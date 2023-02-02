情人節｜肌膚都要戰鬥格！7款人氣美容儀提升美貌讓男友心心眼！

政府日前宣佈放寬防疫措施以及社交距離，意味着與摯愛又可以手牽手外出約會了！情人節是情侶們一年中最重視的日子之一，各位女士們嚴陣以待，不論化妝還是服裝穿搭都要以最佳姿態視人，不過擁有白滑的肌膚才是關鍵，肌膚粗糙暗啞就會看起來無精打采，吸引力也會大打折扣！小編為大家盤點5款人氣美容儀讓大家提早在家改善肌膚素質，提升美貌讓男友情人節眼睛離不開您！



小編為大家盤點5款人氣美容儀讓大家提早在家改善肌膚素質，提升美貌讓男友情人節眼睛離不開您

一機擁有六大美容效能 護膚＋清潔＋緊緻樣樣齊

Eliana 全效能逆齡機一支擁有六大美容效能，可以深層清潔、收縮毛孔、提拉緊緻、改善膚質、舒緩護膚、嫩膚去痘，讓肌膚健康光亮並保持在最佳狀態！4檔冷熱提拉技術，每分鐘8,000轉聲波震動按摩導入，配合聲波震動 ，緊緻肌膚 ，激活臉部肌膚細胞，改善新陳代謝。產品更有3種波長LED光，有效改善各種皮膚問題：1.紅光：刺激膠原蛋白再生；2.藍光：抑制油脂分泌，消炎殺菌；3.綠光：收細毛孔；紓緩敏感肌膚。

一支擁有六大美容效能

➤Hei Beauté Eliana 全效能逆齡機 $498

美容院級專業脫毛體驗 溫和IPL脈衝光保持肌膚柔滑

脫毛是每位女生必做的護膚程序。Eliana IPL彩光脫毛儀專為您的身體曲線而設，帶來輕鬆的家居脫毛體驗，為身體各部位提供所需的療程。定期使用溫和IPL脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。IPL光輸出照射毛囊會有溫熱感，500,000萬發數，無痛感輕鬆脫毛，告別反復刮毛！

Eliana IPL彩光脫毛儀專為您的身體曲線而設

➤Hei Beauté Eliana IPL彩光脫毛儀 $598

3分鐘急救眼部肌膚問題 徹底解決眼袋·眼紋·黑眼圈

Eliana 眼部救星棒只需3分鐘即可急救眼部肌膚問題，全效眼部修護＋輕柔按摩震動＋喚醒雙眸明亮＋減齡淡紋！兩種功能模式 ;兩種波長LED光：1.RF射頻 [紅光]：提升皮膚，以將熱能深透肌膚真皮層，啟動膠原蛋白增生；2.EMS微電流 [藍光]：促進眼部血液循環，去除浮腫緊緻眼肌，抑制油脂分泌 減少毛孔阻塞。通過CE、RoHS安全認證，設計輕巧，方便旅行或隨身攜帶。

3分鐘即可急救眼部肌膚問題

➤Hei Beauté Eliana 眼部救星棒 粉嫩桃 (限量版) $398

極致 Home Spa 體驗 10,000次高頻振動按摩

全新升級Emay Plus 雙用提拉小顏儀，將物理科學—太赫茲波與護膚結合， 緊膚按摩同時推進護膚品營養深入肌底吸收，逆轉老態，助你守住年輕輪廓！一機滿足美顏提拉，肩頸穴道按壓至身體按摩。每日使用5分鐘，一拉兩推三按壓，發揮太赫茲波緊緻術，撐起立體飽滿蘋果肌，淡化「三八紋」，重塑「小顏」．「緊緻」．「素肌」!精研大S波浪型按摩板配合物理科學5顆太赫茲石滾珠按摩頭，釋放天然太赫茲波超遠紅外線，滲入肌底煥膚。4大功能、3種熱度調控、每分鐘高達10,000次高頻振動，加速血液循環，讓肌膚緊緻彈潤，完美展現小顏緊緻肌膚。單鍵切換，備有2款幻彩顏色銀河紫及星際紅可供選擇，極致 Home Spa 體驗。

每分鐘高達10,000次高頻振動

➤Emay Plus 雙用提拉小顏儀 - 星際紅 $599

深層清潔要做足 專業潔膚儀帶給你美容院享受

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要；矽膠刷頭可​徹底卸妝​、軟毛刷頭用於​溫和潔面​，換上硬毛刷頭更可深入​去角質​。每分鐘高達約8,000次振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質；即使安坐家中都可享受美容院級的護理享受，讓另一半重拾嫩滑細緻、充滿光澤的健康美肌。

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀

➤EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀 $680。

刺激膠原蛋白再生 深層導入令精華更吸收

過年後因飲食及作息習慣不良，容易長暗瘡、油脂粒、水腫；距離情人節不到兩星期，可以嘗試以EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀改善多種肌膚問題，同時令日常保養更具功效！一機具備多款功能，包括三款不同波長的嫩膚彩光、冷暖溫控技術、離子導入導出及EMS微電流，不但能做到深層清潔、收毛孔的功效；長期使用更能減淡細紋、修緊肌膚輪廓、回復彈性、改善膚質，並加強肌膚吸收護膚品的效果！

EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀

多款功能一覽：

紅色光子嫩膚：促進皮膚膠原蛋白細胞的生長，減少細紋，雀斑，修復紫外線曬傷

綠色光子嫩膚：促進皮膚新陳代謝，減少暗斑，痘印等色素沉澱問題

離子導入功能：促進肌底養分快速彌散，持續提高肌底吸收力

微電流按摩功能：刺激臉部肌肉運動，激活細胞，提拉臉型，重塑迷人V-shape面

冷凍震動按摩功能：有助收細毛孔，鎖住營養不易流失，同時鎭靜面部肌膚



➤EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀 $799。

EMAY PLUS 溫冷排毒按摩儀具備溫熱、冷凍及振動功能，有助促進血液循環、消退浮腫、紓緩敏感瘀紅。產品特設特大雙波浪機頭，有效緊貼面部及身體各部位輪廓，配合每分鐘高達8,500次振動頻率，不只能用於面部，更能對準身體各個淋巴及穴位反射區，享受私密的淋巴排毒按摩，在家輕鬆美肌從此不是夢！

EMAY PLUS 溫冷排毒按摩儀

多款功能一覽：

「熱能」模式：加速血液循環及皮膚代謝過程，有助保存膠原蛋白及修復增生

「冷凍」模式：有助排水腫、收毛孔，減退黑眼圈及鎮靜紅腫敏感

「熱能」及「振動」模式：有效減淡法令及嘴角紋，重塑緊緻V面

「冷凍」及「振動」模式：有效改善眼部及面部下垂，舒緩眼部輕度紅腫



➤

Emay Plus 溫冷排毒按摩儀(多色) $599。

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