灼傷｜長沙灣潤發倉庫三級火 1600名居民需疏散 該如何處理灼傷？

今日（24日）下午1時50分，長沙灣發祥街1號潤發倉庫起火。倉庫的窗戶湧出大量濃煙，掩蓋半空。消防員接報到場，於2時10分將火警升為三級。消防員在火場內救出2名工人，其中一名報稱手部燒傷，經治理後毋須送院，另一人則未有大礙。截至下午約3時55分，火場附近5間學校及鄰近屋苑共約1600人疏散。



凱德苑居民需緊急疏散，大批機動部隊到場協助。（蔡正邦攝）

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如何治療和處理灼傷？

在日常生活中，我們都會有機會碰到灼傷意外，了解灼傷的治療及處理方法能有助減少意外帶來的驚惶失措。一般較輕微的灼傷可以在家居先進行即時護理，患者或身邊人應保持冷靜及遠離危險物品或地方，然後按照以下數個步驟來處理：

1.檢查傷者的清醒程度及反應有否異常



2.首先用冷水沖洗受傷部位約 10 分鐘，有助降溫和減輕痛楚



3.輕輕脱下傷處附近的飾物及緊束衣物，若患處出現水泡則切勿將它刺破



4.用乾淨的紗布輕輕蓋住燙傷部位，以防細菌感染



5大處理灼傷常見的謬誤！

1. 切忌脫去緊黏在傷口處的衣服



2. 切忌在傷口上胡亂塗藥膏或藥散



3. 切忌弄穿水泡，以免感染



4. 不要直接在傷口上放冰塊



5. 不要用手或不潔的東西接觸傷口



在處理灼傷患處時，應避免自行使用非處方藥膏，以免導致傷口惡化。若不幸遇上嚴重灼傷，應按照以上步驟先進行緊急護理，以減輕傷者的痛楚及防止傷口惡化，同時應立即報警或到就近的急症室求助。

（參考資料：香港醫療輔助隊、香港消防處）