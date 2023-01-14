新年送禮攻略｜低至$100茶/湯/海味/美容儀拜年賀禮任你揀！

新年送禮是每年必做的習俗，而除了禮物本身的價值，亦包含送禮人的祝福和心意。如果怕普通賀年糖果禮盒會被嫌，不如今年選擇送贈應節又健康的禮物，既實用又有意義，能體現自己的誠意之餘，又可以使長輩或情人的父母高興並留下好印象。小編從養生茶飲、健康食品、滋補湯包、按摩美容儀為大家盤點了二十款送禮佳品，低至$100起即可買走！



健康茶飲

健康茶飲

茶味道清香之外又提神，而且好處多多，茶葉中的茶多酚可以幫助清除身體內的自由基，還有有助提升注意力、降血糖以及血脂的功效。飲茶更是開門七件事之一，在中國茶更獨自形成了一種長遠流存的文化，送茶既富文化內涵，亦夠大方得體。

Ozen 生活館 糯香熟普洱龍珠茶 $220

2年糯米百花嶺茶葉，糯米香葉與熟普洱，手工捏制而成。茶湯色紅潤透亮，入口順滑甜糯，回甘醇厚，久經耐泡。沖泡時放入1個茶粒於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。



Ozen生活館 檸檬菊花紅茶 $108

檸檬菊花紅茶果茶香氣四溢，湯色透亮晶凝，菊花除了有明目的效果之外，還可以幫助體內的毒素排出體外，特別適合肝火旺的人士，如出現易怒、眼乾眼痛、喉嚨痛等問題。



Ozen 生活館 新會小青柑 $180

來自新會小青柑果茶香氣四溢，湯色橙紅透亮，味道濃郁甘甜。小青柑上的白霜是新鮮生果在曬乾的過程，水份逐漸蒸發，果肉的果糖及葡萄糖滲出果皮表皮形成一層果霜，白霜就是柑皮在乾燥過程中的柑油結晶。放入1個茶粒於茶杯/茶壼內，倒入熱水沖泡便可以。加蓋燜泡，效果更好。



茶澤 送禮首選 茶薈 - 15款世界名茶 $150

嚴選15款來自世界各地的精製茶葉，不同氣候，各式茶樹，培養出多種滋味。當你隨意從茶薈則抽出任何一款，都能享受其獨特茶韻。套裝包括中國傳統茶、台灣烏龍、日本綠茶、南非國寶茶、阿根廷國飲、斯里蘭卡紅茶。



茶澤 博士茶 $98

博士茶是南非的「國寶茶」，蘊藏高度的營養價值，日本亦稱其為「長壽茶」。經有機栽種，不含草酸及咖啡因，性質溫和，適合任何人士飲用。博士茶有助預防和治療人類的心血管疾病和腸道疾病， 具有抗過敏的特性，對皮膚形成保護，並能阻擋化妝品或陽光對皮膚的影響。同時博士茶可提高抗氧化活性，預防糖尿病併發症, 具備出眾的降血糖、降血脂、降血壓、降膽固醇及軟化血管功能。



健康食品

每逢過年總收到一大堆朱古力、糖果、曲奇，除了容易跟別人「撞」禮之外，多吃對身體健康也不利。而養生也是現代生活的潮流，新年不妨送一些健康又美味的食品，小編亦精挑細選了本地商家用心製作的產品，當中有些食品更是100%純手工香港製造，零添加劑以及零防腐劑，是賀年送禮必購之選。

酮福堂 x 撚手 生酮海皇撈起醬160g $128

酮福堂提供天然而且全人手製作的真正低碳生酮食品，快捷方便可使大家更能堅持生酮飲食，最終達成健康修身的目標。生酮海皇撈起醬以經典棒棒醬作為概念，加入海味的元素，豐富醬料層次，再用花生醬及芝麻醬，加入日本宗谷元貝、本地蝦乾、品牌秘制辣椒配方、精選無添加頭抽、赤蘚糖醇、海鹽，天然調味成就天然味道的醬料。



養生一族 – 皇牌檸檬薑(600g) $148

皇牌檸檬薑以100%純手工香港製造，零添加劑以及零防腐劑，採用天然冰糖燉製，中和薑的辛性，減低上火及燥熱情況。檸檬薑可以消炎殺菌，祛濕驅寒，改善經痛，預防寒感，適合容易上火人仕食用。



養生一族 – 桑葚膏(600g) $158

桑葚膏有助黑髮固腎，降脂健胃，補血補氣，改善心腦血管，老少皆宜。桑葚-是一種富有健康價值的水果，它含有多種的維生素、磷、鐵、氨基酸、胡蘿蔔素和礦物質。桑葚味甘帶酸性寒，具有補肝益腎，生髮烏髮和養血生津的作用。黑糖除了可帶來甜味之外,更含有較多的礦物質及有機物,例如鈣、鉀與鐵、維生素C和B群等。從中醫的角度來說,黑糖可以益氣補血、健脾暖胃、改善經痛和手腳冰冷,活血化瘀。



Bellsola韓國即食遼參 6頭 400g $488

Bellsola的即食遼參採用「純水發」方式完成浸發程序，即是沒有為改動遼參的賣相、增加體積或節省浸發時間而添加任何化學成份，以最天然的方式、最大程度地保留了遼參的營養價值及口感。Bellsola屬正貨韓國優質遼參，獲SGS權威認證，肉厚口感，爽滑而有嚼勁，具有獨特香味，營養豐富口感佳，是食療的佳品。



Ozen生活館 南瓜籽仁酥 $99

南瓜籽仁酥以低溫烘焙且非油炸製成，粒粒飽滿又香脆微甜。採用獨立包裝製成不怕開封時受潮。而南瓜子其實營養豐富，含有鈣、鉀、鋅、鐵等等，有助調節女性荷爾蒙，以及降低膽固醇。



養生湯包

老火湯在廣東飲食文化根深柢固，透過長時間的熬煮，讓湯水蘊含食材的營養，達至養生補身的效果，但是現代人生活繁忙，連好好煮一頓飯的時間都欠奉，更莫講花數小時熬一鍋滋補湯水。不過本地有不少商家明白消費者的需要，推出了各式各樣的即飲湯包抑或簡便的湯料，讓大家在忙碌之中也能享受湯水的滋補。

moonwell®️湯包 【01讀者-專屬優惠】養生食療套裝(任選三款) $175

moonwell®️湯包採用高溫滅菌技術，可在常溫環境下保存，無需冷藏，加熱即可飲用。湯包亦採用100%純天然成份－無添加防腐劑、味精和添加劑，內附湯料－採用優質水源和各種精選食材燉製而成，每一口原汁原味足料燉湯。養生食療套裝可以六種款式任選三款：西洋菜陳腎豬橫脷湯、胡椒豬肚豬展湯、木瓜雪耳豬展湯、姬松茸猴頭菇茶樹菇雞湯、杏汁白肺湯、以及章魚蓮藕牛蹄筋黑豆湯。



中港藥業－5款湯包優惠套裝 $300

龍城中港藥業公司於1980年成立。除了保健湯料零售業務外，名貴藥材補酒和參茸海味零售，以及孕婦產前調理和產後補身的套餐。湯包優惠套裝可以在6款湯包內任選5款，分別有清熱滋陰生津湯、降血脂通血管湯、驅頭風止頭痛湯、解暑潤肺去濕湯、消暑健脾去濕湯以及清熱潤肺止咳湯 。



尚膳房 白靈芝強肺湯料包（自煮裝 1 包—2人份量/包） $60

秋冬季節，最好是可先增強自己肺功能。白靈芝強肺補氣，增強抵抗力，一家大小合宜。白靈芝強肺湯料包有助強肺增免疫、健脾安神的功效。適合鼻敏感、哮喘、經常咳嗽人士，長者小孩均可。煮法簡單，先將所有藥材洗淨後用適量清水浸泡30分鐘，再將所有藥材放入煲內，用武火煮沸，煮沸後加入適量紅蘿蔔、粟米或栗子，轉用文火，再煮約2小時，即可飲用。



按摩美容儀

按摩美容儀

年齡增長許多身體的毛病就會跑出來，特別是肌膚粗糙易長皺紋，以及腰酸背痛的問題，所以新年時候送性價比高的按摩機以及美容儀，亦不失為實用的選擇。長輩在家中自由地享受按摩以及美容的樂趣的時候，相信也會不期然地想起你的孝心和誠意。

Eliana 全效能逆齡機 $498

全效能逆齡機，溫熱冰感，煥活肌膚，讓肌膚健康光亮並保持在最佳狀態。4檔冷熱提拉技術，每分鐘8,000轉聲波震動按摩導入，配合聲波震動 ，緊緻肌膚 ，激活臉部肌膚細胞，改善新陳代謝。設有3種波長LED光 有效改善各種皮膚問題，紅光可以刺激膠原蛋白再生；藍光可抑制油脂分泌，消炎殺菌；綠光則有助收細毛孔；紓緩敏感肌膚。



節亮 智能足底按摩墊 (MB003) $198

智能足底按摩墊採用電肌肉刺激，利用電脈衝誘發多發性肌肉收縮，中樞神經系統使肌肉收縮​，有助啟動脈絡、紓解疲勞。按摩墊設有6種按摩模式：按摩、揉捏、刮痧、肘壓、針灸、火罐，9級漸變力度，可以緩解酸痛、預防廢肌萎縮、以及幫助放鬆肌肉。



節亮 暖宮熱敷腰帶禮盒(MAA2003) $188

暖宮熱敷腰帶特設3檔調溫，隨時調節至小腹所需溫度，有效緩解痛經。多部位呵護防寒養生，適合多部位熱敷，達至暖宮/護腰/暖腎/暖胃的效果。禮盒更贈送艾草藥以及配備優質充電寶，耐久續航，還可用於日常手機充電。整條敷腰帶可水洗，隨時保持乾淨衛生，萊卡面料帶具有良好的柔軟性和牢固性，適合女性日常保暖護腰。



TickoLife 溫通經絡儀 $399

TickoLife溫通經絡儀，一機改善體内血氣運行！熱敷溫灸參照刮痧原理，設有21個按摩梳齒，大範圍覆蓋按摩，配合熱敷、EMS微電流及振動按摩技術，加倍深層放鬆繃緊肌肉，促進血液循環，祛濕驅寒，疏通經絡；加上紅光照射，加速新陳代謝， 舒緩身體不同部位痠痛，USB充電設計，無線操作；機身小巧，方便携帶。

