健康Easy卓越大獎｜You Beauty多元化美容服務　致力塑造完美肌膚

變美是女人的畢生追求，為提升外表簡直是無所不用其極；不惜用上最好的貴價護膚品，各式各樣的美容療程也成為生活中不可或缺的日常。由多位媒體美編一致熱捧、深受明星及KOL歡迎的You Beauty提供多元化的美容服務，致力為愛美女生打造完美肌膚，當中的皇牌療程更是好評如潮。因此，「香港01」特意向You Beauty頒發「卓越膚質管理大獎」，以讚揚其優質的服務及表現，更奠定其「光學膚質管理專家」的市場地位。

「香港01」特意向 You Beauty 頒發「卓越膚質管理大獎」，以讚揚其優質的服務及表現，更奠定其「光學膚質管理專家」的市場地位。（圖片：You Beauty）

科研級膚質管理 無微不至的舒適享受

You Beauty擁有專業資深的服務團隊，更引進世界各地嶄新技術及環球先進儀器；全面打造出獨家的「科研級光學膚質管理」。遍佈各區的分店均可提供多元化的美容服務，包括：激光脫毛、PICO袪斑、射頻緊膚和不同的醫美針劑等；使用正廠正貨療程產品，安全可靠之餘，同時讓面部及身體都能享受到全天候式的呵護，用心從根本為客人改善各項肌膚問題，帶來無微不至的舒適享受。

You Beauty 的分店遍佈各區，提供多元化的美容服務。（圖片：You Beauty）

用「光」注滿肌膚 散發由內到外的健康光芒

You Beauty最近推出全新的皇牌人氣光學療程「PICO皮秒速效袪斑療程」，由性感女神 - 高海寧代言。療程譜出光學膚質管理新定義，主要採用新一代PICO Supreme Skin Perfection 頂尖皮秒技術，有別於一般激光袪斑療程。 You Beauty PICO皮秒速效袪斑療程，配合AI數據分析及針對性激光袪斑波長，直擊色斑最底層根源，為客人解決各種色斑、色素問題，比一般激光袪斑療程做到更精準！

You Beauty最近推出全新的皇牌人氣光學療程「PICO皮秒速效袪斑療程」，由性感女神—高海寧代言。（圖片：You Beauty）

一個療程只需簡單4個步驟，就能解決不同色斑問題：不論是雀斑、黃褐斑、老年斑、日麗斑、咖啡斑等不同色斑問題，都可針對性有效改善，為客人解決肌膚困擾。高效、省時的療程，絕對值得大家投資。

You Beauty「PICO皮秒速效袪斑療程」4步曲 直擊色斑根源

第1步︰透過AI智能光譜皮膚檢測，以不同光譜精準找出各種隱藏於肌膚底層的色斑問題。



第2步︰利用光譜注滲導入，將水光精華導入，直達皮膚底層為細胞注入滿滿水份，活化肌膚，提升皮膚緊緻度和光澤感。



第3步︰根據AI智能光譜皮膚檢測的數據，制定PICO皮秒速效袪斑療程方案。



第4步︰配合「PICO皮秒速效袪斑療程」專屬的水光精華面膜，為肌膚補充水份，找回光澤水潤無斑肌膚。

