘦身療程和產品可加快減肥速度？

根據衞生署資料，每星期減大約0.5至1公斤(即約1至2磅）為安全減重目標。聲稱能加快減輕體重速度的產品或方式，例如藥物或極低熱量的減肥餐單，可能會對身體構成損害，應不要胡亂嘗試，透過良好的飲食和生活習慣達到持久控制體重和促進健康。