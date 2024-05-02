母親節快到了！俄羅斯小說家岡察洛夫曾經說過：「母親的愛是永遠不會枯竭。」小至平日打理家務，大至養育之恩，媽媽對子女的照顧以及噓寒問暖總是從未間斷，在平日子女要孝順母親之外，在母親節亦要好好表達內心的感激，並以最好的禮物送上真摯的心意。健康Easy為大家集合多款人氣兼實用的健康養生產品，包括保健營養品、美容療程及產品、智能小家電等等！



外在肌膚逆齡術 讓媽媽臉上皺紋回復彈滑

Eliana 眼部救星棒 RF Eye Beauty

媽媽每天的辛勞工作，如果休息不足的話最容易加深臉上的幼紋及黑眼圈，使肌膚衰老更嚴重，每天進行眼周肌膚的保養可以促進循環代謝機能，延緩衰老。Eliana 眼部救星棒只需簡單3 分鐘即可急救眼部各種肌膚問題，去除眼周浮腫並淡化幼紋及魚尾紋，以及放鬆眼周肌肉，降低眼壓，刺激淚水分泌，紓缓眼乾。配合射頻專用緊緻凝膠能幫助RF 射頻更有效地傳遞到真皮層及同時保護表皮層。

功能特點

．兩種功能模式；兩種波長 LED 光—RF射頻紅光提升皮膚，以將熱能深透肌膚真皮層，啟動膠原蛋白增生；EMS微電流 藍光 促進眼部血液循環，去除浮腫緊緻眼肌， 抑制油脂分泌減少毛孔阻塞

．雙撃電源鍵使用震動功能

．設計獨特，方便攜帶或放入您的化妝袋內



細胞再生儀

胞再生儀RF射頻全面提拉緊緻活膚技術 ! 針對真皮層;肌底層，激活皮下細胞。

3種自定功能模式; 配合3檔功能設計

RF紅光模式: RF射頻能夠加熱皮膚的深層組織，刺激膠原蛋白的收縮和新生 ;提升皮膚的緊緻度和彈性，減少皺紋和鬆弛

RF黃光模式: 改善微循環，減少紅血絲的出現。同時，它也可以促進色素細胞的新陳代謝，減少色素沉澱問題



Emay Plus 雙用提拉小顏儀 - 銀河紫

隨着年齡增長膠原蛋白逐漸流失，肌膚明顯下垂鬆弛，「三八紋」包括淚溝、法令紋、木偶紋等靠化妝都難以修容，全新升級Emay Plus 雙用提拉小顏儀，將物理科學—太赫茲波與護膚結合， 緊膚按摩同時推進護膚品營養深入肌底吸收，逆轉老態，助媽媽守住年輕輪廓！一機滿足美顏提拉，肩頸穴道按壓至身體按摩。每日使用5分鐘，一拉兩推三按壓，發揮太赫茲波緊緻術，撐起立體飽滿蘋果肌，淡化「三八紋」，重塑緊緻肌。

功能特點

．4大功能，３大溫度模式

．利用 5顆太赫茲能量滾珠按摩頭導入面膜或緊緻精華，將其營養深入推進至肌底吸收。

．10,000次高頻振動按摩：促進肌膚氧分及血液的供應及流動，加強護膚品吸收效果。

．最後利用50°立體尖頭勾位，模仿真人手感按摩，於面部穴位輕輕按壓，再將Ｓ形長流線鋁合金按摩板沿眼周提拉，亮眼去皺。

．一機多用，按摩由頭至腳



TickoLife 溫通經絡儀

中醫相信人體有一道氣，帶動血氣運行，媽媽們平日工作忙、休息不足、壓力大，身體容易處於緊繃狀態，出現經絡不通的情況。常見肩頸膊痛、肌肉緊繃，淋巴水腫等問題。TickoLife溫通經絡儀，一機改善體内血氣運行！熱敷溫灸參照刮痧原理，設有21個按摩梳齒，大範圍覆蓋按摩，配合熱敷、EMS微電流及振動按摩技術，加倍深層放鬆繃緊肌肉，促進血液循環，祛濕驅寒，疏通經絡；加上紅光照射，加速新陳代謝， 舒緩身體不同部位痠痛。

功能特點

．磁熱溫灸：行氣活血、祛濕驅寒

．EMS微電流：放鬆繃緊肌肉，舒緩疲勞

．紅光照射：加速新陳代謝，緩解痠痛

．6級振動頻率：高達每分鐘3,000次

．21粒按摩梳齒：大範圍覆蓋按摩



➤TickoLife 溫通經絡儀 $399

內在調理衰老虛弱體質 堅守母親健康免病痛

Ozen 生活館 特級紅棗

紅棗含有豐富的維生素、果糖和各種氨基酸。紅棗性暖、養血補血，可改善血液循環，還可養顏美容，氣血兩虛、護肝丶脾胃功能不好的人適宜多吃。藥理研究發現，紅棗所含的某些成分可以增加血液中紅血球的含量，增強骨髓造向功能，使臉色紅潤。

Ozen 生活館 烏髮護髮茶

烏髮護髮茶使用低溫烘焙制作技術，以黑芝麻、黑豆、黑棗、益智仁、杞子、覆盆子為原材料，改善枯燥髮質、掉髮、減少白髮、頭髮稀疏、頭皮出油的問題，提升髪根健康。

Ozen 生活館 新會大紅陳皮 15年

陳皮早在不同的古藉的記載其功效，《神農本草經》寫「主胸中瘕熱，逆氣，利水谷，久服去臭，下氣。」，陳皮主要有燥濕、健脾開胃的功效， 味道按其陳年的年份長短都有其差異。年份高的陳皮會比年份短的陳皮更香醇及甘甜，年份較短的陳皮則味道較苦澀。新會十年以上老陳皮，新會陳皮內含揮髮油類、多糖類和黃酮類三個活性物質。 隨着陳化時間越長，三者都存在動態變化。第一是小分子揮髮油成分會減少，大分子揮髮油會相對增加，所以氣會越清雅，品越醇和；第二是由於糖類酵解轉化作用，前五年特別是前三年期會存在一個明顯的酸化過程，以後會向酯的方向轉化，因此香氣會更高，質也會更醇厚。新會老陳皮屬性溫和。可健脾、開胃、養肝，還可止咳化痰、燥濕祛痰。熱咳和寒咳者都可食用。

moonwell®️湯包 尊貴食療套裝(任選三款)

媽媽在日常總是熬煮滋補湯水給子女補，在母親節當日可以送上養生湯水慰勞一下媽媽，坊間推出了不少老火湯的即飲包，不過總會加入味精，添加防腐劑等無益的化學物質，而moonwell®️湯包則相反，採用100%純天然成份，優質水源和各種精選食材燉製而成，每一口原汁原味足料燉湯。無添加防腐劑、味精和添加劑，並採用高溫滅菌技術，可在常溫環境下保存無需冷藏。尊貴食療套裝可以從任選三款滋潤湯水，例如製何首烏黑芝麻黑棗黑豆烏雞湯、花膠蟲草花雪耳黑雞湯、花膠響螺椰子白雞湯、椰皇鮑魚豬展湯。

➤moonwell®️湯包 【01讀者-專屬優惠】尊貴食療套裝(任選三款) $225

養生舒適按摩 讓媽媽身心放鬆充充電

春季的多雨潮濕身體容易囤積的毒素與濕邪，才可更有效吸收滋補湯水的養份。現時大熱的排毒護理之一就是磁叉療程，因為可以通經活絡而且對身體以及美容均有功效。磁叉是有磁力的按摩棒，通過磁療、刺激穴位、重力三管齊下，達到改善健康以及美容的效果。在身體方面，磁叉可以加速血液循環，消除肌肉疲勞，如果配合穴位以及針對淋巴按摩，更可以有着排走毒素，通經活絡的功效。在美容方面，針對臉部的穴位經絡使用磁叉按摩， 可以改善黑眼圈、收緊肌膚，以及去除水腫的作用。

Le Blanche離子磁叉排毒護理

「重塑．淨肌．原美」是Le Blanche的宗旨，其離子磁叉排毒護理可以通經活絡 行氣活血 正骨理筋，協助女士塑造內外兼備的美態。

足怡莊理健中醫50分鐘磁叉排毒按摩

足怡莊是首間集醫療、保健、護理於一身的大型養生店。旗下各區分店設有香港中醫藥委員會註冊中醫註症，安全又可靠。旗下的50分鐘磁叉排毒按摩可以根據穴位圖刺激身體穴位，幫助通經絡，有效去水腫、舒緩肌肉繃緊、疏通淋巴、去除體內的酸毒物質的功效。

Slim Beauty 磁叉經絡按摩(頭部/身體)

詩琳控股集團成立於1987年，多年原來對美容態度及質素的堅持從不間斷，透過專業美容服務及養生健康理療，讓客人由內而外散發自然年輕光彩。此美容中心的磁叉經絡按摩療程有助排酸排毒、疏通淋巴及去水腫、舒緩肌肉繃緊。

智能小家電處理家務 減輕媽媽繁重負擔

家中的大小事務都由媽媽一一打理，如果想要減輕繁瑣家務的負擔，可以考慮購買各種智能小家電成為媽媽的生活小管家。除此之外商家亦推出了不同類型的養生壺及煮食用具，在忙裡偷閒中為自己打造美味的料理。

集寶 - 懶人霧化噴水平板拖把

功能特點

1.細膩霧化，恰到好處的微濕程度，拖後迅速幹爽

2.壓噴霧至遠可達98cm，清潔更省時省力

3.輕量化身材，清掃整個房屋減少勞累

4.400ml便攜水箱，可加精油、清潔劑等，輕鬆搞定，房屋清潔，無需反復行走

5.細纖維和碳纖絲混合編織，吸附灰塵，深入瓷磚縫隙，實現細膩清潔

6.會360°轉彎的拖把，輕鬆應對縫隙死角，纖細身材靈活鑽進沙發、茶几、床底

7.1.2m加長拖把杆，高低處清潔隨時切



Turbo Italy 二合一多功能涮烤煱 TMC-240

容量﹕2.4公升

不粘烤盤及鋁製涮鍋，涮烤雙用

特有蒸、煮、烤 及火煱功能

備火力選擇功能

鋁製內煱，清洗方便

透明玻璃上蓋

最高火力/功率﹕800W

1年原廠保用



Turbo Italy 多功能養生豆漿機 TSM-391

Turbo Italy 多功能養生豆漿機可以讓媽媽一鍵製作出豆漿及各類冷熱健康飲品，特設3種功能—營養豆漿、健康米糊及鮮榨果汁，加上400毫升容量，每次可煮一到兩人份量。完成製作後免開蓋直接倒出，防止蒸汽燙傷。

功能特點

．破壁無渣免過濾，入口細膩絲滑

．高轉速，每分鐘18000轉

．四葉不銹鋼刀頭立體攪拌

．100°C充分熬煮約20分鐘，豆漿更香

．400毫升容量，每次可煮一到兩人份量

．1年原廠保用



Turbo Italy 專業蒸氣掛燙機 TGS-248

垂直掛燙、除味、抗菌

防燙手蒸氣喉管

45秒輸出強勁蒸氣

連續熨燙時間 : 40分鐘

過熱.缺水斷電，自動復位

可伸縮支橕掛杆

