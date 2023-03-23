屯門醫院再多一名感染女嬰呼吸道合胞病毒 預防病毒可以點做？

屯門醫院新生嬰兒特別護理病房，早前爆發呼吸道合胞病毒組群感染，上週先後有6名嬰兒受到感染（20日），院方公佈再有多一名30日大的女嬰受到感染，同病房內亦有3名職員染病，現時全部正在休假。



屯門醫院昨日（20日）公佈，再有多一名30日大的女嬰受到呼吸道合胞病毒感染。(資料圖片)

院方表示，為謹慎起見，（20日）再度安排入住該病房的嬰兒接受病毒測試，並發現再多一名30日大的女嬰被感染，女嬰現時情況穩定。至於早前公布染病的6名嬰兒，仍然有兩名嬰兒分別為危殆及嚴重。院方表示會密切監察病人情況，提供合適治療，及加強感染控制措施。

呼吸道合胞病毒為香港1歲以下幼嬰肺炎最大成因！

呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus，RSV）是一種常見的呼吸道病毒，尤其在幼兒和老年人中更容易引起疾病，並可引起呼吸道感染和肺炎等疾病。在香港，呼吸道合胞病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。

病徵

在幼兒和老年人中，感染呼吸道合胞病毒可能引起嚴重的呼吸道疾病和肺炎，因此需要及時治療。以下是呼吸道合胞病毒感染的病徵：

- 喉嚨痛

- 咳嗽

- 流鼻涕

- 發燒

- 呼吸急促

- 呼吸困難

- 胸悶



治理方法

這種感染通常在約 1 － 2 星期內痊癒。大部分患者病情輕微，醫生通常會選擇緩解症狀和支持性治療，例如使用退燒藥、保持充足的水分攝入等。在嚴重病例中，患者或需氧氣療法或管飼法。如患者有先天性心臟病或肺病，可考慮採用抗病毒劑。目前還沒有特定的治療呼吸道合胞病毒感染的藥物。

預防方法

現時並沒有疫苗可預防呼吸道合胞病毒感染。因此，最好的預防措施是保持良好的個人及環境衞生。

1. 保持良好的個人衞生

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。



洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。



打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。



當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及應盡早求醫。



保持均衡飲食、恆常運動、充足休息、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。



患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力弱的人士。



2. 保持良好的環境衞生

經常清潔和消毒常接觸的表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用 1 比 99稀釋家用漂白水（即把1 份 5.25% 漂白水與 99份清水混和）消毒，待 15 － 30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。



用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物，然後用1 比 49 稀釋家用漂白水（即把 1 份 5.25% 漂白水與 49 份清水混和）消毒受污染及其附近地方，待15－30分鐘後，用水清洗並抹乾。金屬表面則可用70%酒精清潔消毒。



保持室內空氣流通。



避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方；高危人士在這些地方逗留時可考慮佩戴外科口罩。



飲食用具用後應清潔及消毒，減少傳播疾病的機會。



避免與有呼吸道合胞病毒感染病人接觸，尤其是在他們發病期間。如果必須與病人接觸，可以戴上口罩和手套。

