猴痘｜本港再有一宗懷疑輸入個案 早期症狀與流感相似?

猴痘的潛伏期介乎5 至21 天，但一般為6 至13 天，而病徵大致上持續14 至21 天，患者通常會自行痊癒。衞生署衞生防護中心昨日（4月20日）表示，正調查一宗與懷疑輸入個案有關的猴痘確診個案。中心指，個案涉及一名過往健康良好的34歲男病人，目前於瑪嘉烈醫院隔離病房進行隔離。



衞生署衞生防護中心表示，一名過往健康良好的34歲男子，在上週三（4月12日）出現局部皮疹。由於病徵未有減退，他於本週三（4月19日）向私家醫生求診，並於同日獲安排入住瑪嘉烈醫院作進一步治療。院方安排他入住隔離病房進行隔離，現時情況穩定。衞生防護中心公共衞生化驗服務處今日確認病人的樣本測試結果對猴痘病毒呈陽性，男子本身並沒有接種猴痘疫苗。

初步調查顯示，他於潛伏期內曾有高風險接觸。男子本人亦曾於4月4至5日到訪澳門。

根據病人提供的資料，他的一名密切接觸者近期有前往受猴痘影響地區（包括韓國及台灣）的外遊紀錄，並於4月12日開始出現皮疹。中心將該名人士列為懷疑輸入個案，並已安排其入院作進一步治療及檢測。

中心已安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，他們暫時沒有出現病徵。流行病學調查仍在進行中。

中心同時呼籲市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。

因應一宗去年9月的輸入個案，政府已啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，表示對本港市民造成的即時健康影響屬於低。

潛伏期最長可達有21日！

根據衛生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病。由於該病毒於1958年在研究用的猴子身上首次發現，因此以「猴痘病毒」命名。

人類感染猴痘病毒最早於1970年在剛果民主共和國（原扎伊爾）出現，自此將該疾病命名為「猴痘」。此後，猴痘爆發主要發生在中非和西非，而發生於非洲以外地區的疫情亦與來自非洲的進口動物或遊客有關。自2022年5月以來，全球多個地區的國家爆發了猴痘疫情。

猴痘的潛伏期介乎5 至21 天，但一般為6 至13 天，而病徵大致上持續14 至21 天，患者通常會自行痊癒。

猴痘的感染途徑

猴痘是一種由猴痘病毒引起的病毒性感染疾病，通常透過以下途徑傳播：

1. 直接接觸



當一個感染猴痘的人與健康人直接接觸時，病毒可以通過皮膚接觸傳播。

2. 空氣傳播



當感染猴痘的人咳嗽或打噴嚏時，病毒可以通過空氣中的飛沫傳播。

3. 接觸病毒污染的物體或表面



病毒可以在病人的皮疹或分泌物中存在，當健康人接觸到這些污染物體或表面時，病毒可以通過皮膚接觸傳播。

猴痘病毒在感染後會在人體內持續存活，感染者可將病毒傳染給健康人士，直到所有症狀消失為止。

早期症狀與流感相似?

猴痘是一種病毒性感染疾病，早期症狀類似於流感和其他呼吸道疾病的症狀，包括發燒、頭痛、肌肉疼痛、疲勞、喉嚨痛、流鼻涕和咳嗽等。

如果您懷疑自己患上了猴痘，可以觀察以下症狀：

1. 皮疹



猴痘的皮疹通常是紅色小疙瘩，然後變成水泡，最後變成膿皰。皮疹通常在臉部和四肢開始出現，然後擴散到身體其他部位。皰疹通常會痛和癢，並在約2至4週後破裂，形成痂皮，最終癒合。

2. 症狀的持續時間



猴痘的症狀通常會持續數週，而非數天，且皮疹會繼續擴散。

3. 接觸史



如果您曾經接觸過感染猴痘的人，或者近期曾經到過猴痘疫區，那麼您就有可能患上了猴痘。

預防猴痘５大貼士

1. 保持良好的衛生習慣



保持室內通風、勤換洗衣物和床上用品、勤通風消毒等良好的衛生習慣可以有效減少病毒的傳播和感染風險。

2. 避免接觸感染者



避免接觸已經感染猴痘的人，特別是在他們出現皮疹的時候。

3. 勤洗手



經常洗手可以減少病毒在手上的滯留時間，從而減少感染的風險。

4. 避免使用感染者的物品



避免使用已經感染猴痘的人使用過的物品，例如毛巾、衣物和床上用品等。

5. 接種疫苗



猴痘疫苗是預防猴痘的最有效方法。接種疫苗可以使人體產生免疫力，從而阻止病毒的傳播和感染。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月五5日展開。在計劃下，高風險目標群組人士可以自願形式，到衞生署轄下六間社會衞生科診所任何一間接種猴痘疫苗，無須預約。

高風險目標群組包括：

1. 曾進行高風險性行為，例如擁有多名性伴侶、性工作者、過去十二個月有性傳播感染史；

2. 負責照顧猴痘確診病人的醫護人員；

3. 處理動物傳染痘病毒的實驗室人員；及

4. 當本港動物出現猴痘個案時有較高暴露風險的照顧動物人員。

（參考資料：衞生署衞生防護中心）