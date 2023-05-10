人工智能｜中國首款AI醫生「medGPT」診斷準確率逾九成七！

近年AI技術不斷發展，各行各業都擔心會被取代，早前就有新聞指「ChatGPT」能通過美國執業醫生資格試，想來AI能為人診症的未來已經愈來愈近。



近日，再有中國企業公佈研發出國內首款AI醫生「medGPT」，聲稱已經擁有接近 3,000 種疾病的初診能力，足以覆蓋 80% 以上成年人疾病，而 0 至 12 歲兒科疾病的覆蓋率更達到 90% 以上，並指已進入測試階段，計劃將僧在5月推出。

據醫聯指，「medGPT」採用大模型技術，基於醫療知識圖譜為模型提供豐富、準確、結構化的醫療知識，並收集整理接近20億條真實醫患溝通對話、檢驗檢測和病例信息進行深度訓練學習。同時為了保障診斷的質量、準確性和可靠性，醫聯又抽取了532名覆診患者讓「medGPT」做模擬診斷測試，醫聯強調「medGPT」作出的診斷結果，跟醫生對病患者原本作出的診斷有 97.5% 以上脗合。

醫聯又指，「medGPT」亦克服了以往AI醫生無法與真實患者連續自由對話的難點，在疾病的預防、診斷、治療、康復四個重要環節實現全面智能化。

醫聯表示，相信「medGPT」有助大幅提升醫生的工作、學習效率。未來期望加強與不同醫療機構的合作，以實現AI 醫生在基層醫療的普及性。