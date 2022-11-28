女性健康｜每次就嚟ｍ都易攰躁底？有機會係經前緊張綜合症作怪！

大部份女性每月都要招呼「姨媽」的來臨，戴着衛生巾流血的日子往往不太好受，而如果常常在經期來臨前已經有頭痛又易怒等的症狀的話，其實已有機會患上經前緊張綜合症。而根據衛生署指出一些本地的調查發現每十位女性就有超過六位有經前緊張綜合症，更有高達八名女性認為症狀屬於嚴重。經期對女性生活以及健康尤為重要，到底什麼是經前緊張綜合症？小編為您逐一拆解，並推薦相關體檢給大家追蹤身體最新的健康狀況。



月經是與人體的荷爾蒙的分泌以及子宮的排卵期有關

月經的形成

月經是與人體的荷爾蒙的分泌以及子宮的排卵期有關。女性每月都有數十顆卵子會成長，每次只有一顆會成熟並預備懷孕。而子宮為了懷孕會增厚內膜，一旦卵子沒有受精，增厚的內膜便會隨着卵子透過陰道排出體外，形成週期性的出血現象，便稱為「月經」。

經前緊張綜合症一般出現在約經期一至兩星期前

經前緊張綜合症是什麼？

如其名，經前緊張綜合症是月經前出現的身心不適的症狀，一般出現在約經期一至兩星期前，而月經來臨時會自然消失。經前緊張綜合症會引起身心不適，嚴重更會影響生活及工作。而經前緊張綜合症出現的原因與心理及社會因素，和生理因素有關。除了神經傳導物質傳遞不平衡，荷爾蒙分泌不正常之外，衛生署指出有研究發現由於精神狀況會影響體內的內分泌系統，所以生活壓力、情緒、個人性格以及生活態度亦與經前緊張綜合症有關。而現代女性工作繁忙，同時亦要兼顧家庭，一旦生活壓力超出承受範圍，就會提高經前緊張綜合症的病發機會以及嚴重程度。

任何仍有經期的女性都有機會出現經前緊張綜合症

經前緊張綜合症高危族群

一般來說，任何仍有經期的女性都有機會出現經前緊張綜合症，以25-35歲左右的女性最易受影響。而想確認自身是否真的患有經前緊張綜合症，需要觀察並記錄一段時間，並非一次的疑似症狀就可以確定。如出現相關症狀，需要配合醫生的診斷並至少記錄連續3個月經週期的每天症狀。而以下的人群則為經前緊張綜合症高危族群：

．25-35歲左右並且月經週期不規則

．體內雌激素不平衡

．家族的女性親屬亦患有經前緊張綜合症

．體重常起伏，飲食不平衡如暴飲暴食

．經常攝取大量咖啡

．生活壓力巨大，情緒長期低落

．缺乏維他命B6／鈣質

經前緊張綜合症的嚴重程度亦是因人而異

經前緊張綜合症症狀

經前緊張綜合症的症狀可超過150種，廣泛地影響着女性心理、生理，以及行為模式。而症狀的嚴重的程度亦是因人而異，而常見的症狀有煩躁易怒、頭痛、乳房脹痛等等，或多或少影響女性的生活及工作。經前緊張綜合症的症狀通常早於經期前一至兩星期前出現，至經期初來潮約四至五天左右自然消退。

生理影響

．體重增加

．異常疲倦

．乳房脹痛

．四肢腫脹

．頭痛

．食慾增加或易胃口轉變

．易出痘痘



心理影響

．煩躁易怒

．精神集中力下降

．容易失眠抑或嗜睡

．情緒易波動

．易健忘

．易焦慮緊張



如何舒緩經前緊張綜合症？

想要舒緩經前緊張綜合症，需要從生活習慣、飲食、心理方面着手：

恆常進行適量運動：定期進行適量的帶氧運動可以令身體更健康，例如慢跑、快走、踏單車等等可以增加血液循環之外，會分泌讓心情變得愉快的多巴胺，可以改善經前緊張綜合症，甚至舒緩經痛。

改變飲食方式：要舒緩經前緊張綜合症需要避免進食含咖啡因以及酒類的飲品、高糖高鹽及高脂肪的食物；同時可以多吃 豆類、綠葉蔬菜、果仁類的健康食物。

適當補充維他命：適量補充維他命B6可以舒緩經前緊張綜合症的情緒問題。

舒緩壓力：生活上盡量安排一些舒緩壓力的活動，例如聽柔和音樂、到郊外散心、做身心鬆弛練習如腹式呼吸、靜觀練習等。

如症狀嚴重可透過醫生處方藥物進行治療，不過衛生署指出現時並沒有一種藥物可以完全使所有症狀消失。

專為女性健康四大體檢推介

香港女性除了工作繁忙，還要照顧家庭，養育小孩，往往照顧好身邊人，卻忘記自身的健康需要。定期讓專業機構安排身體檢查，及早發現身體潛在問題，就可以降低疾病惡化的機會，讓自己的人生路走得更順遂更遠。小編為大家搜羅了針對女性而設的各項體檢套餐，例如月經不調檢查、柏氏抹片檢查、乳房檢查等等，根據自己不同年齡階段選擇所需要的服務。

莊柏醫療－13項綜合婦女月經不調檢查 $2,000

． 莊柏醫療推出13項綜合婦女月經不調檢查，女士們有需要請盡快檢查，及早預防或治療，檢查包括黃體生成激素、黃體生成激素、催乳激素、促甲狀腺激素、游離甲狀腺素等等。



尚醫健康 女士專屬定制超聲波、癌風險評估檢查69項 $2,600

尚醫健康以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估，此計劃為女士專屬定制，乳腺超聲波及腋下淋巴超聲波之外，亦有乳房腫瘤指標、卵巢超聲波、卵巢腫瘤指標(癌抗原125)、子宮超聲波、肝臟超聲波等等不同器官癌風險檢查，以相宜的價格提供一站式健康管理服務。



香港仁和體檢 re:HEALTH 子宮頸抺片檢查 $750

．香港仁和體檢於2012年創立，一直致力推動及發展「預防醫學」，積極推動一站式醫療健康管理服務，以預防醫學、體檢服務、疫苗接種、營養諮詢、脊科診斷、健康管理為六大核心業務，其中的子宮頸抺片檢查適合25歲以上、有性經驗的女性定期進行檢查，可以快捷而簡單地檢測子宮頸細胞異常，防止這些不正常細胞進一步發展成具侵略性的子宮頸癌。數據顯示，柏氏抹片定期檢驗，能預防90%以上的子宮頸癌。



Precision Health Care 女性基本檢查計劃 $1,025

．Precision Health Care Services Ltd於1994年成立，致力宣揚核心價值：以真誠的心關注大眾的健康，立下「祇因在乎您健康」的口號，並堅持理念：以優質、專業、可靠的服務，為市民、社區及各大小企業精心策劃合適的保健計劃。旗下的女性基本檢查計劃提供的項目包括柏氏抹片檢查、人類乳頭瘤病毒基因測試、小便常規測試等等。



禮護醫療服務 粉紅健康檢查計劃 $3,860

．禮護醫療服務專注於提供一站式醫護服務。我們經驗豐富的跨專科醫學專家及行政團隊，致力為每一位病人就個別需要安排最流暢的診斷程序、高成效的治療方案及提供個人化疾病預防建議，務求使每位病人都能輕鬆就醫。旗下的粉紅健康檢查計劃提供的項目包括專科醫生健康諮詢 (30分鐘) 、乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查及人類乳頭狀瘤病毒檢查等。



1. 女性是否每個月都有月經？ 一般的月經周期大約為21至35天左右，根據衛生署家庭健康服務的資料，月經周期的計算以經期的首天至下次經期的首天所隔的天數為一個周期，例如您在11月3日為上次經期的第一天，如今次的經期的第一天是12月6日，那你的月經周期是33天。一些月經不規則的女性如3至4個月抑或以上才來一次的話抑或周期相隔少於20天，有機會與內分泌疾病以及卵巢功能問題有關。 2. 為何會月經不規則？ 月經不規則原因有機會因為生活習慣不良，作息不正常影響內分泌，抑或有潛在慢性疾病風險如多囊性卵巢症、腦下垂體腺瘤等等。 3. 怎樣才算經期過多？ 根據衛生署的定義，經期過多是指經期異常地長，以及經血流量過多：

．即使使用加長並特強吸力的衛生巾仍要1-2小時左右進行更換

．月經超過7天

．大量經血突然排出並染濕內褲

．月經期間或之後感暈眩及疲憊

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